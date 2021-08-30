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Важливою інформацію про джерела пандемії COVID-19 володіє КНР, але Пекін продовжує приховувати її, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Важливою інформацію про джерела пандемії COVID-19 володіє КНР, але Пекін продовжує приховувати її, - Байден

США продовжать працювати над розслідуванням джерела коронавірусу COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив американський президент Джо Байден.

"Ми зробимо все можливе, щоб визначити витоки цього спалаху, який викликав так багато болю і смерті в усьому світі, так, щоб ми могли вжити всіх необхідних заходів обережності, щоб це не повторилося", - йдеться в заяві Байдена, поширеній на сайті Білого дому в п'ятницю.

Байден зазначив, що ключова інформація про джерело вірусу перебуває в КНР, проте Пекін продовжує її приховувати.

"Важлива інформація про джерела пандемії знаходиться в КНР, проте від самого початку урядовці в Китаї працювали над тим, щоб перешкодити доступу до неї тим, хто почав міжнародне розслідування. (...) КНР продовжує відкидати заклики до прозорості і приховувати інформацію, незважаючи на те, що кількість жертв цієї пандемії продовжує зростати", - наголосив американський президент.

"Нам була необхідна ця інформація з Китаю негайно, коли пандемія лише починалася. Світу потрібні відповіді, і я не заспокоюся доти, поки не отримаю їх. Пандемії не визнають кордонів між державами, і нам усім слід краще зрозуміти, як з'явився COVID -19 для того, щоб запобігти пандемії в майбутньому", - наголошується в документі.

Також читайте: Китай просить ВООЗ розслідувати можливий витік COVID-19 з військової бази у США

"США продовжать працювати з партнерами у світі і чинити тиск на Китай для того, щоб він повною мірою поділився інформацією і співпрацював із Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо з'ясування причин виникнення COVID-19, зокрема надав би доступ до відповідних даних і свідчень", - заявив американський президент.

"Ми також продовжимо чинити тиск на Китай і для того, щоб він схвалив наукові норми і стандарти, зокрема щодо обміну інформацією і даних із ранніх днів пандемії, а також протоколами, пов'язаними з біологічної безпекою. Ми повинні дати повну і чітку оцінку цій світовій трагедії", - зазначив Байден

Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань (провінція Хубей) наприкінці 2019 року. Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Припускають, що він міг передатися людині від кажанів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Орда тоже скрывает реальные данные о умерших от вируса.
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30.08.2021 07:40
+6
Еще немного и китайцы сдадут информацию о московитах.
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30.08.2021 07:57
+5
Китай совсем оборзел считают раз их полтора миллиарда и есть ядерное оружие можно и дурака включать раз скрывают значит вирус Ковид 19 их творчество...
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30.08.2021 07:36
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Китай совсем оборзел считают раз их полтора миллиарда и есть ядерное оружие можно и дурака включать раз скрывают значит вирус Ковид 19 их творчество...
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30.08.2021 07:36 Відповісти
и 2-я экономика после США
- да, оборзел! - и что вы сделаете? Важная информация об источниках пандемии COVID-19 находится в КНР, но Пекин продолжает утаивать ее, - Байден - Цензор.НЕТ 8799
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30.08.2021 07:38 Відповісти
а пернуть в калюжу считается?
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30.08.2021 07:44 Відповісти
попробуй
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30.08.2021 07:49 Відповісти
Важная информация об источниках пандемии COVID-19 находится в КНР, но Пекин продолжает утаивать ее, - Байден - Цензор.НЕТ 4154№19
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30.08.2021 07:52 Відповісти
Орда тоже скрывает реальные данные о умерших от вируса.
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30.08.2021 07:40 Відповісти
Еще немного и китайцы сдадут информацию о московитах.
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30.08.2021 07:57 Відповісти
Вот все пытаются притянуть сюда рашу.Вот только не притягивается.Зачем Раша "позволила слив информации"? Или в думаете а США,ЦРУ сидят совсем уж непонимающие ,люди,дураки? А вывод напрашивается такой: в цивилизованном мире всё прикрастно знают про оружие россии,его качество и т.д.,и на путина не сильно оглядываются, бояться.И путину как истинному КГБисту,чтобы держать мир в страхе пытается всеми силами доказать,что кроме ЯО у них есть и "химическое".Поэтому и раскручивается эта инфа,а США ноль внимания.Всё,на плешивого начинают потихоньку "забИвать".
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30.08.2021 08:41 Відповісти
Не сильно его бояться
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30.08.2021 09:06 Відповісти
Шото Св. Джо как Трвмп заговлрил.
ИМПИЧМЕНТ!! ИМПИЧМЕНТ!!
Как это не? Что значит - ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ?
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30.08.2021 08:01 Відповісти
Після бідосіного візиту теж отримає імпічмент як і Трамп.
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30.08.2021 08:36 Відповісти
Фраза "Во всём виноваты евреи" - уже не актуальна!
"Во всём виноваты китайцы"!
Интересно, а в Китае китайские евреи есть?
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30.08.2021 08:34 Відповісти
Є.
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30.08.2021 08:37 Відповісти
Мабуть теж, як і в нас, російськомовні...
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30.08.2021 08:54 Відповісти
Всі люди - євреї.
Але не всі про це знають.😄
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30.08.2021 10:50 Відповісти
Взагалі то євреї - це русифіковані жиди...так що навряд що всі...
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30.08.2021 12:21 Відповісти
Ссыкуны)
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30.08.2021 10:24 Відповісти
 
 