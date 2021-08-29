Не можу гарантувати: Макрон про договір із "Талібаном" про безперешкодний виїзд охочих із Афганістану
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Еммануель Макрон не може гарантувати успішність переговорів з "Талібаном" щодо того, щоб афганцям, які потребують захисту від радикального руху, дозволили покинути країну. Франція та інші країни планують створити "безпечну зону" в аеропорту Кабула.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Під час звернення до афганців Макрон пообіцяв порушити питання про евакуацію афганців, які потребують захисту від "Талібану".
"Чи зможемо ми це зробити? Я не можу вам цього гарантувати", - додав президент.
За словами лідера Франції, Велика Британія і Німеччина в Раді безпеки США планують створити "безпечну зону" в аеропорту Кабула для продовження евакуації. Втім, переговори з "Талібаном" не означають, що країна визнає їх правління.
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