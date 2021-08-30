В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 749 нових випадків зараження, 291 людина одужала
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В Україні зафіксовано 749 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 30 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 29 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – 6).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 583 особи;
летальних випадків – 18;
одужало – 291 особа.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 9 617 осіб,
методом ІФА – 1 650 осіб,
експрес-тестами – 7 391 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 284 940 осіб;
одужало – 2 206 683 особи;
летальних випадків – 53 738;
проведено ПЛР-тестувань – 11 958 965.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях", - розповіли в МОЗ.
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