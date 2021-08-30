Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС
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Минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.
У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
"В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7:00 ранку 30 серпня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Біля Новозванівки ворог обстріляв позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Ост такий стенд-ап на порушення перемир'я, поранення і загибель військових(((
Убей русскую нечисть, избавь украинскую землю от заразы!