Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського. ФОТО

Відбулася київська прем'єра солоспівів видатного українського композитора Василя Барвінського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прем'єра проекту Наталії Половинки "Барвінський. Повернення в Україну" відбулася 28 серпня на території Софії Київської в рамках фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2021. В цілому було виконано 12 композицій на слова українських поетів.

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"Василь Барвінський народився в 1888 році в Тернополі, походив з давнього шляхетського роду. Його прадід в 1830-і роки був ректором Львівського університету. А сам Василь Барвінський 33 роки очолював спершу Музичний інститут, а потім - Консерваторію у Львові. Отримав прекрасну освіту в Львові та Празі, став першим композитором, який заснував в Україні такі жанри як фортепіанний концерт, симфонічна рапсодія. Він фактично зробив репертуар української віолончельної музики. Він творив дуже цікаву модерну музику, яку можна порівняти з львівською сецесією - розкішним українським садом. При чому цей сад з'єднувався з почуттям катастрофи, яка колись наблизиться (а вона в його житті, на жаль, наблизилася). Він був величезним патріотом.

Ще він був зятем видатного Івана Пулюя - одного з винахідників рентгенографії. І якщо ви пам'ятаєте знамениту фотографію (рентгенівський знімок - Ред.) 1895 року, де лежить рука поруч зі шпилькою, то це рука дружини Василя Барвінського Наталії Пулюй. Вона була талановитою піаністкою, красунею і, як ми сьогодні б сказали, світською левицею. У такій атмосфері творив Барвінський.

І коли прийшли совєти на Захід України, то він не поїхав, залишився на Батьківщині. У 1948 році його було репресовано абсолютно жахливим чином. Його підопічні - викладачі Львівської консерваторії у дворі спалили його рукописи. При цьому катували самого Барвінського. Його знесилинего і майже без слуху змусили підписати папір про відмову від своїх рукописів (а на той момент більшість його творів існували у формі рукописів).

10 років вони з дружиною відбували покарання в Мордовії, в сусідніх таборах, але вони не знали про це. Коли вони повернулися після заслання, Барвінському вже було 70 років. Але коли дивишся на фотографії того часу, то бачиш обличчя красивих людей.

Барвінського реабілітували лише через рік після смерті зусиллями його друзів і шанувальників. 25 років творчість Василя Барвінського була заборонена. Сміливці вирішувалися виконувати його твори, але все це відбувалося таємно. Водночас він став першим українським композитором, якого почали друкувати в Сполучених Штатах Америки, Європі і Японії. Він ще в 1938 році звучав у перших пробах телетрансляції в Великій Британії. Прем'єра віолончельного концерту, який Барвінський писав у таборі, думаючи про сина-віолончеліста, відбулася в 1970 році в Білому Домі. Тобто, це людина, яка вже в ХХ столітті несла славу про Україну в світі", - відзначив директор фестивалю.

У його творчості залишаються білі плями, не всі твори Барвінського знайдені.

Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage був заснований 2018 року в Києві. Традиційно відбувається в останні дні літа в саду заповідника "Софія Київська". У цьому році він відбувається з 27 серпня по 3 вересня. Програма фестивалю.

Організатори фестивалю - культурний центр Будинок Майстер Клас і Національний заповідник "Софія Київська".

Засновники фестивалю позиціонують його як подарунок місту, тому вхід на всі події вільний. Необхідно сплатити тільки за вхідний квиток на територію "Софії Київської".