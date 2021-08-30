Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади талібами, - експосол Афганістану у США Рахмані
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Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади бойовиками руху "Талібан".
Про це сказала колишній посол Афганістану у США Роя Рахмані в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Афганські жінки і дівчата стикаються з численними погрозами від талібів, тому відчуття паніки зростає в геометричній прогресії, сказала дипломатка.
Таліби намагаються видати себе за більш помірну версію жорсткого ісламського бойового угруповання, але повну картину того, що відбувається, отримати не вдається, зазначила Рахмані.
За її словами, раніше таліби звертали увагу на ситуацію в захоплених містах і селах Афганістану. Якщо бойовики отримували контроль над консервативним селом, вони поводилися так само, як у 1996 році (рік першого приходу талібів до влади). Якщо вони захоплювали провінцію і село, де люди хотіли навчатися, вони проявляли поблажливість, повідомила експосол.
Зараз почалася "інша історія", тому що під владою "Талібану" опинилася вся країна, підсумувала Рахмані.
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У нас власть зелёные коммунисты захватили и всем похер, а это покруче талибов.
«Талиба́н», или тали́бы (пушту طالبان - студенты, учащиеся медресе), - исламистское террористическое движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году.
ПУШТУНЫ - иранский народ, населяющий в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана, основными отличительными характеристиками которого служат восточноиранский язык пашто, традиции номадизма, кодекс чести Пуштунвалай[14]
Паштунвалай, или Нана (пуштунская честь) - неписаный свод законов, философия, кодекс чести пуштунских племён.
Пуштунвали и законы шариата в некоторых вопросах сильно расходятся. К примеру, чтобы доказать факт супружеской измены, по шариату необходимы показания четырёх свидетелей. А в соответствии с пуштунвали, для доказательства достаточно обычных слухов, поскольку в данном случае речь идёт о чести всей семьи. Женщины в пуштунских племенах не имеют права наследовать собственность, хотя по законам Корана они могут претендовать на половину собственности мужа. Пуштунвали практикуется у пуштун Афганистана, Пакистана, а также членами пуштунских диаспор за пределами этих стран.[4]
Про ДЕОБАНДИЗМ -
у них своеобразные представления о женщинах и нравах.
Например, то, что женщина не полностью закрыла свое тело и лицо на публике, само по себе не нарушение. Но такой поступок может спровоцировать мужчин на запрещенное насилие, и именно поэтому деобандисты ( и, в частности, "Талибан") предписывает женщинам ходить, полностью закрывая себя.
Деобандисты считают, что, например, врач-мужчина или портной могут предаваться сексуальным фантазиям во время осмотра и лечения пациента-женщины или во время примеривания ей одежды - поэтому разрешают женщинам посещать специалистов только своего пола.
А если троих, то не считается? Какой удобный закон.
Да и на женитьбу на следующей жене нужно согласие всех уже имеющихся.
С них и спрос, а нас оставьте в покое.
В панике, что их же мужское население, что с ними спит в одной постели, которое главенствует над ними по Корану, оказалось совсем не главенствующим?