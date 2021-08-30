УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12341 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
5 139 20
Афганістан (450) жінки (486)

Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади талібами, - експосол Афганістану у США Рахмані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади талібами, - експосол Афганістану у США Рахмані

Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади бойовиками руху "Талібан".

Про це сказала колишній посол Афганістану у США Роя Рахмані в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Афганські жінки і дівчата стикаються з численними погрозами від талібів, тому відчуття паніки зростає в геометричній прогресії, сказала дипломатка.

Таліби намагаються видати себе за більш помірну версію жорсткого ісламського бойового угруповання, але повну картину того, що відбувається, отримати не вдається, зазначила Рахмані.

Читайте: Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику

За її словами, раніше таліби звертали увагу на ситуацію в захоплених містах і селах Афганістану. Якщо бойовики отримували контроль над консервативним селом, вони поводилися так само, як у 1996 році (рік першого приходу талібів до влади). Якщо вони захоплювали провінцію і село, де люди хотіли навчатися, вони проявляли поблажливість, повідомила експосол.

Зараз почалася "інша історія", тому що під владою "Талібану" опинилася вся країна, підсумувала Рахмані.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
У афганских женщин есть афганские мужчины - мужья, отцы, братья. Защитники.
С них и спрос, а нас оставьте в покое.
показати весь коментар
30.08.2021 11:42
+6
Необходимо направить туда делегацию феминисток ! Для них там просто поле не паханное !
показати весь коментар
30.08.2021 10:35
+6
Да насрть на Афганистан и из проблемы с талибами.
У нас власть зелёные коммунисты захватили и всем похер, а это покруче талибов.
показати весь коментар
30.08.2021 10:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Срочно предоставить убежище в Германии. Места и денег хватит на всех.
показати весь коментар
30.08.2021 10:34 Відповісти
Кацапи, ідіть до біса, п'янь обісцяна.
показати весь коментар
30.08.2021 10:34 Відповісти
Необходимо направить туда делегацию феминисток ! Для них там просто поле не паханное !
показати весь коментар
30.08.2021 10:35 Відповісти
Да насрть на Афганистан и из проблемы с талибами.
У нас власть зелёные коммунисты захватили и всем похер, а это покруче талибов.
показати весь коментар
30.08.2021 10:38 Відповісти
коммунисты убивали типа врагов в 18-м и потом тоже, но землю не киздили и иностранцам не продавали никак, тем более по 10тыс.га.И заводы-фабрики тоже ни одно предприятие в личное пользование ни одному коммунисту до 1992 года не попало.Так что зеленые - не коммунисты - это что-то другое и пострашнее.
показати весь коментар
30.08.2021 12:16 Відповісти
там в панике только жители Кабула и еще пары городов . остальные всю жизнь так живут
показати весь коментар
30.08.2021 10:41 Відповісти
Не путайте талибов (пуштунов-деобандистов) и всех мусульман. Это вообще о разном.
«Талиба́н», или тали́бы (пушту طالبان‎ - студенты, учащиеся медресе), - исламистское террористическое движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году.

ПУШТУНЫ - иранский народ, населяющий в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана, основными отличительными характеристиками которого служат восточноиранский язык пашто, традиции номадизма, кодекс чести Пуштунвалай[14]

Паштунвалай, или Нана (пуштунская честь) - неписаный свод законов, философия, кодекс чести пуштунских племён.

Пуштунвали и законы шариата в некоторых вопросах сильно расходятся. К примеру, чтобы доказать факт супружеской измены, по шариату необходимы показания четырёх свидетелей. А в соответствии с пуштунвали, для доказательства достаточно обычных слухов, поскольку в данном случае речь идёт о чести всей семьи. Женщины в пуштунских племенах не имеют права наследовать собственность, хотя по законам Корана они могут претендовать на половину собственности мужа. Пуштунвали практикуется у пуштун Афганистана, Пакистана, а также членами пуштунских диаспор за пределами этих стран.[4]

Про ДЕОБАНДИЗМ -
у них своеобразные представления о женщинах и нравах.

Например, то, что женщина не полностью закрыла свое тело и лицо на публике, само по себе не нарушение. Но такой поступок может спровоцировать мужчин на запрещенное насилие, и именно поэтому деобандисты ( и, в частности, "Талибан") предписывает женщинам ходить, полностью закрывая себя.
Деобандисты считают, что, например, врач-мужчина или портной могут предаваться сексуальным фантазиям во время осмотра и лечения пациента-женщины или во время примеривания ей одежды - поэтому разрешают женщинам посещать специалистов только своего пола.
показати весь коментар
30.08.2021 10:41 Відповісти
К примеру, чтобы доказать факт супружеской измены, по шариату необходимы показания четырёх свидетелей.

А если троих, то не считается? Какой удобный закон. Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти талибами, - экс-посол Афганистана в США Рахмани - Цензор.НЕТ 7544
показати весь коментар
30.08.2021 10:51 Відповісти
ну, вобщем, да. В исламе много удобного. Опять же, многоженство.. только содержать их -тот еще геморой.
Да и на женитьбу на следующей жене нужно согласие всех уже имеющихся.
показати весь коментар
30.08.2021 10:53 Відповісти
эмигрируй в исламский рай
показати весь коментар
30.08.2021 10:55 Відповісти
а че в панике? мешок с прорезями для глаз вырезать и проблема решена... Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти талибами, - экс-посол Афганистана в США Рахмани - Цензор.НЕТ 5048
показати весь коментар
30.08.2021 10:56 Відповісти
Це, тільки частина проблеми.
показати весь коментар
30.08.2021 14:49 Відповісти
У афганских женщин есть афганские мужчины - мужья, отцы, братья. Защитники.
С них и спрос, а нас оставьте в покое.
показати весь коментар
30.08.2021 11:42 Відповісти
100%
показати весь коментар
30.08.2021 11:48 Відповісти
В панике?
В панике, что их же мужское население, что с ними спит в одной постели, которое главенствует над ними по Корану, оказалось совсем не главенствующим?
показати весь коментар
30.08.2021 11:43 Відповісти
А разве афганские женщины не являются матерями и сёстрами этих талибов?
показати весь коментар
30.08.2021 11:47 Відповісти
А вы не знали? Талибы размножаются в пробирках. Потому, что от связи бородача с ослом детей не получалось.
показати весь коментар
30.08.2021 12:23 Відповісти
Запускайте туда Фемен. Пусть потрясут сиськами перед талибами.
показати весь коментар
30.08.2021 12:22 Відповісти
Жінки в шоці? А що думають з цього приводу їх чоловіки? Типу: "Зульфія, готуй доньку в рабство"?
показати весь коментар
30.08.2021 14:47 Відповісти
 
 