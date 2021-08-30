Путін намагається вирішити завдання, яке не вирішив Сталін, - Чубаров про репресії в окупованому Криму
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Президент Росії Володимир Путін, як і радянський диктатор Йосип Сталін у 1944 році, намагається знищити кримських татар у Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо НВ" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Путін хоче вирішити одне з тих завдань, яке не зміг до кінця вирішити Сталін і радянська система. Їм здавалося, що 1944 року вони остаточно вичистили Крим від його корінного народу. Але через майже пів століття ми повернулися з дуже великими втратами — половина народу померла в перші роки депортації. А тепер, уже на 23 році української незалежності, Путін знову вторгається до Криму, щоб завершити те, що не здійснив Сталін", – сказав він.
Глава Меджлісу зазначив, що перед окупацією Криму на півострові було майже 300 тис. кримських татар.
"За всіма експертними оцінками, десь приблизно 30 тис. кримських татар були змушені покинути півострів", - пояснив Чубаров.
Будь ласка, зачекайте...
Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.
Что мне жизнь... ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,
День придёт и пред могилой всё равно держать ответ.
Придется вам вспомнить откуда мы родом,
Придется вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберемся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплеванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернемся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит еще память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернемся, все будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернет родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слезы утрем им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся,
Все вместе под небом родным соберемся!(Лиля Буджурова)
когда все-таки приступите к исполнению своих обязательств перед нацией крымтатар?
почему до сих пор не реализованы решения Всемирного Конгресса КрымТатар от 01.08.2015 г., о реализации процедур де-оккупации Крыма, принятые в адрес Государства Украина, как доверенной стороны крымтатар?
Без зайвих тра-ля-ля, так би мовити.
Ви, пане Чубаров, могли б, наприклад, очолити партизанський рух на Кримщині. Щось немає повідомлень про щось спалене, підірване, виведення з ладу...
Мабуть щось😁 заважає?
Влада НЕ ТА?
Підтримка світової спільноти недостатня?
Президент бойкотує Ваші ініціативи?
ССО України недостатньо кваліфіковані?
Чи просто кримські татари НЕ ХОЧУТЬ. (ну, там, вірус "акакаяразніца", знаєте, дуууууже заразний).
Ви кажіть.
Бо як у Верховну Раду на "пузатих" джипаках з порушенням Правил дорожнього руху підрулювати то да, а як свою землю захищати, не, то нехай прості українці гинуть...