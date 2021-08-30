Україні для проходження зими необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн вугілля, - Галущенко
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Україні необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля протягом майбутнього опалювального сезону, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Додатково необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн протягом опалювального сезону відповідно до графіка накопичення вугілля", - сказав міністр в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
При цьому він зазначив, що генеруючі компанії - і ДТЕК, і "Центренерго" - почали укладати контракти на імпорт вугілля.
За його словами, ціна е/е на ринку вже дає можливість "спокійно купувати вугілля, виробляти (електроенергію. - Ред.), продавати і заробляти".
"Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо ОЗП", - резюмував міністр.
Водночас він зазначив, що в опалювальному сезоні цього року Міненерго також розраховує на "певні досягнення" - роботу АЕС мінімум 14 блоками із 15 діючих, а також у разі потреби, особливо в грудні-січні, підключення до системи 15-го атомного блока. За його прогнозами, запаси газу в підземних сховищах на початок ОЗП сягнуть 19,5 млрд куб. м.
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https://368.media/2020/02/28/politsiya-odesskoj-oblasti-zainteresovalas-postavkami-strannogo-uglya/
В Украину завозят уголь марки «Д» из «ДНР» под видом импортных поставок - груз идет в Одесский регион якобы из Казахстана, хотя его там по факту нет. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства полиции по ч. 5 ст. 191 УК.Следствие заинтересовалось тендером на поставку угля марки «Д», который провел отдел образования Татарбунарской райадминистрации - за четыре миллиона гривен ООО «ТПП «Маквин» заказали 890 тонн угля для школ, детсадов и прочих учебных заведений.
и они сами пройдут отопительный сезон.
Без вашей "ЗАБОТЫ" ...
Плохо со зрением? Не Ахметову, заметьте, а Украине сказал министр энергетики Украины!