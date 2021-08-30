Зеленський вилітає до США просто зараз. Програма його візиту повністю змінилася, - Никифоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джозефа Байдена перенесено на 1 вересня на прохання американської сторони у зв'язку із закінченням терміну ультиматуму руху "Талібан" в Афганістані про евакуацію іноземців з аеропорту Кабула.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.
"Перенесення зустрічі Зеленського та Байдена із 31 серпня на 1 вересня Офіс Президента підтверджує. Це пов'язано з проханням США. 31 серпня минає ультиматум "Талібану" - або термін евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула - саме той час, який дав "Талібан". І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим - і весь цей день присвятити цій важливій для американської сторони темі", - розповів Никифоров.
Він додав, що "українська сторона з цілковитим розумінням ставиться до прохання американської сторони".
"Ми наших партнерів підтримуємо. Ми розуміємо, що питання безпеки завжди на першому місці. Тому ми відповіли згодою на прохання США про перенесення на один день", - сказав прессекретар президента.
За словами Никифорова, програма візиту Зеленського в США також повністю змінилася.
"Щодо інших зустрічей Зеленського у США - деякі відбудуться за часом раніше спочатку запланованих, інші - пізніше. Програма повністю змінилася, але це не означає, що щось звідти випало", - сказав він.
"Президент Зеленський вилітає до США просто зараз. Два дні після прильоту він проведе у Вашингтоні й після цього - в Каліфорнії", - підсумував Никифоров.
Як повідомлялося, дата зустрічі Зеленського і Байдена переноситься вже вдруге. Раніше її було перенесено із 30 на 31 серпня у зв'язку з розширенням програми візиту.
Будь ласка, зачекайте...
- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл
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ЧЕРГОВА ДТП НАПІДПИТКУ: "СЛУГА" ТРУХІН СПРИЧИНИВ АВАРІЮ, Є СЕРЙОЗНО ПОСТРАЖДАЛІ - ЗМІhttps://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань.
ЦІКАВО ТЕПЕР ЧИ ПОЛЕТИТЬ ТРУХІН В США?! ЧИ ПРЕЗИДЕНТУ БУДЕ НЕ СОРОМНО ВЗЯТИ З СОБОЮ ЦЬОГО СЛУГУ? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0
Мене лякає така легкість по затиканню рота такій кількості ЗМІ.
ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.
Нікчемний Зе
Вы в мультиках не снимались? (с)
Це маленький Гру з мультфільму "Нікчемний Я". Когось нагадує?
Вадим Чиликин
by Anton Shvets
As Washington fetes Ukraine's young president, bear in mind that press freedom in Kyiv is under threat. And the president's most trusted advisor is the culprit.
. The powerful head of Zelenskyy's presidential office Andriy Yermak has used the Security Services of Ukraine-the rough equivalent of the FBI-to censor media that criticize him.
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I know this because Yermak has attacked our magazine personally. I'm one of the five leaders of Democratychna Sokyra, a classical liberal party and movement. In a country ruled by oligarchs and corrupt officials, we wanted to vote for a liberal political power, so we created one in 2018. Now we're a small grassroots project but big enough to become a target of political censorship.
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Our newspaper criticized him for his overreach, and then some. We have reasons to believe that Yermak is much more pro-Russian than the person in such a position could afford to be during the undeclared Russian-Ukrainian war conflict that continues to grind on in year seven. He was the architect of de-escalation initiatives that became one-sided and led to the worsening of Ukrainian positions in the Donbas. Our sources confirm he was the one who sabotaged the planned operation of Ukrainian intelligence aimed to arrest the fighters of the Wagner group, a Kremlin hybrid warfare private military company.
А по сути. Встреча с Байденом - не более 30 минут. Встречи и вопросы готовили заранее. Собственно и ДА и НЕТ сказаны заранее, сама встреча в таком временном графике просто формальность.
По поводу Байдена. У него колоссальные проблемы внутри страны. Сторонники Байдена и Трампа разделились в стране почти 50/50, но ситуация с крайне неграмотным (самое мягкое определение) выходом из Афганистана... Кстати, встреча перенесена из-за того, что Талибан выставил США УЛЬТИМАТУМ, срок которого заканчивается завтра. Сверхдержава выполняет поставленный ей УЛЬТИМАТУМ!!! И признаёт это на официальном уровне. Давно США так не опускали. Импичмент?
А тут еще и самый мощный за всю историю страны ураган и Байден вынужден ввести чрезвычайное происшествие в штате Луизиана! Ох, не добавит ураган баллов Байдену.
Так что даже если Джо что либо пообещает Володе, то сможет ли выполнить?
Новини, Політика 30 серпня 2021, 19:29 News UA
Нам вдалось дізнатись про роль скандального нардепа в харчовому ланцюжку монобільшості.
Про це пише ТК Зелені чоловічки
❗️Олександр Трухін - не звичайна рядова зелена кнопка серед слуг. Він один з ключових персонажів Коломойського у президентській фракції і має родинні зв'язки з групою Привату.
Але, що більш важливо, Трухін - безпосередній реалізатор схеми зарплат в конвертах 20/30/50, в якій звичайні слухняні організми під зелену кнопку отримують 20 тисяч доларів на місяць; ті, хто може бодай два слова зв'язати на ефірах та в парламенті - по 30 тисяч доларів; а топові обличчя партії, типу Арахамії і Корнієнка - по 50 тисяч. 😱
🤷♂️Координує зарплату отримання зарплат в конвертах особисто Єрмак, в залежності від ступеню виконання забаганок шмарклі і ОПи.
Тому офіс Зеленського й кинувся захищати Трухіна, розсилати темники слугам, організувала зачистку інфополя та «рєшать» з правоохоронцями.
Бо якщо Трухіну засвітить реальний термін, він піде на угоду зі слідство і здасть Єрмака і Зеленського з потрохами. Зраджувати йому не звикати.🤷♂️
Тепер зрозуміло, чому Трухін поводив себе зухвало після аварії, а в ОП так старається його відмазати від відповідальності.