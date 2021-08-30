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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 477 людей, загалом - 5 308 727, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 477 людей, загалом - 5 308 727, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 980 278 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"41 477 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 29 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 13 320 людей, повністю імунізовані - 28 157 людей.

Протягом доби працювали: 304 мобільні бригади, 1100 пунктів щеплення; 354 центри вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 308 727 людей, з них отримали одну дозу – 5 308 725 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 931 640 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 477 людей, загалом - 5 308 727, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 477 людей, загалом - 5 308 727, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 477 людей, загалом - 5 308 727, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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Наверное в этом и заключается план создателей аферы с сезонными ОРВИ,вызываемые короновирусами,что бы освободить человечество от реальных и потенциальных кандидатов на премию Дарвина,готовых колоть каждые пол года себе непонятно что,и непонятно от чего.
Радует,что в Украине очень высокий уровень коррупции,и что реальное количество уколотых в разы меньше чем официальная статистика преподносит.
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30.08.2021 11:39 Відповісти
"план создателей аферы с сезонными ОРВИ", "Радует,что в Украине очень высокий уровень коррупции"
=====
От создателей аферы с критическими днями и сменой времён года, н-да... Андрей, скажите доктору, чтоб не жалел галоперидола.
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30.08.2021 13:57 Відповісти
 
 