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"Влада продовжує репресії проти ветеранів війни": сьогодні "Нацкорпус" збереться під стінами Печерського управління поліції в Києві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні, 30.08.2021, о 10:00 біля Печерського управління поліції (вул. Московська, 30) відбудеться брифінг представників Нацкорпусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацкорпусу.

"Влада продовжує репресії проти ветеранів війни! Переслідування ветеранів російсько-української війни продовжуються. Вранці 28 серпня двом ветеранам полку "Азов" – голові Черкаського міського осередку Національного Корпусу Дмитру Кухарчуку та його бойовому побратиму Олегу Довбишу, вручили підозри. Хлопцям інкримінують ст.296 ч.4. Мова йде про "хуліганські дії", які вони нібито вчиняли на акції під Офісом Президента 14 серпня в Києві.

Очевидно, що майбутні допит та суд – лише формальність в цій політичній замовній справі. Одразу після вручення підозр прес-служба Нацполіції опублікувала новину, що нібито суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Що не відповідає дійсності, адже суд ще навіть не був призначений! Можна зробити висновок, що результат уже давно відомий, тому в Нацполіції вирішили навіть не чекати самого засідання", - йдеться в повідомленні.

Організатори нагадали, що Дмитро Кухарчук – публічна особистість і відомий в Черкасах громадський та політичний діяч, який ніколи не ховався від правоохоронних органів. Незважаючи на відкритість та публічність, його все одно хочуть посадити до СІЗО, з поясненням, що він "може переховуватись і чинити тиск на свідків".

30 серпня ветерани приїдуть на допит до Печерського райвідділу в Києві. Також о 10:00 перед будівлею представники Нацкорпусу проведуть брифінг для журналістів.

Спікери: Дмитро Кухарчук (голова Черкаського міського осередку Нацкорпусу) та Максим Жорін (керівник Центрального штабу Нацкорпусу)

"Запрошуємо представників ЗМІ до висвітлення цієї замовної справи проти ветеранів російсько-української війни!" - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двом учасникам зіткнень під Офісом президента 14 серпня оголошено про підозру, - Нацполіція

Нагадаємо, представники "Національного корпусу" в суботу, 14 серпня, зібралися на мітинг під Офісом Президента, який посилено охороняла поліція. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички. У хід пішли димові шашки і сльозогінний газ. Постраждали щонайменше 8 правоохоронців.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
правильно. и свинок с собой захватить. и розовые члены не забудьте
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30.08.2021 09:35
+7
каких ветеранов ставил на колени порошенко? тех алконавтов которых сцака собрал в центре киева? которые бухали и трусы просили? так там ветеранов было всего четыре. и те из блокадников семенченко. а остальные вообще непонятные кони. и ставил на колени их аваков.
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30.08.2021 09:58
+6
Відомий діяч.В Азові таких валом.
"Влада продовжує репресії проти ветеранів війни": сьогодні "Нацкорпус" збереться під стінами Печерського управління поліції в Києві - Цензор.НЕТ 9405
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30.08.2021 09:25
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Замените слово "Власть" реальными фамилиями, и люди к вам потянуться... С 2013 года предлагаю...
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30.08.2021 09:14 Відповісти
Відомий діяч.В Азові таких валом.
"Влада продовжує репресії проти ветеранів війни": сьогодні "Нацкорпус" збереться під стінами Печерського управління поліції в Києві - Цензор.НЕТ 9405
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30.08.2021 09:25 Відповісти
правильно. и свинок с собой захватить. и розовые члены не забудьте
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30.08.2021 09:35 Відповісти
А прихильники наймудрішого тільки звіздять на Цензорі. При дєлє.
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30.08.2021 09:42 Відповісти
прастите
в 2018 нацжены и белый вошдь сам справлялся когда гонялся по всей стране за порохом? сам. смелые были и наглые? были. ну так вперед. сами. и до конца. хер кто за них выйдет.
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30.08.2021 09:56 Відповісти
Від сидіння за клавішами електоральна підтримка не збільшується. Дивись соціологію.
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30.08.2021 09:58 Відповісти
а кто сказал что поддержка шлюх за деньги кому то нужна? пусть о них беспокоится тот кто им платил в 2018 году
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30.08.2021 10:00 Відповісти
Мухи-окремо, котлети-окремо. Кожному ує...ану своя "клітка".
Але зараз налетять ...😛
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30.08.2021 09:35 Відповісти
Бутусов, а пам'ятаєшь, як ветеранів ставив на коліна Порошенко?
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30.08.2021 09:37 Відповісти
Він діяв в рамках верховенства права та поваги до невідємних прав громадянина України.
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30.08.2021 09:44 Відповісти
каких ветеранов ставил на колени порошенко? тех алконавтов которых сцака собрал в центре киева? которые бухали и трусы просили? так там ветеранов было всего четыре. и те из блокадников семенченко. а остальные вообще непонятные кони. и ставил на колени их аваков.
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30.08.2021 09:58 Відповісти
Я правильно понимаю для членов нацкорпуса УК не существует ? Просто сильно не вникал, но выглядит так, мол если нам за любые действия предъявили, то мы соберемся в ПОНЕДЕЛЬНИК, и устроим погром ? А менты, при любой власти должны держать порядок, иначе что это за менты ? Которые одним дают карт бланш других репрессируют
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30.08.2021 09:46 Відповісти
Нехай нацкорпус здійснює акції і далі проти Пороха, жбурляє іграшкові свинки, може попустить)
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30.08.2021 09:56 Відповісти
есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать © мудрость
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30.08.2021 10:05 Відповісти
поправлю
есть время разбрасывать свинок, а есть время собирать члены © мудрость
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30.08.2021 10:28 Відповісти
Ветераны войны за отжим чужого имущества в пользу авакова, млин.
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30.08.2021 10:07 Відповісти
А они этих действий не совершали?) репрессии придумали....
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30.08.2021 10:19 Відповісти
Тоже пришел бы, но на работе сейчас, на хлебушек зарабатываю, а так я с вами мои безработные братья.
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30.08.2021 10:42 Відповісти
а причем нац корпуса и нац жоны к ветеранам
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30.08.2021 13:23 Відповісти
"Товарищи, что ж это делается, фронтовику руки крутят!" "Место встречи изменить нельзя".
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30.08.2021 13:42 Відповісти
Увы, результат срыва Нацкорпусом, предвыборных митингов Президента Порошенко ..... расплата.
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30.08.2021 15:05 Відповісти
ермак-Козырь с подручными татаровым и портновым рулят в Украине.
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30.08.2021 20:22 Відповісти
 
 