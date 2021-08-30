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Питання перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська до іншого міста не обговорюється, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська до іншого міста не обговорюється, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий майданчик для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі поки не обговорюється.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Консультації проводяться в режимі онлайн.

"Абсолютно жодних змін, жодних перспектив. Поки жодних перспектив виходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють. Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному - питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо", - сказав глава МЗС.

Зазначимо, що пропозиція перенести переговори ТКГ стосовно Донбасу з Мінська до іншого міста озвучив глава української делегації Леонід Кравчук.

Також читайте: Після зняття карантинних обмежень першим розглядатиметься питання перенесення засідань ТКГ з Мінська: це дуже довга процедура, - радник Єрмака

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А так дышал, так дышал
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30.08.2021 06:19
+3
Ну тут все просто. Можно морщить носик и умные вещи говорить, но Путин не разрешает формат кроме Нормандского и Минска.
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30.08.2021 06:45
+3
Ты с фамилии ************ литера допустил пять ошибок. Где ж тебя грамматике учили?))
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30.08.2021 07:04
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впервые вижу Кулебу серьезным человеком на фото, а то придурок мордой лица постоянно.
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30.08.2021 02:56 Відповісти
И без розового платочка.
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30.08.2021 09:02 Відповісти
Есть такая профессия, Украину защищать и причем не от Пентагона или НАТО..... Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4105
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30.08.2021 03:07 Відповісти
...а, надо бы. Минск не лучшая площадка. Можно найти замену, например Будапешт: старый европейский город с вековой историей,
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30.08.2021 05:30 Відповісти
А так дышал, так дышал
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30.08.2021 06:19 Відповісти
А почему бы и не обсудить???
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30.08.2021 06:28 Відповісти
Ну тут все просто. Можно морщить носик и умные вещи говорить, но Путин не разрешает формат кроме Нормандского и Минска.
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30.08.2021 06:45 Відповісти
Ты с фамилии ************ литера допустил пять ошибок. Где ж тебя грамматике учили?))
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30.08.2021 07:04 Відповісти
Все эти форматы существуют, абы только потешить ЭГО Германии и Франции,как великих миротворцев, а на куй нам они нужны. Санкции снимут ? Щас, СП-2 показал, если хочется то найдут возможность начхать на санкции.
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30.08.2021 07:35 Відповісти
"Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет."

В онлайне можно хоть в Минске, хоть на Марсе встречаться... Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4680
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30.08.2021 07:23 Відповісти
Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2450
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30.08.2021 07:39 Відповісти
Обосратушки. Как обычно.
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30.08.2021 08:19 Відповісти
Аха, типа само ТО место, да?
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30.08.2021 08:55 Відповісти
Оббычно победитель диктует свои условия. Мы проиграли войну и поэтому вынуждены подчинится.
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30.08.2021 09:24 Відповісти
Яке у вас ,Дмитрий Кравченко (кравцов,шевцов),звання у складі ФСБ підорефії? Чи гавкаєте просто так,без звання,але за гроші ФСБ?
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30.08.2021 10:31 Відповісти
 
 