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Байден (2324) Зеленський (17450) Пайфер (46) США (14476)

Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США

Зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена відкриває нові можливості для відносин Києва і Вашингтона - і одночасно може стати викликом для обох сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

На думку колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, успіх поїздки багато в чому залежатиме від риторики українського президента.

"Я гадаю, що частина успіху цієї поїздки залежатиме від того, про що проситиме президент Зеленський, - міркує Стівен Пайфер. - Йому слід стримати себе у деяких запитах, адже якщо він проситиме надто багато, то може розчаруватись. Ви не хочете ставити запитання, не впевнившись, що відповідь буде "так"", - наголосив він.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Зеленському не варто очікувати жодних обіцянок США щодо України і НАТО, а також змін у позиції Байдена щодо "Північного потоку-2".

Також читайте: Зеленський вилітає до США просто зараз. Програма його візиту повністю змінилася, - Никифоров

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
попросить сделать селфи-фото с Байденом это много ? Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 5345
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30.08.2021 11:27
+12
Он бы мог что-то просить, если бы выдал Беню США, и что-то сделал в борьбе с корупцией, а так... даже американцам не совсем понятно, что он собирается делать в штатах. А он ведь человек искусства- Голливуд !
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30.08.2021 11:28
+11
Порошенко уболтал Байдена принять Зелю на высшем уровне.... Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 4074 Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 2254
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30.08.2021 11:46
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Угу..И брови при этом не забудь сдвинуть. Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США - Цензор.НЕТ 3859
Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США - Цензор.НЕТ 5517
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30.08.2021 12:14 Відповісти
так ему кроме фотки с Байденом и не нужно ничего.
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30.08.2021 12:11 Відповісти
Ну разве что развлечет деда.На пианино ему сыграет. Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США - Цензор.НЕТ 6638
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30.08.2021 12:16 Відповісти
Денег нет - НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ! что то типа этого
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30.08.2021 12:14 Відповісти
Угу..А настроение и так есть всегда.Кокаин не дает унывать. Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США - Цензор.НЕТ 975
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30.08.2021 12:19 Відповісти
Список питань і відповідей затверджено держдепом. Нового не буде. Зє і Україна різні речі.
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30.08.2021 12:15 Відповісти
В Байдене уже давно все разочарованы.Это старый,слабовольный политик не способный идти на радикальные меры.Впрочем все "ослы" там такие-лазят со своими перезагрузками до тех пор пока перезагрузчики не насрут им на голову.Надежда на республиканцев-может они его будут переодически нагибать и сместят в 2024 г.
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30.08.2021 12:21 Відповісти
А помните, как Трамп ввёл санкции по Скрипалям?
Положил разгромный пакет от комитета конгресса под сукно и сказал: администрация будет этими санкциями заниматься - и выдали пшик, от которого рашистам ни холодно, ни жарко.
А проект от конгресса был разгромным для всей химической промышленности рашки.
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30.08.2021 12:29 Відповісти
правильно! все оставили бармалеям из Афгана.....так что лавочка закрыта.
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30.08.2021 12:28 Відповісти
Короче, зебильному дурачку просто дадут погулять по лужайке и запилить видосик...
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30.08.2021 12:29 Відповісти
Много хочешь - мало получишь.
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30.08.2021 12:40 Відповісти
Ранок на Банковій починався тривожно...

Післязавтра зустріч з Байденом, а як показав прямий ефір у Мосейчук, Зеленський не готовий до будь-яких розмов не по сценарію. Тим більше з Байденом.
Тому сценарій буде: просити в США основного союзника поза НАТО, просити блокувати Північний потік-2, просити допомоги фінансової та військової.
Взагалі слово "просити" тут основне.

Але Байден тертий калач, і що-що, а події в Афганістані дали цьому калачеві нові потертості на його поверхні. Тому Байден буде продовжувати свою політику: "Якщо даси їжу - зробиш ситим один раз, якщо навчиш добувати їжу - зробиш ситим постійно".

Іншими словами: вранці реформи - в обід допомога, в обід реформи - ввечері допомога, ввечері реформи - вночі допомога. І крик, що Путін на наших кордонах - вже не допоможе, бо Байден чітко усвідомлює з ким спілкується і чиїх бєнєфіціарів через ФБР "пресує".

Зустріч президентів буде напівхолодним душею для Зеленського та українців, адже в політиці Білого Дому вже намітилася чітка позиція щодо проблемних військових регіонів світу, хоча й не можна говорити про те, що Байден та США "кинуть" Україну.

Ні, цього також не станеться, просто співпраця буде не такою активною та більш жорсткішою щодо вимог, що дасть підстави внутрішнім поціновувачам "зовнішнього управління" а-ля Тягнибок та ОПЗЖ та інші з ним, говорити про непомірний тягар і вплив США на нашу країну.

А Байден продовжить давати нам вудку, щоб ми самі навчилися цієї демократії з усіма її прибамбасами...
Дмитрий Быков
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30.08.2021 12:45 Відповісти
Стадіон, так Стадіон!
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30.08.2021 13:31 Відповісти
- "Джо! Чому ми досі не в НАТО?" (с) ЗЕлупа
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30.08.2021 13:58 Відповісти
Понятно, будет очередное зарубежное турне "на халяву" за счет налогоплательщиков. Арахамию не забыли бы взять для "ядерного" шантажа.
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30.08.2021 14:16 Відповісти
В данном вопросе, я как гражданин Украины ставлю интересы Украины выше личной неприязни к Зеленскому. Пусть требует по-максимуму. Пофиг о чем Байден с Меркель договорились. Мы тоже можем быть полезными США в космической программе, в операциях НАТО, в борьбе с Россией, в других вопросах. Нахер все эти " комплекси меншовартості"
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30.08.2021 14:28 Відповісти
Разберитесь с собой, почему вы когда читаете требовать на равных - то видите лизать)
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30.08.2021 16:07 Відповісти
Там запятая вообще-то стояла. Операции НАТО -это там где Украина активно участвовала много лет- например борьба с пиратами Сомали, ремонт авиатехники в Ираке, доставка горючего на арктические базы НАТО. Сейчас наши в Косово на постоянной основе, планируется морское участие в Средиземном море..
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30.08.2021 16:12 Відповісти
Все претензии украинцы прежде всего должны предъявить себе. Ни один здравомыслящий и уважающий себя народ не выберет клоуна, пианиста и уклониста от призыва в армию во время войны человека на должность президента...
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30.08.2021 15:10 Відповісти
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