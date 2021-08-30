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Новини Політика України
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Байден (2324) Крим (12756) Росія (47217) США (14476) Донбас (21733) Північний потік (1369) деокупація (927) Корнієнко (649)

Залучення США до вирішення питань деокупації Донбасу і Криму буде ключовою темою переговорів Байдена і Зеленського, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Залучення США до вирішення питань деокупації Донбасу і Криму буде ключовою темою переговорів Байдена і Зеленського, -

Ключовою темою майбутніх переговорів президентів України і США стане безпека і приєднання американської сторони до вирішення питань деокупації Донбасу і Криму, заявив голова політичної партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.

"Звісно, ключовою темою буде безпекова ситуація, а саме можливості США приєднатися до вирішення питань деокупації Донбасу та Криму. Водночас ми не відіграємо роль прохачів, бо ми маємо що запропонувати для спільної протидії російській агресії: "Кримська платформа" і відчутний прогрес у забезпеченні та реформування армії за стандартами НАТО. І ми не вимагаємо від США виконати за нас нашу роботу", - сказав Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Корнієнко також сподівається, що переговори усунуть ризик перетворення газу на економічну зброю Російської Федерації проти України у зв'язку з імовірним введенням у дію газопроводу "Північний потік-2".

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"Газ не повинен перетворитися на енергетичну та економічну зброю проти України з боку Росії. Сподіваємося, що за підсумками саміту знайдемо спосіб усунути цей ризик. Далеко не все втрачено в питанні "Північного потоку-2", і президент послідовно обстоюватиме національні інтереси України", - наголосив глава партії.

Він зазначив, що ще однією темою переговорів стане підтримка реформ в Україні.

"Ідеться не тільки про фінансову допомогу, а і про інвестиції та спільні проекти в деяких секторах. Бізнес у США дослухається до рекомендацій держави, тому ми хочемо змінити ставлення до України в політичних і ділових колах США з негативного, яке сформувалося через дії старих політиків, на позитивне", - сказав Корнієнко.

За його словами, візит президента Володимира Зеленського до США - це чіткий сигнал, що Сполучені Штати залишаються партнером і союзником України та продовжують підтримувати її територіальну цілісність, доказом чого є і рішення президента США Джозефа Байдена надати Україні черговий транш військової допомоги.

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"Важливо, що президенти проводитимуть переговори і в розширеному форматі, і тет-а-тет. Така можливість надається не всім лідерам держав, які відвідують Білий дім. Власне, це шанс донести президентові Байдену наше бачення ситуації", - наголосив Корнієнко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7834
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30.08.2021 13:13
+2
не зрозуміло, навіщо цього дуріка взагалі цитувати. Щоб показати деградацію української політики?
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30.08.2021 13:15
+1
Ключевой темой будет папа Беня и коррупция в верхних эшелонах украинской власти.
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30.08.2021 13:20
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Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7834
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30.08.2021 13:13 Відповісти
не зрозуміло, навіщо цього дуріка взагалі цитувати. Щоб показати деградацію української політики?
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30.08.2021 13:15 Відповісти
Правильно. Нужно показывать суть.

Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7629
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30.08.2021 13:20 Відповісти
Приходьте до Байдену після імпічменту Зєлі. То буде вже інша розмова.
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30.08.2021 13:17 Відповісти
Основная задача США в настоящее время - вовремя сменить памперсы у бидона.
Остальное - пофиг на
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30.08.2021 13:18 Відповісти
"Важно, что президенты будут вести переговоры, как в расширенном формате, так и тет-а-тет. Такая возможность предоставляется не всем лидерам государств, которые посещают Белый дом. Собственно, это шанс донести президенту Байдену наше видение ситуации"

Поучите еще Байдена рабсею нагибать. Он ситуацию с вашими дебильными отступлениями прекрасно знает.
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30.08.2021 13:19 Відповісти
«… привлечение США к…»-далі можна не читати висєри цього гандона.
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30.08.2021 13:19 Відповісти
Ключевой темой будет папа Беня и коррупция в верхних эшелонах украинской власти.
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30.08.2021 13:20 Відповісти
Байден в Білому Домі ніхто і звати його ніяк. Хочете вирішувати питання- пошукайте адресу на Мартас-Вінярд виспі і попросіться на прийом.
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30.08.2021 13:22 Відповісти
Если Байден на встрече не заснёт, то таки да. Хотя Зеленского там почему-то не очень уважают.
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30.08.2021 13:27 Відповісти
Самая неопределенная тема результат которой будет также неопределенный "Стороны договорились..... Байден заверил..... и всё". Это означает что встреча заранее определена как бесполезная для Украины, только пиар особенно для первой "леди" которая определена Зеленским как профессия.
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30.08.2021 13:28 Відповісти
Зеля будет пытаться научить Байдена заглядывать в очко }{уйла в поисках там мира.
Сам Зеля за 2,5 года так туда насмотрелся, что мир уже нашёл и даже оттуда выгреб. Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4943
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30.08.2021 13:45 Відповісти
самое главное- решить вопрос с крымом, главнее нет, вообще нет, все хорошо
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30.08.2021 13:45 Відповісти
Единственно реальное дело за два года. Если получится.
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30.08.2021 14:01 Відповісти
як про ПП-2 розкукарекався після рішення суду в Німеччині... однак, який сміливий став.

Нічого в США просити вони не будуть -- нюню, живо це собі уявляю.
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30.08.2021 14:23 Відповісти
Продолжается карколомный заезд по ушам зебилов, которые не помнят кто к кому и зачем едет.
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30.08.2021 15:37 Відповісти
 
 