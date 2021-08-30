Український плавець Трусов зі світовим рекордом завоював золото на Паралімпіаді-2020 у Токіо
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Український плавець Андрій Трусов завоював золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині на Паралімпіаді-2020 у Токіо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.
"У першій медальній гонці з плавання Андрій Трусов перемагає на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7 зі світовим рекордом", - йдеться в повідомленні.
It's the first #ParaSwimming medal race of Day 6! Andrii Trusov wins the Men's 100m Backstroke S7 in a World Record time 👏#Gold Andrii Trusov #UKR #Silver Pipo Carlomango #ARG#Bronze Mark Malyar #ISR#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) August 30, 2021
Зазначимо, що це вже третя медаль Трусова в Токіо-2020. Раніше він завоював срібло на дистанції 400 метрів вільним стилем і на 200 метрів комплексом.
Будь ласка, зачекайте...
Жодного разу від них не чув "спорт бєз палітікі".