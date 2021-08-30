За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, одужали 69, виявили 148 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 148 хворих на коронавірус. Одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"За добу в столиці підтверджено 148 випадків захворювання на коронавірус на добу. Одна людина померла. На сьогодні підтверджених випадків захворювання - 224 020", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 84 жінки віком від 18 до 92 років, 48 чоловіків віком від 18 до 82 років. А також 9 дівчаток від 1 року до 17 років і 7 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 24 хворих на коронавірус. А також 49 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 69 осіб. Загалом коронавірус подолали 215 862 жителів столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 36, у Шевченківському - 24 і в Деснянському районі - 21 випадок", - зазначив Кличко.