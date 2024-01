Українські військові провели успішну евакуацію перекладачів із Кабула після невдалих спроб Канади та США

Літак з афганськими перекладачами, які працювали з міжнародними ЗМІ, та канадськими військовими, а також їхніми сім'ями, прибув до Києва після сміливої ​​операції українських солдатів, які дислокувалися в аеропорту Кабула.

Як пише The Globe and Mail, порятунок, який координували українські військові, Офіс Президента Володимира Зеленського і The Globe, може відкрити дорогу іншим афганцям, які тікають від талібів до Канади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Канадська влада пообіцяла прийняти афганців за умови, що вони зможуть пробратися до третіх країн. А уряд Канади запитав українську владу, чи готова вона евакуювати біженців до Києва.

Порятунок перекладачів було здійснено рано вранці в п'ятницю з аеропорту Кабула, через день після того, як останній канадський евакуаційний літак вилетів із Афганістану. І за кілька годин після смертельного теракту біля Міжнародного аеропорту Хаміда Карзая, що призвела до загибелі щонайменше 170 афганців, які намагаються втекти з країни, а також 13 американських солдатів. Після нападу, відповідальність за який взяла на себе "Ісламська держава", США заявили, що до аеропорту тепер не пускатимуть афганців, які мають візу, а лише іноземних громадян.

Попри це обмеження, а також на зростаючі ризики для сил коаліції напередодні запланованого виведення останніх сил США 31 серпня, українські військові пішки вийшли до міста Кабул, щоб супроводити до аеропорту два мікроавтобуси - із перекладачами, які прямували до Канади та їхні сім'ї, усього 19 осіб.

Українські солдати мали фотографії номерних знаків мікроавтобусів, і вони оточили та супроводжували транспортні засоби протягом останніх 600 метрів до аеропорту.

"Конвой увійшов [в аеропорт], тому що українці вийшли. Ми просто надіслали їм номерний знак наших транспортних засобів… І вони прийшли на місцевий базар, щоб знайти нас. Вони сказали "Україна?" ми сказали "Так!" і вони взяли нас всередину", - розповів 49-річний батько п'яти дітей Мохаммед Шаріф Шараф, який 10 років працював як перекладач і помічник іноземних журналістів з місцевих жителів, допомагаючи The Globe висвітлювати роль Канади у війні в Афганістані.

Після того, як вони потрапили в аеропорт, 19 афганців посадили на військовий вантажний літак, який знаходився в Кабулі у рамках внеску України у зусилля НАТО в країні. Вони долетіли до столиці Пакистану, де знаходилися інші афганці, яких раніше врятували українці. В Ісламабаді їх пересадили на чартерний комерційний літак, який перевозив групу до України, з короткою зупинкою в столиці Азербайджану Баку.

На своїй сторінці в Twitter Зеленський заявив, що "ще 360 українців та громадян інших країн" прибули до Києва в суботу. "Наші військові, розвідка та дипломати зробили блискучу роботу. Україна не залишає своїх громадян у біді у важкі часи і допомагає іншим!", - зазначив президент України.

Дві попередні спроби канадських військових привезти до аеропорту та евакуювати Мохаммеда Шарафа, як і інша спроба, організована Державним департаментом США, не увінчалися успіхом. Ці операції спиралися на те, що афганці та їх сім’ї мали дістатися до визначених пунктів зустрічі біля воріт аеропорту, що виявилося неможливим на тлі хаосу за межами летовища.

Українська операція була успішною там, де інші зазнали краху, оскільки українські військові пішки вийшли до Кабулу для проведення операцій з порятунку, зазначає The Globe and Mail.

Евакуйовані заявили, що були приголомшені тим, що українські війська ризикнули врятувати їх, чого не зробили канадські та американські війська.

"Усі були здивовані. Протягом місяця я просив, щоб нас хтось забрав. Ми просили американців, канадців, катарів, усіх - і рішення не було. Вони боялися вийти... Українські солдати були для нас ангелами. Вони зробили надзвичайну роботу. У них великі серця", - сказав 33-річний батько чотирьох дітей Джавед Хакмаль, який два роки працював із канадським спецназом у Кандагарі.

Шараф, Хакмаль та їхні сім’ї прибули до Києва з дозвільними документами, які були видані їм за день до початку операції українських військових офісом міністра з питань Імміграції Канади Марко Мендічіно. У документах зазначено, що до його власників слід ставитися як до громадян Канади, і що вони мали візи для поїздки до Канади.

Документів було достатньо, щоб вивезти їх з Кабула, але їм довелорся провести кілька годин в київському аеропорту "Бориспіль" у суботу, де прикордонники не мали уявлення, як поводитися з евакуйованими, у багатьох з яких прострочений паспорт або лише посвідчення особи, видані попереднім афганським урядом, пише видання The Globe and Mail. Сім’ям Шараф і Хакмаль, а також іншим, хто перебував у літаку, зрештою було надано 15-денну гуманітарну візу для в’їзду в Україну, частково завдяки обіцянкам посольства Канади, що вони будуть швидко розселені.

"Це надзвичайне зусилля демонструє те, що ми можемо й будемо надалі дуже швидко надавати афганським біженцям будь-які візи або документи, які їм потрібні, щоб чітко сигналізувати про те, що вони пов'язані з Канадою, і їм слід дозволити потрапити сюди", - сказав Мендічіно у телефонному інтерв'ю.

Хоча драматична операція в Кабулі, швидше за все, не повториться через погіршення ситуації з безпекою в країні, прокладена траса Ісламабад - Київ може бути використана для того, щоб допомогти перевезти інших афганських мешканців Канади, які потрапили до Пакистану. Тому вони можуть потрапити в Україну, де їх можуть перевірити для переселення до Канади.

"Канада додатково просила нашої подальшої підтримки, і ми будемо раді допомогти", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на запит від The ​​Globe. Він сказав, що порятунок у Кабулі продемонстрував можливості українських військових і чому Україну нарешті слід прийняти до НАТО. "У цих жахливих обставинах наші військові офіцери продемонстрували мужність, високий клас та зразковий професіоналізм", - зазначив Кулеба.