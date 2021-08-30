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Питання війни на Донбасі буде першочерговим на переговорах Зеленського і Байдена, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання війни на Донбасі буде першочерговим на переговорах Зеленського і Байдена, - Разумков

Ситуація на сході України буде першочерговим питанням на переговорах у Вашингтоні президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков під час візиту в Донецьку область.

"Я думаю, що питання війни завжди перебуває на першому плані, тому що це питання життя людей. Воно завжди було, є і буде (на першому плані. - Ред.) ... А для нас, для країни, яка перебуває у стадії війни, - це питання номер один цілодобово. І я так розумію, що й питання "Північного потоку" буде також однією з ключових тем для обговорення. Та інші поточні питання", - зазначив глава парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми захищатимемо себе, своїх військовослужбовців і громадян", - Разумков про обстріл на Донбасі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков - Цензор.НЕТ 3305
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30.08.2021 11:45
+4
Зеленский буде спрашивать совета, как отвести ВСУ до Днепра.
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30.08.2021 11:48
+4
зеля буде питати в Байдена чи вже можна здаватися, бо вже устав воювать.
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30.08.2021 11:50
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Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков - Цензор.НЕТ 3305
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30.08.2021 11:45 Відповісти
Байден считает Путина "убийцей"/ Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. - Типа Чтобы да так нет. Или: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете?/ Зеленскому сложно будет заставить Байдена изменить оценку Путина как убийцы.
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30.08.2021 11:45 Відповісти
Зеленский буде спрашивать совета, как отвести ВСУ до Днепра.
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30.08.2021 11:48 Відповісти
Сплюнь!😠
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30.08.2021 12:10 Відповісти
зеля буде питати в Байдена чи вже можна здаватися, бо вже устав воювать.
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30.08.2021 11:50 Відповісти
Сплюнь!😠
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30.08.2021 12:11 Відповісти
Господи.. помоги Украине...,только на тебя и уповаем...,кто же доверит деньги или оружие идиоту,кто станет водить компанию с идиотом и о чем то с ним договориваться ? хоть бы не было хуже чем есть.
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30.08.2021 11:51 Відповісти
Серьезно? А не дело против бородатого бабушка?
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30.08.2021 11:52 Відповісти
Глава Пентагона Ллойфд Остин слов на ветер не бросает....это вам не кремлевский Понтыгон Путлера... Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков - Цензор.НЕТ 9205
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30.08.2021 11:52 Відповісти
Понтигон - це новеньке. Там МихАлкова обзівают Бесогоном, а його Друг Путін Понтигон. Характеристика точно в "яблочко"
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30.08.2021 12:26 Відповісти
Северное дерьмо РАБссии попало в шторм....простой Судья из Дюссельдорфа обламал Путлера с ГрязьПромом нехило.Теперь тот Потоп овчинки не стоит... Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков - Цензор.НЕТ 5977
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30.08.2021 11:55 Відповісти
Байден будет сам с собой разговаривать?😲
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30.08.2021 11:57 Відповісти
Зеля будет сам с собой. А Байден - тихо дремать
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30.08.2021 12:49 Відповісти
Яка там «війна на Донбасі»!?!? Все йде до того, що Байдена виведуть із Білого дому в кайданках за всі його факапи!
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30.08.2021 12:03 Відповісти
"Яка там війна на Донбасі??? " Слухай, га#нюк, про Байдена пиши на кацапський сайтах, там твої "єдіновєрци" , вони тебе підтримають ... Не знаю, яка буде доля Байдена, але дивись за собою, щоб самому не опинитися там в кайданках ..
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30.08.2021 13:01 Відповісти
Первоочередными будут вопросы, которые Байден будет задавать ЗЕ.

И что-то подсказывает, что все они будут связаны с коррупцией, Коломойским и легитимностью ЗЕ.
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30.08.2021 15:44 Відповісти
 
 