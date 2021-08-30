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Новини Політика України
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Байден (2324) Зеленський (17450) корупція (4070) перемовини (2484)

"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Впливовий журнал Forbes проаналізував перспективи майбутніх переговорів президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена у Вашингтоні 1 вересня. Серед основних тем переговорів - тема корупції в Україні та вплив олігархів на політику та економіку.

Про це у своїй статті пише журналіст Ллевеллін Кінг, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли президент України Володимир Зеленський - комік, який увійшов у політику в 2019 році після того, як зіграв роль резидента України в популярному політико-сатиричному ситкомі "Слуга народу" - зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі 1 вересня, очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - пише Кінг.

Автор зазначає, що основним докором Байдена, що впливає на повноту підтримки Сполученими Штатами України, є епічна корупція в державі, яка перевела її з героїчного статусу борця з комунізмом у статус проблемної країни. Лідери в усьому світі відчайдушно заламують руки, обговорюючи масштаби корупції в Україні, багатій на ресурси, яка має залучати іноземні інвестиції, але замість цього відштовхує їх.

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Транзит газу є важливою складовою української економіки, але незабаром серйозно постраждає через запуск "Північного потоку-2", який доставлятиме паливо безпосередньо з Росії в Німеччину. У зв'язку з цим щорічні надходження від перекачування газу скоротяться приблизно на 2 млрд доларів після запуску газопроводу "Північний потік-2", зазначає журналіст.

"Цей трубопровід, протяжністю 764 милі дном Балтійського моря, після багатьох років опозиції США, був підтриманий Байденом у спільній заяві від 15 липня з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка йде у відставку. І ця заява зміцнила побоювання України в надійності США.

Ще одне розчарування України в Сполучених Штатах обумовлено її відчайдушним бажанням стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу. Це не підтримується Америкою і, безумовно, це питання буде розглянуто під час зустрічі Байдена і Зеленського", - йдеться в статті.

Корупція в Україні загрожує всьому, зазначає Кінг: "Інвестиції в країну, які мають відкрити можливості для глобальних компаній, скоротилися до нуля. Україна багата на природні ресурси (зокрема вугілля, марганець, газ, нафту, залізну руду, уран, хром, нікель і рідкоземельні метали), тому іноземні компанії мають прагнути увійти на її територію. Замість цього вони залишаються осторонь, побоюючись значних втрат інвестицій у країні, яка має скомпрометовану судову систему і системну корупцію, яка вражає кожну галузь, зокрема енергетику".

Також читайте: Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США

"Президент Байден чітко висловив свою думку щодо корупції: "Корупція - це рак: рак, який з'їдає віру громадян у демократію, пригашує інстинкт до інновацій і творчості; впливає на і без того обмежені національні бюджети, витісняє важливі національні інвестиції. Це витрачає талант цілих поколінь. Це відлякує інвестиції та робочі місця". Він і державний секретар Ентоні Блінкен висловили свою позицію щодо корупції в Україні; Блінкен зайшов так далеко, що розробив дорожню карту, озвучивши п'ять ключових напрямків реформ, як це подолати", - йдеться в статті Forbes.

"Колега, який працював в Україні, сказав мені: "Система не просто корумпована - корупція і є найбільшою системою"", - зазначає журналіст.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Байден, ховайся, Найвеличніший лідер вже вилетів!
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30.08.2021 13:02
+25
як які? а чому ми не в НАТО? чому у вчителів зарплата не 4000 у.е.? де мільярд дерев? чому не сидить Порошенко? чому не подолано корупцію і олігархів? чому замість Президента якийсь лох?
в общем, Байден, готуй сраку.
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30.08.2021 13:08
+20
ні, винуватий тільки Порошенко! Ну ще і Байден буде, якщо не звозить Зелечку в Діснейленд!
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30.08.2021 13:05
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Правила форума Рада форумчан
Байден, ховайся, Найвеличніший лідер вже вилетів!
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30.08.2021 13:02 Відповісти
"Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 7500
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30.08.2021 13:05 Відповісти
Як стане на коліна ,як почне просити, перед путлером не вдалося,так тепер на Байдені відіграється.
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30.08.2021 13:08 Відповісти
Пусть деперь быстро придумывает ответ на вопрос-"Почему Украина до сих пор не в НАТО?". "Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 9474
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30.08.2021 13:09 Відповісти
эта пяць! куда там Байдену до нашого найвеличнiшого лiдеру **********. госпади прасти...
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30.08.2021 14:24 Відповісти
Це слово,як прокляте.Вас що всіх в школі не вчили?Просте слово з п'яти літер - і обов'язково дві помилки.
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30.08.2021 16:17 Відповісти
Хотілося побачити як нарколигу сцяними тряпками буде Байден лупити по морді. Потім вовандер-найвеличніший сам обісциться і тоді його почнуть лупити за те що нагадив у Білому домі. ****, кому вони вливають у вуха, що це нікчемне уйоПіще буде говорити на підвищених тонах з американцями? От що воно своїм хрипатим голосом скавчати буде, коли йому яйця прищимлять, в це я точно повірю
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30.08.2021 16:41 Відповісти
В корупції винен кожен з нас!
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30.08.2021 13:03 Відповісти
ні, винуватий тільки Порошенко! Ну ще і Байден буде, якщо не звозить Зелечку в Діснейленд!
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30.08.2021 13:05 Відповісти
Це тому шо ми вибрали дурного зілибобу?
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30.08.2021 13:06 Відповісти
Кожен з нас презедент
Кожен з нас корупціонер
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30.08.2021 13:12 Відповісти
та Ви що...
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30.08.2021 14:30 Відповісти
Щас малой деду объяснит почем в Одессе рубероид.
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30.08.2021 13:04 Відповісти
Ага...раскидает па панятиям))
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30.08.2021 13:06 Відповісти
шаурма...
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30.08.2021 13:20 Відповісти
Какие у вовы могут быть претензии? )))
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30.08.2021 13:04 Відповісти
як які? а чому ми не в НАТО? чому у вчителів зарплата не 4000 у.е.? де мільярд дерев? чому не сидить Порошенко? чому не подолано корупцію і олігархів? чому замість Президента якийсь лох?
в общем, Байден, готуй сраку.
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30.08.2021 13:08 Відповісти
"Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 6806
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30.08.2021 13:20 Відповісти
єрмак вже замовив вазелін для ВаЗЕліна?
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30.08.2021 13:05 Відповісти
цікаво, а на Брайтон-біч заглянуть удвох ? Чи вже макнули містечкових перців у зелене лайно
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30.08.2021 13:23 Відповісти
Брайтот Біч це більше стереотип.
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30.08.2021 13:53 Відповісти
Резервация для совков.
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30.08.2021 16:24 Відповісти
на повышенных тонах старичка будет гнобить сейчас)
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30.08.2021 13:05 Відповісти
на повышенных тонах?...фальцетом?...
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30.08.2021 13:14 Відповісти
Вже навіть уявляю як зюзя з листочку зачитує «претензії» ...воно млять без тексту пливе тупо одразу , якесь незаплановане питання і воно вже бекає та мекає
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30.08.2021 13:06 Відповісти
Не наайкосился бы там хотя бы, а то уже расписал себе турне по штатам..
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30.08.2021 13:14 Відповісти
Взагалі не розумію, навіщо на Найвеличніший Лідер витрачає свій дорогоцінний час і туди їде. Байдену щось треба - нехай би сам і приїзжав.
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30.08.2021 13:23 Відповісти
-Пачіму ми нє в НАТЄ?
-А шо ти зробив для цього?! "Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 4649
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30.08.2021 13:07 Відповісти
Комік і без жартів!?
Рояль буде в Оральному кабінеті?
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30.08.2021 13:08 Відповісти
Карочи...везите его сразу на Гуантанамо!
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30.08.2021 13:08 Відповісти
А до вови корупціїї не було? Про любих друзів забув?(Кононенко,Свинарчук,Мальдіви,Панамські офшори....далі продовжувати?
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30.08.2021 13:09 Відповісти
А іще не забудь при кому мертвечук заволодів трубою!)
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30.08.2021 13:11 Відповісти
Гена, ти перепив зеленки, завязуй
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30.08.2021 13:13 Відповісти
При твоём зепацюке коррупция увеличилась в семь раз ,так что не прибедняйся,зебил
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30.08.2021 13:18 Відповісти
Як же так,ще Мєндєль говорила,шо шуткі - то тайноє оружиє ношого президента...Я теж думаю,що коли наш президент зіграє Байдену на піяніно шутлівую пісеньку "янкі-дудл" то Байден ошизіє і тут же піде нам на уступкі...
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30.08.2021 13:10 Відповісти
_Президед и дементор бла-бла-байден первую половину встречи проспит. После очнётся, оглядится и: "А? Хто здесь?!" А после встречи позвонит в Центр и доложит: "Шнф, я всё сделал как приказано: СП-2 в безопасности, в помощи Украине отказал."
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30.08.2021 13:11 Відповісти
*бла-бла-блайден
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30.08.2021 13:26 Відповісти
Опять опозорится. Чё он туда хоть попёрся? Ну кроме экскурсий и пожрать.
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30.08.2021 13:14 Відповісти
Ще першу лядь по магазинах вигулять треба... Та й поставника "треків" знайти, бо Афган не стабільний, з Аргентини "дип.пошта" до московії прямує... А без доріжок не працюється
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30.08.2021 13:32 Відповісти
Ну тогда в крембле и жить останется,свинособака
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30.08.2021 13:21 Відповісти
Кажуть що у США перед візітом Бубочки бідна Месісіппі зменила течію в зворотньому напрямку,та піднявсь ураган,а це Зеля ще не доїхав до Америки...
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30.08.2021 13:18 Відповісти
Ураган Ида . В Луизиане уже наводнение, разрушения. Идет на северо-восток, к нам.
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30.08.2021 16:30 Відповісти
пачему мы не в НАТО?!
а ты анализы сдал?!
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30.08.2021 13:19 Відповісти
Смешно. Рассуждают как будто они равные. Иногда родители притворяются что мнение ребенка важно, в воспитательных целях.
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30.08.2021 13:22 Відповісти
Херовы те родители, которые считают неважным что думает их ребёнок.
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30.08.2021 13:28 Відповісти
Если ребенок капризничает и топает ножками, его и в НАТО принять?
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30.08.2021 13:31 Відповісти
_Какое отношение это имеет к "Херовы те родители, которые считают неважным что думает их ребёнок"?
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30.08.2021 13:38 Відповісти
Победит тот у кого будет ремень в руке.
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30.08.2021 13:22 Відповісти
Байден упадет на колено перед Зеленским. Он это делает рандомно, в любой ситуации, пугая всех.

"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 6632
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30.08.2021 13:29 Відповісти
Какие нах претензии могут быть у Зеленского к Байдену??? Вы хоть заголовок поправьте - ну например "Зеленский поехал к дедушке Байдену жаловаться на всех ********" которые нас обижают, или в таком духе!! А то как то с претензий начиинать... даже не комильфо!!! "Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 9372
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30.08.2021 13:22 Відповісти
95 квартал вийшов на міжнародний рівень. Зараз він поїхав на гастролі в США. 73 %, вам весело?
Р.S. Бідоносець іще не прилетів до США а там уже біда. Що ще має трапитись коли він звідти відлетить?
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30.08.2021 13:26 Відповісти
ОПГ 95! О! П! Г! "Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 5809
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30.08.2021 13:29 Відповісти
Зеленский приедет с подбитым глазом и без передних жубов.
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30.08.2021 13:32 Відповісти
"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 7434
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30.08.2021 13:46 Відповісти
"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 2078
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30.08.2021 13:50 Відповісти
Зебілам вже прямо кажуть, наркоманам, алкашам, потенційним вбивцям не місце в делегації.

"Включення нардепа Олександра Трухіна, який влаштував п'яну ДТП на Київщині, у склад української делегації під час візиту президента Володимира Зеленського до США, як мінімум, недоречне.

Таку думку висловила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє видання "The unfiltered lens".

"Водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння є серйозним правопорушенням, і такі люди не можуть бути включені до складу делегації найвищого рівня. Києву слід уникати послуг Олександра Трухіна хоча б до повного, прозорого і всебічного розслідування", - зазначила Пелосі."
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30.08.2021 13:48 Відповісти
"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 2329
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30.08.2021 20:16 Відповісти
вище це ще до великого крадiвництва

а ось свiтлина свiжа...вже через рiк...бачите якi будки нажерли з найвеличнiшим на великому кра...будiвництвi?


"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 3512
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30.08.2021 20:25 Відповісти
Как сообщает журналист Юрий Николов, чисто для расширения контекста об Александре Трухине - "слуге народа", устроившем пьяное ДТП (шестеро постарадавших), и новости о котором сняли с кучи интернет-СМИ.
Трухин приходил в "Слугу народа" как зять Александра Мартыненка, бизнес-партнера Коломойского. Но когда он в парламенте стал замглавы бюджетного комитета Юрия Аристова (непосредственного бизнес-партнера Зеленского) - то очень вошел в тему "Великого будивныцтва". Именно он год назад соорудил законопроект о том, чтобы 3 млрд грн снять с жилищных субсидий украинцев и 2 млрд отдать Укравтодору, а еще один - Авакову
Также именно Трухин был автором недавней инициативы вывести из открытых торгов закупки на 5 млрд грн в честь Дня Независимости, куда и записали строительство аэродромов и прочее "Великое будивныцтво"
По моим сведениям, Трухин - это очень непоследнее лицо в группировке КТимошенко-Кубракова-Голика, курирующее парламентское направление.
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30.08.2021 20:26 Відповісти
ну вот...теперь преЗЕ придется переписывать весь сценарий...
дерьмак жеж обещал Диснейленд и Голливуд.....а тут претензии...
самому бровки сдвинуть - хер куда свозят.... а накричит дед - тоже настроение не то...
от блин...
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30.08.2021 13:54 Відповісти
Насправді, якщо американці бачать в нас лише джерело ресурсів то це переводить нас у розряд колоніальної країни.
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30.08.2021 14:04 Відповісти
А агент ФСБ козир теж летить? Пильнуйте, шоб новічка для діда Байдена не завіз. Бо потім все на бідоносця спихнуть. Ну, тіпо, від нього всі помирають. Султан оманській не дасть збрехати, а патрушев підтвердить!)
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30.08.2021 14:05 Відповісти
Козиря можуть пов'язати. Там до Гуантанамо не більш одної години летіти.
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30.08.2021 17:13 Відповісти
"Система не просто коррумпирована - коррупция и является самой системой" - Саме так! І це ретельно замулюється усіма нашими олігархічними ЗМІ та продажними аналітиками, які кажуть про корупцію і необхідність боротьби з нею, але замовчують її джерело. Не було б тут створено тотального контролю олігархату, ми б мали на сьогодні мінімум трильонний ВВП. А до НАТО з ЄС нас благали б приєднатися.
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30.08.2021 14:05 Відповісти
Байден уже выработал идеальную стратегию для любых переговоров, поэтому Верховному Бубочке ничего не светит:
"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 2697
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30.08.2021 14:06 Відповісти
зеленкин уже лидер?!!
где?
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30.08.2021 14:11 Відповісти
Какие претензии могут быть у клоуна
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30.08.2021 14:22 Відповісти
Какие там претензии! Один будет требовательным, а другой будет привычно ныть.
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30.08.2021 14:38 Відповісти
Слон и Моська.. ганьба 73% і України..(
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30.08.2021 14:49 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять
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30.08.2021 14:51 Відповісти
Сказка про ежика в тумане и старого удава.Претензия будет одна у короткого-почему ты такой длинный.
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30.08.2021 15:16 Відповісти
Какие оба лидера?

Один лидер США, а второй шут Коломойского с немытым ртом.
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30.08.2021 15:39 Відповісти
"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 6868
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30.08.2021 20:14 Відповісти
Готовимся хлебнуть стыда за своего дурачка
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31.08.2021 11:28 Відповісти
 
 