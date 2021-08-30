Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС

Минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

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Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку 30 серпня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Новозванівки ворог обстріляв позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.