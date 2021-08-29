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Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Відбулася київська прем'єра солоспівів видатного українського композитора Василя Барвінського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прем'єра проекту Наталії Половинки "Барвінський. Повернення в Україну" відбулася 28 серпня на території Софії Київської в рамках фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2021. В цілому було виконано 12 композицій на слова українських поетів.

Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського 01

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"Василь Барвінський народився в 1888 році в Тернополі, походив з давнього шляхетського роду. Його прадід в 1830-і роки був ректором Львівського університету. А сам Василь Барвінський 33 роки очолював спершу Музичний інститут, а потім - Консерваторію у Львові. Отримав прекрасну освіту в Львові та Празі, став першим композитором, який заснував в Україні такі жанри як фортепіанний концерт, симфонічна рапсодія. Він фактично зробив репертуар української віолончельної музики. Він творив дуже цікаву модерну музику, яку можна порівняти з львівською сецесією - розкішним українським садом. При чому цей сад з'єднувався з почуттям катастрофи, яка колись наблизиться (а вона в його житті, на жаль, наблизилася). Він був величезним патріотом.

Ще він був зятем видатного Івана Пулюя - одного з винахідників рентгенографії. І якщо ви пам'ятаєте знамениту фотографію (рентгенівський знімок - Ред.) 1895 року, де лежить рука поруч зі шпилькою, то це рука дружини Василя Барвінського Наталії Пулюй. Вона була талановитою піаністкою, красунею і, як ми сьогодні б сказали, світською левицею. У такій атмосфері творив Барвінський.

І коли прийшли совєти на Захід України, то він не поїхав, залишився на Батьківщині. У 1948 році його було репресовано абсолютно жахливим чином. Його підопічні - викладачі Львівської консерваторії у дворі спалили його рукописи. При цьому катували самого Барвінського. Його знесилинего і майже без слуху змусили підписати папір про відмову від своїх рукописів (а на той момент більшість його творів існували у формі рукописів).

10 років вони з дружиною відбували покарання в Мордовії, в сусідніх таборах, але вони не знали про це. Коли вони повернулися після заслання, Барвінському вже було 70 років. Але коли дивишся на фотографії того часу, то бачиш обличчя красивих людей.

Барвінського реабілітували лише через рік після смерті зусиллями його друзів і шанувальників. 25 років творчість Василя Барвінського була заборонена. Сміливці вирішувалися виконувати його твори, але все це відбувалося таємно. Водночас він став першим українським композитором, якого почали друкувати в Сполучених Штатах Америки, Європі і Японії. Він ще в 1938 році звучав у перших пробах телетрансляції в Великій Британії. Прем'єра віолончельного концерту, який Барвінський писав у таборі, думаючи про сина-віолончеліста, відбулася в 1970 році в Білому Домі. Тобто, це людина, яка вже в ХХ столітті несла славу про Україну в світі", - відзначив директор фестивалю.

Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського 02

У його творчості залишаються білі плями, не всі твори Барвінського знайдені.

Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage був заснований 2018 року в Києві. Традиційно відбувається в останні дні літа в саду заповідника "Софія Київська". У цьому році він відбувається з 27 серпня по 3 вересня. Програма фестивалю.

Організатори фестивалю - культурний центр Будинок Майстер Клас і Національний заповідник "Софія Київська".

Засновники фестивалю позиціонують його як подарунок місту, тому вхід на всі події вільний. Необхідно сплатити тільки за вхідний квиток на територію "Софії Київської".
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Топ коментарі
+25
Мразі "русские". Репресовували і знищували все українське. Справжній Мордор. Толкін зовсім не вигадував надзвичайного зла. Пишучи свою книгу, він просто дивився на схід, туди, де зло існувало та розповзалося. І воно, на жаль, все ще існує і загрожує людям, от тільки Верховний Говнокомандувач цього не розуміє і його 73%
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29.08.2021 23:35
+9
Здається Монатік перевершив самого Барвінського. Зеля так вирішив Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського - Цензор.НЕТ 3708
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30.08.2021 00:46
+6
«Запад Украины» пишеться так - «запад Украины».
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29.08.2021 23:56
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Что там по поводу ДТП Трухина? Его посадят или проглотнём все дружно? А то 30 СМИ Открыто выступили о своей продажности - это что вообще? Если так, то глотать в следующий раз придется больше, всё больше и больше... Овцы зелебобика осознают это?
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29.08.2021 23:19 Відповісти
Вовка своїх не здає.
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29.08.2021 23:30 Відповісти
Здається Монатік перевершив самого Барвінського. Зеля так вирішив Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського - Цензор.НЕТ 3708
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30.08.2021 00:46 Відповісти
Мразі "русские". Репресовували і знищували все українське. Справжній Мордор. Толкін зовсім не вигадував надзвичайного зла. Пишучи свою книгу, він просто дивився на схід, туди, де зло існувало та розповзалося. І воно, на жаль, все ще існує і загрожує людям, от тільки Верховний Говнокомандувач цього не розуміє і його 73%
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29.08.2021 23:35 Відповісти
романсы - фото...
ну пипец набрали донецких, почему не видео, или хотябы аудио...
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29.08.2021 23:45 Відповісти
«Запад Украины» пишеться так - «запад Украины».
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29.08.2021 23:56 Відповісти
Влучно, але ЛИШЕ ОДИН 👍.
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30.08.2021 11:38 Відповісти
Оце ось "... происходил из древнего шляхетского рода ". Та не вже ? Ну, тоді падаємо навколішки та цілуємо шкарпетки. От, Тарасу Григоровичу з цим щастям, нажаль, не повезло. Не з того роду. З бидлячього вийшов. Як і всі ми... Огидно читати й слухати цю блювоту.
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30.08.2021 00:43 Відповісти
иван гонта e2e9660b
кацап йди на йух! Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського - Цензор.НЕТ 917
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30.08.2021 00:47 Відповісти
Дякую за пораду. Я так розумію, що ви теж з " древнего шляхетского рода " ?
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30.08.2021 00:59 Відповісти
Бидлото, шляхетність роду визначається не кількістю награбованого бабла, а традиціями, освіченістю. культурою, манерами, відношенням до навколишніх... Ну, тими речами, що для такого, як ти бидла є просто неприйнятними. Жрать, страть, ржать..., 95-квартал, якщо коротко.
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30.08.2021 09:08 Відповісти
Один такий, з цієї когорти, хвалився як його дід в 30-ті виміняв хлібину на діамантовій перстень ...
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30.08.2021 09:33 Відповісти
"Шляхетний" , небидлячий ти наш... Як вас багато стало. Вимушений небидлячому нагадати, що існують ще й трохи інші, "нешляхетні "ціності. "...3. Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. 4 Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. 5 Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. 6 Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. 7 Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. 8 Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. 9 Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. 10 Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне..."
Але, як я розумію "...мама вас НЕ познакомила в детстве с этой доктриной...".
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30.08.2021 20:52 Відповісти
Дурне ти, убоге і не лікуєшся. І що ж ти тут наплело, дурнувата нешляхетна бидлото? Нахапалось фраз, а їх суті ж ти, дебіле, не розумієш. От скажи, придурку, чого ж ти, блажений весь такий, від згадки лише про шляхетність роду Барвінського аж гімном стікати став? Чого ж так? А бо ти насправді тупе бидло, яке й тями не має, що шляхетність то не про матеріальні статки, не соціальний стан, а зовсім інше, але тобі, бидлото недоступне. Бо роджений ти бидлом, бидлом і здохнеш.
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30.08.2021 21:12 Відповісти
Ех, голубе ти сизий. Не повіриш, але я на тебе не ображаюся. Зовсім. Бо ми, бидлюки нешляхетні, навчилися не ображатися. Особливо , НА ТАКИХ, ЯК ТИ.
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30.08.2021 21:23 Відповісти
Та йди на хрін, придурку, то твої проблеми.
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30.08.2021 21:26 Відповісти
Шляхетна відповідь. Бажаю всього найкращого ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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30.08.2021 21:31 Відповісти
Ти ще тут?
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30.08.2021 21:40 Відповісти
а ваші предки були злиднями?
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30.08.2021 06:43 Відповісти
Богдан Весоловський - найкращі пісні
https://www.youtube.com/watch?v=AsA7EQmLG_k

Іван-Богдан Весоловський (30 травня 1915, Відень - 17 грудня 1971, Монреаль) - український пісняр, композитор, акордеоніст. Увійшов в історію музичного Львова як композитор легкого жанру. Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського - Цензор.НЕТ 1679
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30.08.2021 00:44 Відповісти
 
 