До деяких міністрів є претензії і у Ради, і у профільних комітетів, - Разумков
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує на осінь деякі кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України.
"Я думаю, що осінь буде пов'язана з кадровими змінами. Дійсно, прізвища (міністрів. - Ред.) і так звучать, але я не думаю, що їх сьогодні варто озвучувати. Але до деяких міністрів є претензії як у Верховної Ради, як у профільних комітетів, так, я думаю, і у суспільства. Тому деякі ротації в Кабміні я особисто також прогнозую", - заявив Разумков у програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому те, як швидко ці ротації відбудуться і наскільки масовими вони будуть, спікер назвав питанням дискусій, позиції фракції "Слуга народу" і профільних парламентських комітетів.
"Але думаю, що осінь буде доволі емоційною", - додав він.
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Сотрудники ДФС провалили операцию
В ночь с 26 на 27 августа сотрудники ГФС попытались организовать провокацию в отношении работников Государственной налоговой службы.
По информации нашего источника, группа лиц при пособничестве сотрудника подразделения внутренней безопасности ГФС осуществила попытку проникнуть на этажи здания на Львовской 6, где расположены кабинеты сотрудников налоговой службы с целью подбросить в них крупную сумму денег, которую на следующий день должна была «обнаружить» внутренняя безопасность ГФС.
Однако, вследствие крайне низкой квалификации сотрудников ГФС вскрыть двери им не удалось. Более того, их действия были зафиксированы камерами наружного наблюдения налоговой службы (по информации нашего источника, сотрудники ГФС не знали, что изображение с этих камер записывается - они считали, что эти камеры используются только для наблюдения).
Налоговая служба подала в Национальную полицию заявление о преступлении.
В свою очередь, руководство ГФС прилагает отчаянные усилия, чтобы замять дело и не дать ему ход.
ОРД
https://antikor.com.ua/articles/481478-sotrudniki_dfs_provalili_operatsiju
Если это разные конторы, то почему в налоговой должна что-то обнаруживать внутренняя безопасность ГФС?
А если это одна контора, то почему они обе Государственные?