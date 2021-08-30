Питання перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська до іншого міста не обговорюється, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий майданчик для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі поки не обговорюється.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Консультації проводяться в режимі онлайн.

"Абсолютно жодних змін, жодних перспектив. Поки жодних перспектив виходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють. Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному - питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо", - сказав глава МЗС.

Зазначимо, що пропозиція перенести переговори ТКГ стосовно Донбасу з Мінська до іншого міста озвучив глава української делегації Леонід Кравчук.

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