Питання війни на Донбасі буде першочерговим на переговорах Зеленського і Байдена, - Разумков
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Ситуація на сході України буде першочерговим питанням на переговорах у Вашингтоні президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков під час візиту в Донецьку область.
"Я думаю, що питання війни завжди перебуває на першому плані, тому що це питання життя людей. Воно завжди було, є і буде (на першому плані. - Ред.) ... А для нас, для країни, яка перебуває у стадії війни, - це питання номер один цілодобово. І я так розумію, що й питання "Північного потоку" буде також однією з ключових тем для обговорення. Та інші поточні питання", - зазначив глава парламенту.
Топ коментарі
+6 violator
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+4 Владимир Сухов e5dee246
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+4 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар30.08.2021 11:50
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И что-то подсказывает, что все они будут связаны с коррупцией, Коломойским и легитимностью ЗЕ.