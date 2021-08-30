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Новини Політика України
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Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії, - Маркарова

Під час офіційного візиту до США президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії. Заходи в столиці США вже узгоджені обома сторонами

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Ми з командою Посольства та Офісом Президента вийшли на фінішну пряму підготовки дуже насиченого візиту Президента до США. У Вашингтоні Президент перебуватиме два дні - 31 серпня і 1 вересня, потім поїздка до Каліфорнії", - написала вона.

Маркарова підкреслила, що план заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами.

"З уже запланованого в Вашингтоні - зустріч президентів України та США у Білому домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента та Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановане відкриття Українського Дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона", - написала посол України.

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"Сподіваємось розповісти більше деталей вже зовсім скоро", - додала Маркарова.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесено із 31 серпня на 1 вересня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
что ему делать в калифорнии, жопу греет за гос счет, казел...
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30.08.2021 01:51
+19
PS. И по одному Голливуду, для съемок сватов.
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30.08.2021 02:47
+18
там гей и наркотики.. его туда тяяянет!
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30.08.2021 01:56
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Сторінка 2 з 2
Ну как же клоун без Диснейленда?
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30.08.2021 15:25 Відповісти
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