"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Впливовий журнал Forbes проаналізував перспективи майбутніх переговорів президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена у Вашингтоні 1 вересня. Серед основних тем переговорів - тема корупції в Україні та вплив олігархів на політику та економіку.
Про це у своїй статті пише журналіст Ллевеллін Кінг, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли президент України Володимир Зеленський - комік, який увійшов у політику в 2019 році після того, як зіграв роль резидента України в популярному політико-сатиричному ситкомі "Слуга народу" - зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі 1 вересня, очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - пише Кінг.
Автор зазначає, що основним докором Байдена, що впливає на повноту підтримки Сполученими Штатами України, є епічна корупція в державі, яка перевела її з героїчного статусу борця з комунізмом у статус проблемної країни. Лідери в усьому світі відчайдушно заламують руки, обговорюючи масштаби корупції в Україні, багатій на ресурси, яка має залучати іноземні інвестиції, але замість цього відштовхує їх.
Транзит газу є важливою складовою української економіки, але незабаром серйозно постраждає через запуск "Північного потоку-2", який доставлятиме паливо безпосередньо з Росії в Німеччину. У зв'язку з цим щорічні надходження від перекачування газу скоротяться приблизно на 2 млрд доларів після запуску газопроводу "Північний потік-2", зазначає журналіст.
"Цей трубопровід, протяжністю 764 милі дном Балтійського моря, після багатьох років опозиції США, був підтриманий Байденом у спільній заяві від 15 липня з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка йде у відставку. І ця заява зміцнила побоювання України в надійності США.
Ще одне розчарування України в Сполучених Штатах обумовлено її відчайдушним бажанням стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу. Це не підтримується Америкою і, безумовно, це питання буде розглянуто під час зустрічі Байдена і Зеленського", - йдеться в статті.
Корупція в Україні загрожує всьому, зазначає Кінг: "Інвестиції в країну, які мають відкрити можливості для глобальних компаній, скоротилися до нуля. Україна багата на природні ресурси (зокрема вугілля, марганець, газ, нафту, залізну руду, уран, хром, нікель і рідкоземельні метали), тому іноземні компанії мають прагнути увійти на її територію. Замість цього вони залишаються осторонь, побоюючись значних втрат інвестицій у країні, яка має скомпрометовану судову систему і системну корупцію, яка вражає кожну галузь, зокрема енергетику".
"Президент Байден чітко висловив свою думку щодо корупції: "Корупція - це рак: рак, який з'їдає віру громадян у демократію, пригашує інстинкт до інновацій і творчості; впливає на і без того обмежені національні бюджети, витісняє важливі національні інвестиції. Це витрачає талант цілих поколінь. Це відлякує інвестиції та робочі місця". Він і державний секретар Ентоні Блінкен висловили свою позицію щодо корупції в Україні; Блінкен зайшов так далеко, що розробив дорожню карту, озвучивши п'ять ключових напрямків реформ, як це подолати", - йдеться в статті Forbes.
"Колега, який працював в Україні, сказав мені: "Система не просто корумпована - корупція і є найбільшою системою"", - зазначає журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Кожен з нас презедент
Кожен з нас корупціонер
в общем, Байден, готуй сраку.
-А шо ти зробив для цього?!
Рояль буде в Оральному кабінеті?
а ты анализы сдал?!
Р.S. Бідоносець іще не прилетів до США а там уже біда. Що ще має трапитись коли він звідти відлетить?
"Включення нардепа Олександра Трухіна, який влаштував п'яну ДТП на Київщині, у склад української делегації під час візиту президента Володимира Зеленського до США, як мінімум, недоречне.
Таку думку висловила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє видання "The unfiltered lens".
"Водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння є серйозним правопорушенням, і такі люди не можуть бути включені до складу делегації найвищого рівня. Києву слід уникати послуг Олександра Трухіна хоча б до повного, прозорого і всебічного розслідування", - зазначила Пелосі."
а ось свiтлина свiжа...вже через рiк...бачите якi будки нажерли з найвеличнiшим на великому кра...будiвництвi?
Трухин приходил в "Слугу народа" как зять Александра Мартыненка, бизнес-партнера Коломойского. Но когда он в парламенте стал замглавы бюджетного комитета Юрия Аристова (непосредственного бизнес-партнера Зеленского) - то очень вошел в тему "Великого будивныцтва". Именно он год назад соорудил законопроект о том, чтобы 3 млрд грн снять с жилищных субсидий украинцев и 2 млрд отдать Укравтодору, а еще один - Авакову
Также именно Трухин был автором недавней инициативы вывести из открытых торгов закупки на 5 млрд грн в честь Дня Независимости, куда и записали строительство аэродромов и прочее "Великое будивныцтво"
По моим сведениям, Трухин - это очень непоследнее лицо в группировке КТимошенко-Кубракова-Голика, курирующее парламентское направление.
дерьмак жеж обещал Диснейленд и Голливуд.....а тут претензии...
самому бровки сдвинуть - хер куда свозят.... а накричит дед - тоже настроение не то...
от блин...
где?
Один лидер США, а второй шут Коломойского с немытым ртом.