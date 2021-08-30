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енергетика (1650) вугілля (623) ДТЕК (547) Галущенко (251) Центренерго (106) опалювальний сезон (548)

Україні для проходження зими необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн вугілля, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україні для проходження зими необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн вугілля, - Галущенко

Україні необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля протягом майбутнього опалювального сезону, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Додатково необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн протягом опалювального сезону відповідно до графіка накопичення вугілля", - сказав міністр в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому він зазначив, що генеруючі компанії - і ДТЕК, і "Центренерго" - почали укладати контракти на імпорт вугілля.

За його словами, ціна е/е на ринку вже дає можливість "спокійно купувати вугілля, виробляти (електроенергію. - Ред.), продавати і заробляти".

Читайте: Україна почала імпорт вугілля зі США

"Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо ОЗП", - резюмував міністр.

Водночас він зазначив, що в опалювальному сезоні цього року Міненерго також розраховує на "певні досягнення" - роботу АЕС мінімум 14 блоками із 15 діючих, а також у разі потреби, особливо в грудні-січні, підключення до системи 15-го атомного блока. За його прогнозами, запаси газу в підземних сховищах на початок ОЗП сягнуть 19,5 млрд куб. м.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
80% ТЭС принадлежат Ахметову, а уголь должна закупать Украина. Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 5319
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30.08.2021 13:45
+4
Це вам необхідно імпортувати стільки вугілля скільки треба, це ваш обов'язок. А то зелені свині вже привикли - як щось треба зробити, то Україні, а як зарплату отримувати - так собі.
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30.08.2021 13:19
+4
Зачем вы нам пишите сколько вам надо, сколько вам нужно, что-бы в очередной раз ободрать народ, вы что в убыток себе "работаете" ? Вы тоже рабы на галерах?
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30.08.2021 13:35
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импортируйте, если он дешевле павлоградского
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30.08.2021 13:17 Відповісти
Ти не доганяєш. На імпорті крутяться доляри які гарно липнуть до рук.
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30.08.2021 13:21 Відповісти
Галущенко - адепт московського вектора.
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30.08.2021 13:36 Відповісти
Брехня, щоб знову купляти динирівське вугілля з рашки через фірми-прокладки! Наші шахатрі сидять без роботи, а ті сепарів та рашку фінансують! Та хай буде вугілля з Польші, але не рашистське !

https://368.media/2020/02/28/politsiya-odesskoj-oblasti-zainteresovalas-postavkami-strannogo-uglya/


В Украину завозят уголь марки «Д» из «ДНР» под видом импортных поставок - груз идет в Одесский регион якобы из Казахстана, хотя его там по факту нет. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства полиции по ч. 5 ст. 191 УК.Следствие заинтересовалось тендером на поставку угля марки «Д», который провел отдел образования Татарбунарской райадминистрации - за четыре миллиона гривен ООО «ТПП «Маквин» заказали 890 тонн угля для школ, детсадов и прочих учебных заведений.
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30.08.2021 14:20 Відповісти
брехня. полно шахт работает. и там некислые зп платят
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30.08.2021 17:44 Відповісти
Галущенко - порохобот!!!! Ннада свой добывать!!! Доколе!!!! Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 562
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30.08.2021 13:19 Відповісти
Uzer Uzer. Галущенко московський лобіст а ти мабуть Зе-бот.
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30.08.2021 13:39 Відповісти
А ты в сарказм не очень, да? Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 7900
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30.08.2021 13:46 Відповісти
Це вам необхідно імпортувати стільки вугілля скільки треба, це ваш обов'язок. А то зелені свині вже привикли - як щось треба зробити, то Україні, а як зарплату отримувати - так собі.
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30.08.2021 13:19 Відповісти
Так і є. Коли вони радісно казали, що кінець епохи бідності. То вони себе мали на увазі, що нарешті долучилися до державного корита.
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30.08.2021 14:39 Відповісти
А если ватой топить? Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 9031
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30.08.2021 13:22 Відповісти
Они себе помещения сами могут отапливать теплыми и вонючими газами при упоминании фамилии Порошенко.
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30.08.2021 13:32 Відповісти
Дайте людям в городах отключиться от центрального отопления
и они сами пройдут отопительный сезон.
Без вашей "ЗАБОТЫ" ...
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30.08.2021 13:29 Відповісти
И с газом по 20 грн?
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30.08.2021 13:46 Відповісти
Зачем вы нам пишите сколько вам надо, сколько вам нужно, что-бы в очередной раз ободрать народ, вы что в убыток себе "работаете" ? Вы тоже рабы на галерах?
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30.08.2021 13:35 Відповісти
80% ТЭС принадлежат Ахметову, а уголь должна закупать Украина. Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 5319
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30.08.2021 13:45 Відповісти
А где говориться про Украину? Там же сказано, КОМПАНИИ начали контрактовать импорт угля.
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30.08.2021 13:47 Відповісти
В шапке и в самой статье."Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля" - Галущенко
Плохо со зрением? Не Ахметову, заметьте, а Украине сказал министр энергетики Украины!
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30.08.2021 20:32 Відповісти
Не понял, да? Ахметов - украинец, поэтому закупает Украина. В лице Ахметова.
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05.12.2021 16:54 Відповісти
МАРАЗМ.
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30.08.2021 13:56 Відповісти
Як може країна,у якої одні з найбільших в світі запасів вугілля навіть заікатись про його імпорт?..І не треба про марку,про глибину залягання - це нічого не варте поруч з привозом за тридев"ять країв...
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30.08.2021 14:31 Відповісти
Марка, глубина залегания и привоз за тридевять земель, у нормальных людей должны стимулировать мозговую активность на поиски доступной более дешевой альтернативы. Но то ж у нормальных людей ...
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30.08.2021 15:27 Відповісти
Так запасы сами себя не добудут. Если у конкурентов намного лучшие горно-геологические условия, в первую очередь, как выше сказано глубина и мощность пластов, а также меньшее число геологических нарушений и опасных явлений, то объемы запасов ни о чем не скажут. При нынешних технологиях добычи и применяемой горной технике, большинство шахт уже подошло, или подходит к пределу по безопасности в первую очередь, а пределы по рентабельности уже давным-давно пройдены.
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30.08.2021 15:33 Відповісти
Конечно, если государство, волевым решением, начнет акцию по типу "великого будівництва", или как при совке - комсомольских строек по возобновлению угледобычи, то можно будет нарастить добычу на несколько млн. т через несколько лет. Но при этом придется полностью отказаться от рыночного ценообразования в угольной и генерирующих отраслях, что само по себе повлечет массу последствий, ну и вложить млрд 10 баксов в угольную отрасль.
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30.08.2021 15:39 Відповісти
 
 