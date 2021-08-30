Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США
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Зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена відкриває нові можливості для відносин Києва і Вашингтона - і одночасно може стати викликом для обох сторін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
На думку колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, успіх поїздки багато в чому залежатиме від риторики українського президента.
"Я гадаю, що частина успіху цієї поїздки залежатиме від того, про що проситиме президент Зеленський, - міркує Стівен Пайфер. - Йому слід стримати себе у деяких запитах, адже якщо він проситиме надто багато, то може розчаруватись. Ви не хочете ставити запитання, не впевнившись, що відповідь буде "так"", - наголосив він.
Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Зеленському не варто очікувати жодних обіцянок США щодо України і НАТО, а також змін у позиції Байдена щодо "Північного потоку-2".
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Положил разгромный пакет от комитета конгресса под сукно и сказал: администрация будет этими санкциями заниматься - и выдали пшик, от которого рашистам ни холодно, ни жарко.
А проект от конгресса был разгромным для всей химической промышленности рашки.
Післязавтра зустріч з Байденом, а як показав прямий ефір у Мосейчук, Зеленський не готовий до будь-яких розмов не по сценарію. Тим більше з Байденом.
Тому сценарій буде: просити в США основного союзника поза НАТО, просити блокувати Північний потік-2, просити допомоги фінансової та військової.
Взагалі слово "просити" тут основне.
Але Байден тертий калач, і що-що, а події в Афганістані дали цьому калачеві нові потертості на його поверхні. Тому Байден буде продовжувати свою політику: "Якщо даси їжу - зробиш ситим один раз, якщо навчиш добувати їжу - зробиш ситим постійно".
Іншими словами: вранці реформи - в обід допомога, в обід реформи - ввечері допомога, ввечері реформи - вночі допомога. І крик, що Путін на наших кордонах - вже не допоможе, бо Байден чітко усвідомлює з ким спілкується і чиїх бєнєфіціарів через ФБР "пресує".
Зустріч президентів буде напівхолодним душею для Зеленського та українців, адже в політиці Білого Дому вже намітилася чітка позиція щодо проблемних військових регіонів світу, хоча й не можна говорити про те, що Байден та США "кинуть" Україну.
Ні, цього також не станеться, просто співпраця буде не такою активною та більш жорсткішою щодо вимог, що дасть підстави внутрішнім поціновувачам "зовнішнього управління" а-ля Тягнибок та ОПЗЖ та інші з ним, говорити про непомірний тягар і вплив США на нашу країну.
А Байден продовжить давати нам вудку, щоб ми самі навчилися цієї демократії з усіма її прибамбасами...
Дмитрий Быков