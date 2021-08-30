До деяких міністрів є претензії і у Ради, і у профільних комітетів, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує на осінь деякі кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України.

"Я думаю, що осінь буде пов'язана з кадровими змінами. Дійсно, прізвища (міністрів. - Ред.) і так звучать, але я не думаю, що їх сьогодні варто озвучувати. Але до деяких міністрів є претензії як у Верховної Ради, як у профільних комітетів, так, я думаю, і у суспільства. Тому деякі ротації в Кабміні я особисто також прогнозую", - заявив Разумков у програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому те, як швидко ці ротації відбудуться і наскільки масовими вони будуть, спікер назвав питанням дискусій, позиції фракції "Слуга народу" і профільних парламентських комітетів.

"Але думаю, що осінь буде доволі емоційною", - додав він.

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