Україні для проходження зими необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн вугілля, - Галущенко

Україні необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля протягом майбутнього опалювального сезону, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Додатково необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн протягом опалювального сезону відповідно до графіка накопичення вугілля", - сказав міністр в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому він зазначив, що генеруючі компанії - і ДТЕК, і "Центренерго" - почали укладати контракти на імпорт вугілля.

За його словами, ціна е/е на ринку вже дає можливість "спокійно купувати вугілля, виробляти (електроенергію. - Ред.), продавати і заробляти".

Читайте: Україна почала імпорт вугілля зі США

"Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо ОЗП", - резюмував міністр.

Водночас він зазначив, що в опалювальному сезоні цього року Міненерго також розраховує на "певні досягнення" - роботу АЕС мінімум 14 блоками із 15 діючих, а також у разі потреби, особливо в грудні-січні, підключення до системи 15-го атомного блока. За його прогнозами, запаси газу в підземних сховищах на початок ОЗП сягнуть 19,5 млрд куб. м.