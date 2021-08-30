Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади талібами, - експосол Афганістану у США Рахмані

Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади бойовиками руху "Талібан".

Про це сказала колишній посол Афганістану у США Роя Рахмані в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Афганські жінки і дівчата стикаються з численними погрозами від талібів, тому відчуття паніки зростає в геометричній прогресії, сказала дипломатка.

Таліби намагаються видати себе за більш помірну версію жорсткого ісламського бойового угруповання, але повну картину того, що відбувається, отримати не вдається, зазначила Рахмані.

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За її словами, раніше таліби звертали увагу на ситуацію в захоплених містах і селах Афганістану. Якщо бойовики отримували контроль над консервативним селом, вони поводилися так само, як у 1996 році (рік першого приходу талібів до влади). Якщо вони захоплювали провінцію і село, де люди хотіли навчатися, вони проявляли поблажливість, повідомила експосол.

Зараз почалася "інша історія", тому що під владою "Талібану" опинилася вся країна, підсумувала Рахмані.