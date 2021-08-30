За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 477 людей, загалом - 5 308 727, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 980 278 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"41 477 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 29 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 13 320 людей, повністю імунізовані - 28 157 людей.

Протягом доби працювали: 304 мобільні бригади, 1100 пунктів щеплення; 354 центри вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 308 727 людей, з них отримали одну дозу – 5 308 725 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 931 640 щеплень", - розповіли в МОЗ.





