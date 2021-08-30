Золото, два срібла і бронза: Україна завоювала вже 47 медалей на Паралімпіаді-2020 в Токіо

Україна завоювала 11-те золото на Паралімпіаді в Токіо. Крім того, українські спортсмени вибороли ще два срібла і бронзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок у класі 6.

У Токіо також відбувся фінал зі стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів серед чоловіків у класі SH1. У фіналі участь брали два українці - Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв. Дорошенко посів друге місце, Стоєв - восьме.

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Ірина Щетник виборола "бронзу" зі стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів серед жінок у класі SH1.

Віктор Дідух став срібним призером з настільного тенісу серед чоловіків у класі 8.

Таким чином паралімпійська збірна України завоювала вже 47 медалей і посідає 5-те місце в медальному заліку і 4-те місце за загальною кількістю медалей.