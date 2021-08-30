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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини, в ОРДЛО безвісти зникли 258 осіб, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Події

Жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини, в ОРДЛО безвісти зникли 258 осіб, - МЗС

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб, зокрема 67 військовослужбовців і резервістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень Міністерство закордонних справ України привертає увагу світової спільноти до долі людей, зниклих, викрадених чи безвісти зниклих на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України Автономної Республіки Крим та м.Севастополь і окремих районів Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, від початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та м.Севастополь. Доля 15 з них досі залишається невідомою. Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

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Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.

На сьогодні Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної "адміністрації" до зникнень.

Зафіксовані також численні випадки залякувань родичів зниклих та свідків. За даними УВКПЛ, російська окупаційна "адміністрація" не проводить ефективного розслідування жодного із злочинів.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Крым это могила для РАБссии.... так исторично склалося.......,кажуть брати Капранови... Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 300
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30.08.2021 12:29
+2
в сбитом самалете было почти 300 человек. весь мир знает кто послал бук. кто запускал ракету, кто потом прятал этот бук и что? а кроме п....здежа, НИЧЕГО. и даже наоборот. за убийства в сирии, южный поток, за преступления в Украине северный... начнут прямую окупацию Украины, разрешат поставить военную базу прямо в берлине. абсурдно звучит но от правды не уйдешь.
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30.08.2021 12:37
+2
Кацапский мир несёт разруху,ненависть и смерть.
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30.08.2021 16:10
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Крым это могила для РАБссии.... так исторично склалося.......,кажуть брати Капранови... Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 300
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30.08.2021 12:29 Відповісти
то есть все горячие точки в которых рф участвовала мелочь а крым добьет рашу? они уичтожат колодом 90 % рашиян но хрен уступят, пока хло в кремле..
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30.08.2021 12:43 Відповісти
в том чесле.
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30.08.2021 14:57 Відповісти
Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 4204
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30.08.2021 12:33 Відповісти
в сбитом самалете было почти 300 человек. весь мир знает кто послал бук. кто запускал ракету, кто потом прятал этот бук и что? а кроме п....здежа, НИЧЕГО. и даже наоборот. за убийства в сирии, южный поток, за преступления в Украине северный... начнут прямую окупацию Украины, разрешат поставить военную базу прямо в берлине. абсурдно звучит но от правды не уйдешь.
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30.08.2021 12:37 Відповісти
Газ дороже правды и морали...
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30.08.2021 13:33 Відповісти
Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 7685Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 9840
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30.08.2021 12:47 Відповісти
Росія - це завжди тероризм , мародерство , ніщіта та вбивства людей . Країна - гамно .
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30.08.2021 13:13 Відповісти
не країна, держава...
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30.08.2021 14:58 Відповісти
Кацапский мир несёт разруху,ненависть и смерть.
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30.08.2021 16:10 Відповісти
 
 