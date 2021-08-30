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"Слуга народу" Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто! ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуги народу" Юлія Яцик і Анатолій Гунько обговорювали у своєму листуванні призначення глави Бюро економічної безпеки.

Фото листування "слуг народу" оприлюднив телеграм-канал "Через плече", передає Цензор.НЕТ.

"Народна депутатка Юлія Яцик, із фракції "Слуга народу", так у листуванні з депутатом Анатолієм Гуньком прокоментувала призначення глави Бюро економічної безпеки. А Юлія, між іншим, глава підкомітету, в комітеті з питань правоохоронної діяльності", - йдеться в повідомленні.

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"Я щодо БЕБ від початку все розуміла, але був шанс ... Але все так закрутилося, і так внагляк пропихнули - це капець просто!" - прокоментувала Яцик призначення Вадима Мельника на посаду керівника БЕБ.

Слуга народу Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 01
Слуга народу Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 02
Слуга народу Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 03
Слуга народу Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 04

Нагадаємо, Мельника призначено директором БЕБ 20 серпня 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
навіщо ви людей палите? їх тепер оштрафують в конвертах.
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30.08.2021 12:59
+10
А у зленых все в нагляк и тупо.
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30.08.2021 12:59
+8
"Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!" - Цензор.НЕТ 9024
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30.08.2021 12:59
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Пізно ліпити з себе «горбатих». Раніше треба було заявляти про порушення.
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30.08.2021 12:58 Відповісти
Назви кращу кандитатуру. Всі, що досягли такого рівня, продані і куплені як бордельна жриця за весь час своєї діяльності.
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30.08.2021 13:21 Відповісти
"Всі куплені, назви кращого" - це галіма спроба переконати змиритися з тим що на посаду впарили корупціонера. Щодо назви кращого кандидата - звернися до конкурсної комісії. А ще ЗЄля позиціонував себе як злісний антикорупціонер. Чому його руки ще не відрубані?
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30.08.2021 14:15 Відповісти
Мілованов відсторонив бувшого міністра фінансів Данилюка від конкурсу на цю посаду і отримав від нього в пятак.
"Слуга народу" Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто! - Цензор.НЕТ 1574 "Слуга народу" Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто! - Цензор.НЕТ 373
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30.08.2021 13:54 Відповісти
А у зленых все в нагляк и тупо.
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30.08.2021 12:59 Відповісти
"Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!" - Цензор.НЕТ 9024
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30.08.2021 12:59 Відповісти
навіщо ви людей палите? їх тепер оштрафують в конвертах.
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30.08.2021 12:59 Відповісти
Зеленое стадо-необучаемое.Сколько можно уже палиться на этих переписках?
Но это хорошо.Народ хоть видит кто ему пишет законы. "Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!" - Цензор.НЕТ 9112
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30.08.2021 13:01 Відповісти
Та зеБаранам все подобається, аби не Порох
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30.08.2021 15:07 Відповісти
Напомню, если кто забыл о "Слугах"

"Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!" - Цензор.НЕТ 1018
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30.08.2021 13:03 Відповісти
Метода така - обкладуватись своїми людьми,бажано повними нездарами,суспільним шумовинням і невігласами...Ці люди,розуміючи що при новій владі вони миттєво злетять,а хто і на нари,будуть до останнього триматись свого патрона і домогатись його повторного переобрання...Для нього це добре,для суспільства - смертельно...Питання в одному - чи зрозуміє це суспільство перед тим,як склеїти ласти...
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30.08.2021 13:05 Відповісти
нi одна сволота з слуг уродiв не пише нормально, не пише українською.

зкацаплене збiговисько малоросських та пейсатих гнид...
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30.08.2021 18:56 Відповісти
 
 