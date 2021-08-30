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Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС

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Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень

Минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС

Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку 30 серпня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Новозванівки ворог обстріляв позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4469
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30.08.2021 07:34
+7
О, там еще есть шахтёры...
Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9642
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30.08.2021 07:37
+7
Ответ прахвессорке Бильченко
Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9029
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30.08.2021 08:18
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Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4469
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30.08.2021 07:34 Відповісти
О, там еще есть шахтёры...
Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9642
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30.08.2021 07:37 Відповісти
Под козой они подразумевают Майку Пирогову. Алкоголичка, осужденная за мошенничество и заочно на 10 лет за терроризм. Орда сознательно впихивает в переговоры в ТКХ ее чтобы сорвать переговоры, т.к. Украина давно заявляет что с такими личностями за один стол не сядет.
Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 507
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30.08.2021 07:56 Відповісти
Из какого оружия вели ответный огонь украинские воины - герои? Из газовых пистолетов с резиновыми пулями? Какое тяжёлое вооружение ещё осталось на передовой после предательского "разведения" войск? Где сообщения о потерях и разрушениях на путинских позициях? Нечем похвастаться? Потому что, потери только у нас.... Благодаря нашему капитулянтскому командованию дезертиров и агентов кремля...
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30.08.2021 07:57 Відповісти
Яких обрав мудрий нарід таких і маємо.
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30.08.2021 08:05 Відповісти
И как вам перемирие?
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30.08.2021 08:12 Відповісти
Ответ прахвессорке Бильченко
Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9029
показати весь коментар
30.08.2021 08:18 Відповісти
Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 396
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30.08.2021 08:21 Відповісти
Битым кирпичем,и здесь дороги латают,уж поверьте.
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30.08.2021 08:57 Відповісти
Наш ********** схоже "набрав в рот води" або більш вірогідно зайнятий чиїмось прутнем (шукає мир)!
Ост такий стенд-ап на порушення перемир'я, поранення і загибель військових(((
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30.08.2021 08:25 Відповісти
Відмовчатись, його звичайна тактика.
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30.08.2021 08:44 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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30.08.2021 10:39 Відповісти
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Убей русскую нечисть, избавь украинскую землю от заразы!
Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3974
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30.08.2021 13:11 Відповісти
Я подозреваю, что фраза «из стрелкового оружия» означает выстрелы вражеских снайперов, но их так называют чтобы не обижать говнокомандующего, для которого «прицельный снайперский огонь ушёл в прошлое». Боюсь, что тот из двоих раненых, который ранее тяжело, был ранен именно снайпером.
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30.08.2021 13:20 Відповісти
 
 