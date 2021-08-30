УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6635 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
5 501 28
обстріл (21071) Донбас (21733) бойові дії (1679) операція Об'єднаних сил (4158) Разумков Дмитро (1449)

"Ми захищатимемо себе, своїх військовослужбовців і громадян", - Разумков про обстріл на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що Україна дотримується своїх зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, але не мовчатиме у відповідь на порушення домовленостей, і захищатиме своїх громадян.

Про це він заявив у понеділок у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останнім часом ми бачимо загострення... Всі пам'ятають Авдіївку. На жаль, і вчора, і позавчора ми бачили знову обстріли, порушення домовленостей, узятих усіма сторонами процесу. Але тільки Україна виконує свої зобов'язання, сьогодні справді дотримується досягнутого в Мінську, домовленостей про припинення обстрілів і ведення бойових дій", - сказав Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки. ВIДЕО

"Але ми точно не будемо мовчати й захищатимемо себе і своїх військовослужбовців і громадян, які сьогодні змушені жити в таких умовах. А все, що залежатиме від нас, від армії, від військово-цивільної адміністрації, я впевнений, ми робитимемо", - додав спікер українського парламенту.

Він наголосив, що обстріл Авдіївки - "це серйозне порушення домовленостей, бо застосовувалися і 120-мм міномети, і 122-мм ствольна артилерія". Він також нагадав, що в результаті обстрілу зазнали поранень військовослужбовці, один з них перебуває у важкому стані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу. ФОТОрепортаж

За словами Разумкова, всі допущені порушення мають фіксувати представники ОБСЄ, проте так відбувається не завжди.

"Велика зона відповідальності лежить і на колегах з ОБСЄ, які мають це фіксувати. І ми не раз про це говорили. Ви знаєте мою позицію - дуже б хотілося, щоб вона (фіксація. - Ред.) функціонувала цілодобово, а не з ранку і до третьої або п'ятої (вечора. - Ред.). А іноді в такі моменти ми не бачимо там місію. Вибачте, треба бути сліпими, щоб не бачити такі випадки. А вони (представники місії ОБСЄ. - Ред.) повинні бути об'єктивними, просто об'єктивними, щоб і ми, і весь світ розумів, хто, що робить, хто за що відповідає", - зазначив він.

Як повідомлялося, Разумков у понеділок перебуває з робочою поїздкою в районі проведення Операції об'єднаних сил.

У суботу, 28 серпня, російські найманці на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів у районі Авдіївки були поранені й отримали бойові травми десятеро українських військовослужбовців.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
яким чином ви будете захищати? відведете ще війська на 3 км в тил?
показати весь коментар
30.08.2021 11:32
+11
Мы будем/ Друзья, друзья, все больше нас!Мы любим солнце мая!Вся молодежь стоит за мир,От края и до края. И пусть сады цветут пышней.Шумят хлеба все шире,Мы будем петь, мы будем петь.Мы будем петь о мире!На вольной Висле, на Янцзы,На голубом Памире Мы будем петь, мы будем петь.Мы будем петь о мире!
показати весь коментар
30.08.2021 11:26
+9
Політтехнологи порадили йому поїхати в зону ООС, відмітитись. Поїхав, ляпнув, повернувся в крісло ВР. Нагадав про своє існування, підняв свій рейтинг на 0,5%. Успішна молода людина!
показати весь коментар
30.08.2021 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан" - забыл добавить . при помощи санкций и в судебных инстанциях "Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан", - Разумков об обстрелах на Донбассе - Цензор.НЕТ 9374
показати весь коментар
30.08.2021 11:26 Відповісти
ПУСТОГОН.
показати весь коментар
30.08.2021 12:46 Відповісти
Мы будем/ Друзья, друзья, все больше нас!Мы любим солнце мая!Вся молодежь стоит за мир,От края и до края. И пусть сады цветут пышней.Шумят хлеба все шире,Мы будем петь, мы будем петь.Мы будем петь о мире!На вольной Висле, на Янцзы,На голубом Памире Мы будем петь, мы будем петь.Мы будем петь о мире!
показати весь коментар
30.08.2021 11:26 Відповісти
интересно, откуда оно вещает? сколько десятков км от 0?)
показати весь коментар
30.08.2021 11:30 Відповісти
А Зеля разрешает так резко говорить? Путлер может и обидеться.
показати весь коментар
30.08.2021 11:30 Відповісти
яким чином ви будете захищати? відведете ще війська на 3 км в тил?
показати весь коментар
30.08.2021 11:32 Відповісти
А "МЫ" это кто ? Зеленский с Ермаком и Разумковым!? Ну тогда мы спокойны,эти точно "защитят".
показати весь коментар
30.08.2021 11:32 Відповісти
Політтехнологи порадили йому поїхати в зону ООС, відмітитись. Поїхав, ляпнув, повернувся в крісло ВР. Нагадав про своє існування, підняв свій рейтинг на 0,5%. Успішна молода людина!
показати весь коментар
30.08.2021 11:37 Відповісти
І пожиттєво отримав статус учасника бойових дій. Якщо є відмітка в відрядженні, то вже неважливо - скільки він там був і що робив.
показати весь коментар
30.08.2021 11:54 Відповісти
Ключове слово "будемо". Потім колись можливо.
А чому б зараз не вивести арту на попередні позиції, якщо ворог не дотримується умов?
показати весь коментар
30.08.2021 11:37 Відповісти
Будуть "непокоїться" і "повідомляти в ткг"? Ну що реально зелебубочки зробили для армії? Збільшили "армію" мусорів, в надії, що ті захистять їхні зеледупи?
показати весь коментар
30.08.2021 11:38 Відповісти
Интересная последовательность,на первом месте Разумков конечно же поставил себя "мы будем защищать себя" на втором идёт Армия,правда не совсем понятно как Разумков собирается её защищать да и к тому же защищать это прерогатива как раз Армии ,ну и на третьем месте мы народ . Браво ! Гениально!
показати весь коментар
30.08.2021 11:41 Відповісти
Мы пахали, я и трактор.
показати весь коментар
30.08.2021 11:41 Відповісти
Защитник хренов поехал,ща остановит войну и отдаст отвоеванные территории
показати весь коментар
30.08.2021 11:42 Відповісти
Вже бачили як ви защіщаєте.
показати весь коментар
30.08.2021 11:47 Відповісти
"Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан", - Разумков об обстрелах на Донбассе - Цензор.НЕТ 6740
показати весь коментар
30.08.2021 11:51 Відповісти
"Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан", - Разумков об обстрелах на Донбассе - Цензор.НЕТ 4964
показати весь коментар
30.08.2021 11:52 Відповісти
по защите своих граждан -как то не видно...
Тарифы на отопление к концу года могут вырасти в среднем на 33%
показати весь коментар
30.08.2021 11:55 Відповісти
Цікаво , як Рпзкмков і зелена банда будуть захищати наших військових , неякісним харяуванням хіба що і затримкою
виплат !
Як вони ******* все робити в майбктньому , а не сьогодні і зараз !
показати весь коментар
30.08.2021 12:04 Відповісти
Харчування ( помилка),
показати весь коментар
30.08.2021 12:05 Відповісти
"защитнік" сраний.
показати весь коментар
30.08.2021 12:05 Відповісти
бла-бла-ба... вот и вся политика.....
показати весь коментар
30.08.2021 12:27 Відповісти
"Мы будем защищать ..."

-------------------------------------------------------
А почему вчера и сейчас не защищаете, когда каждый день раненые и убитые?
Защитники хреновые, они только собираются защищать. "Мы будем..."
показати весь коментар
30.08.2021 12:35 Відповісти
защитун хренов...хоть в штаны там не насрал...
показати весь коментар
30.08.2021 12:46 Відповісти
Блин, еще один защитничек объявился, котоый в своей жизни кроме как языком молоть ничему и не научился.
показати весь коментар
30.08.2021 12:57 Відповісти
Ага. В Авдеевке вы уже защитили. Где нанесенные в десятикратном размере контрудары по врагу? Если не умеете или не хотите применять привентивные меры, (для етого нам США выдали контрбатарейные радары чтобы враг часами не мог спокойно и прицельно расстреливать наши города) то хоть контрудары наносите чтобы враг хоть пару недель зализывал раны и в следующий раз думал стоит ли оно.
показати весь коментар
30.08.2021 13:14 Відповісти
Ми - це хто? Останній обстріл з жертвами серед військових та руйнуваннями цивільних був....по наводці з нашого ,більше всього, "якогось" штабу. Думається,що це було "тренування" і перевірка на готовність шпигунів та диверсантів в нашому тилу для виконання завдань в основний наступальний період з РФ. Ми -це тіж,слуги!
показати весь коментар
12.09.2021 10:25 Відповісти
 
 