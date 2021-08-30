Український плавець Трусов зі світовим рекордом завоював золото на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Український плавець Андрій Трусов завоював золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"У першій медальній гонці з плавання Андрій Трусов перемагає на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7 зі світовим рекордом", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це вже третя медаль Трусова в Токіо-2020. Раніше він завоював срібло на дистанції 400 метрів вільним стилем і на 200 метрів комплексом.