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Путін намагається вирішити завдання, яке не вирішив Сталін, - Чубаров про репресії в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін намагається вирішити завдання, яке не вирішив Сталін, - Чубаров про репресії в окупованому Криму

Президент Росії Володимир Путін, як і радянський диктатор Йосип Сталін у 1944 році, намагається знищити кримських татар у Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо НВ" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Путін хоче вирішити одне з тих завдань, яке не зміг до кінця вирішити Сталін і радянська система. Їм здавалося, що 1944 року вони остаточно вичистили Крим від його корінного народу. Але через майже пів століття ми повернулися з дуже великими втратами — половина народу померла в перші роки депортації. А тепер, уже на 23 році української незалежності, Путін знову вторгається до Криму, щоб завершити те, що не здійснив Сталін", – сказав він.

Глава Меджлісу зазначив, що перед окупацією Криму на півострові було майже 300 тис. кримських татар.

"За всіма експертними оцінками, десь приблизно 30 тис. кримських татар були змушені покинути півострів", - пояснив Чубаров.

Також читайте: Чубаров про нові обшуки у кримських татар: "Російські окупанти дедалі більше впадають у лють і сказ"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
ГУЛАГ Сралина совершил столько преступлений с октября 1921 года и по 5 марта 1953 года,что тихий ужас.Будущим поколениям бывшего дохлого Совка еще предстоить узнать масштаб необїяснимой жестокости этого негодяя....
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30.08.2021 03:27
+5
Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!
Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.
Что мне жизнь... ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,
День придёт и пред могилой всё равно держать ответ.
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30.08.2021 01:58
+4
Когда мы вернемся домой всем народом,
Придется вам вспомнить откуда мы родом,
Придется вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберемся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплеванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернемся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит еще память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернемся, все будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернет родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слезы утрем им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся,
Все вместе под небом родным соберемся!(Лиля Буджурова)
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30.08.2021 06:09
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Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!
Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.
Что мне жизнь... ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,
День придёт и пред могилой всё равно держать ответ.
показати весь коментар
30.08.2021 01:58 Відповісти
ГУЛАГ Сралина совершил столько преступлений с октября 1921 года и по 5 марта 1953 года,что тихий ужас.Будущим поколениям бывшего дохлого Совка еще предстоить узнать масштаб необїяснимой жестокости этого негодяя....
показати весь коментар
30.08.2021 03:27 Відповісти
Когда мы вернемся домой всем народом,
Придется вам вспомнить откуда мы родом,
Придется вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберемся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплеванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернемся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит еще память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернемся, все будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернет родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слезы утрем им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся,
Все вместе под небом родным соберемся!(Лиля Буджурова)
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30.08.2021 06:09 Відповісти
Вопрос к РА Чубарову:
когда все-таки приступите к исполнению своих обязательств перед нацией крымтатар?
почему до сих пор не реализованы решения Всемирного Конгресса КрымТатар от 01.08.2015 г., о реализации процедур де-оккупации Крыма, принятые в адрес Государства Украина, как доверенной стороны крымтатар?
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30.08.2021 06:33 Відповісти
...почему Чубаров не вспоминает Алекандра Солженицына? Это настоящие диссиденты! Его Архипелаг ГУЛАГ можно ставить в Голливуде. Сталин и так был развенчан, как и его культ личности на ХХ съезде КПСС, так что призрак Сталина больше не будет стучаться в их дом. А, Сталин был изъят из Мавзолея... что наверное и вождя всех пролетариев, которые вот-вот соединяться, тоже скоро "попросют". Чубарову успехов на строительстве Крымского государства.
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30.08.2021 06:33 Відповісти
Солженіцин - це предтеча Єльцина. Такі собі дисиденти....
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30.08.2021 09:15 Відповісти
Солженицин, который стал русским шовинистом ?
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30.08.2021 14:18 Відповісти
А ще народ в такому випадку каже:"аби не мовчки"..... Путин пытается решить задачу, которую не решил Сталин, - Чубаров о репрессиях в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6493
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30.08.2021 07:29 Відповісти
Кто бы что ни говорил, но у Злобного Карлика кое-что получилось из того, чего не получалось у Украины - крымские татары напрочь забыли рассказывать крымским нетатарам, как особи мужского пола из последних будут пасти баранов, а женского - прислуживать в гаремах. Также не слыхать : "Законы - то для вас, а для нас - Меджлис", теперича сам Меджлис оказался за пазухой у Аллаха. Это ж в Украине Крым был единственным полуостровом, а нынче для излишне активных крымских татар появились освежающие (чтобы не сказать - остужающие) альтернативы - замечательные полуострова: Ямал, Таймыр, Чукотка - там такая воля - "гуляй - не хочу!"©. (Вот только жопа может замёрзнуть до хрустального звона и отвалиться нахрен).
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30.08.2021 08:31 Відповісти
Дохлого льва і шакал вкусить... Це про сраліна.
Без зайвих тра-ля-ля, так би мовити.
Ви, пане Чубаров, могли б, наприклад, очолити партизанський рух на Кримщині. Щось немає повідомлень про щось спалене, підірване, виведення з ладу...
Мабуть щось😁 заважає?
Влада НЕ ТА?
Підтримка світової спільноти недостатня?
Президент бойкотує Ваші ініціативи?
ССО України недостатньо кваліфіковані?
Чи просто кримські татари НЕ ХОЧУТЬ. (ну, там, вірус "акакаяразніца", знаєте, дуууууже заразний).
Ви кажіть.
Бо як у Верховну Раду на "пузатих" джипаках з порушенням Правил дорожнього руху підрулювати то да, а як свою землю захищати, не, то нехай прості українці гинуть...
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30.08.2021 11:20 Відповісти
Татарва смелой была, покудова Украина вместо за их "шалости" вжарить не по-детски, как обиженных, пыталась умиротворить уговорами. А как только замаячила перспектива прокатиться в "столыпинском" вагоне по маршруту Джанкой-Лабытнанги с обратным билетом лет эдак через пяток, оказалось, что татарва умеет быть и смиренной, и законопослушной. Меж тем Чубарова понять не мудрено - если получится "склеить" дурней, чтобы они сначала законом татарве предоставили бы право самоопределиться в Крыму, а потом этот Крым для татарвы ещё бы и отвоевали, то почему бы и нет? Только вот дурни поумнели и под хотелки Чубарова "клеиться" не хотят.
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30.08.2021 14:43 Відповісти
 
 