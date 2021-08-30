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Український плавець Трусов зі світовим рекордом завоював золото на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Український плавець Трусов зі світовим рекордом завоював золото на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Український плавець Андрій Трусов завоював золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"У першій медальній гонці з плавання Андрій Трусов перемагає на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7 зі світовим рекордом", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це вже третя медаль Трусова в Токіо-2020. Раніше він завоював срібло на дистанції 400 метрів вільним стилем і на 200 метрів комплексом.

Автор: Наталя Джума
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Молодець , наше вітання 👍🏼👍🏼👍🏼💪😊
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30.08.2021 11:46 Відповісти
Вітаю справжніх спортсменів - сильних духом!
Жодного разу від них не чув "спорт бєз палітікі".
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30.08.2021 12:10 Відповісти
Какие все-таки фантастические у нас спортсмены! Дают потрясающие результаты и побеждают ВОПРЕКИ всему! Искренние поздравления победителю!!! Новых наград высшей пробы!!!
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30.08.2021 12:31 Відповісти
Браво!
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30.08.2021 13:37 Відповісти
 
 