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В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала

В Україні зафіксовано 749 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 30 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 29 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – 6).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 01 госпіталізовано – 583 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 01 летальних випадків – 18;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 01 одужало – 291 особа.

Читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 217,2 млн, жертв уже понад 4,5 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 01 методом ПЛР – 9 617 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 01 методом ІФА – 1 650 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 01 експрес-тестами – 7 391 особа.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 01 захворіло – 2 284 940 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 01 одужало – 2 206 683 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 01 летальних випадків – 53 738;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 958 965.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала 14

Автор: Наталя Джума
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Так ми чемпіони, чи таки ні?
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30.08.2021 08:32 Відповісти
А в середньому по палаті "Україна" 36,6.
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30.08.2021 10:41 Відповісти
А у Росії 778 за сутки В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала - Цензор.НЕТ 2705
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30.08.2021 12:54 Відповісти
 
 