УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13612 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
2 740 15
Афганістан (450) біженці (1019) евакуація (1928) Макрон Емманюель (1053)

Не можу гарантувати: Макрон про договір із "Талібаном" про безперешкодний виїзд охочих із Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Не можу гарантувати: Макрон про договір із

Еммануель Макрон не може гарантувати успішність переговорів з "Талібаном" щодо того, щоб афганцям, які потребують захисту від радикального руху, дозволили покинути країну. Франція та інші країни планують створити "безпечну зону" в аеропорту Кабула.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Під час звернення до афганців Макрон пообіцяв порушити питання про евакуацію афганців, які потребують захисту від "Талібану".

"Чи зможемо ми це зробити? Я не можу вам цього гарантувати", - додав президент.

За словами лідера Франції, Велика Британія і Німеччина в Раді безпеки США планують створити "безпечну зону" в аеропорту Кабула для продовження евакуації. Втім, переговори з "Талібаном" не означають, що країна визнає їх правління.

Також читайте: Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Макрон - это Зеля на максималках, то есть если бы не употреблял. А так такой же клоун. Никто его не уважает
показати весь коментар
29.08.2021 23:35
+6
у меня слов нет !!! договариваются и просят гарантии у террористов !!! .. этот мир сошел с ума...
показати весь коментар
29.08.2021 23:51
+2
Тю. Домовляйся з ******. За підказку не дякуй.
показати весь коментар
29.08.2021 23:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю. Домовляйся з ******. За підказку не дякуй.
показати весь коментар
29.08.2021 23:32 Відповісти
Макрон - это Зеля на максималках, то есть если бы не употреблял. А так такой же клоун. Никто его не уважает
показати весь коментар
29.08.2021 23:35 Відповісти
Не можу гарантувати: Макрон про договір із "Талібаном" про безперешкодний виїзд охочих із Афганістану - Цензор.НЕТ 1243
показати весь коментар
29.08.2021 23:37 Відповісти
фуйло включил многоходовочку и раньше всех гарантировал бармалеям свою террористическую дружбу, и те ему пообещали, что кацапы (пока) будут в безопасности, в обмен на поддержку и невмешательство
показати весь коментар
29.08.2021 23:40 Відповісти
По крайней мере честно 😕
показати весь коментар
29.08.2021 23:42 Відповісти
Лячно Макроше- там чорних і так вже більше хврацузів
показати весь коментар
29.08.2021 23:42 Відповісти
А що "козак байда" ? Обіцяє ? Гарантує ?
показати весь коментар
29.08.2021 23:44 Відповісти
Обіцяє насадіть тебе на бутилку Не можу гарантувати: Макрон про договір із "Талібаном" про безперешкодний виїзд охочих із Афганістану - Цензор.НЕТ 1633
показати весь коментар
30.08.2021 01:27 Відповісти
у меня слов нет !!! договариваются и просят гарантии у террористов !!! .. этот мир сошел с ума...
показати весь коментар
29.08.2021 23:51 Відповісти
а ещё зелох хочет террористам особый статус в конституции, с правом руцьких танков прям здесь, и засос руцькому миру
показати весь коментар
30.08.2021 00:06 Відповісти
Лягушатник не хочет поднять вопрос о роли мокшанских болот в этой гум. катастрофе?
показати весь коментар
30.08.2021 00:14 Відповісти
Тогда и не пиз-ди.
показати весь коментар
30.08.2021 01:35 Відповісти
Виявилось що брехня і підлість - це не тільки європейські цінності . Тому гарантувати нічого не можна .
показати весь коментар
30.08.2021 06:56 Відповісти
макаронник... а ты с ху*лом договорись.... у тебя это нармально получается.
показати весь коментар
30.08.2021 10:12 Відповісти
 
 