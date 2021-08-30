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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Німеччина (4531) Китай (1921) Росія (47217) Гайко Маас (201)

Росія і Китай мають бути залучені до переговорів щодо Афганістану, - глава МЗС Німеччини Маас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія і Китай мають бути залучені до переговорів щодо Афганістану, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Росія і Китай мають бути залучені до переговорів про майбутнє Афганістану, зокрема щодо планів евакуації афганців, які відчувають можливі переслідування з боку талібів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Маас заявив під час візиту в Узбекистан.

За його словами, екстрене засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку пізніше в понеділок стане свідченням того, чи збираються Москва і Пекін співпрацювати.

"Вживаються зусилля, щоб залучити до столу всіх важливих міжнародних партнерів, і тому буде важливо, щоб там були також Росія та Китай", - сказав він.

На відміну від інших постійних членів Ради Безпеки ООН - Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Франції - Росія та Китай все ще мають відкриті посольства в Афганістані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залучення США до вирішення питань деокупації Донбасу і Криму буде ключовою темою переговорів Байдена і Зеленського, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, правильно я говорю, Владимер Владимеровечь?
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30.08.2021 14:03
+11
И обязательно в Минск едьте на переговоры. Бульбофюрер тоже хочет поучаствовать в вашем шабаше
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30.08.2021 14:04
+11
Ага, точно, немцы и французы теперь всегда у раши будут спрашивать, с кем и как нужно переговариваться, судя по всему
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30.08.2021 14:05
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ги
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30.08.2021 14:03 Відповісти
ибо это их спонсоры. талибы на работе
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30.08.2021 14:06 Відповісти
Швидше це посилання до Китаю, москалів взяли на підтанцовку, таліби спираються на Пакістан, Пакістан на Китай, русня після смерті Примакова ні в зуб ногою в східних питаннях, але коли звуть Шерхана, то поруч рюмсає Табаки.
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30.08.2021 14:11 Відповісти
Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, правильно я говорю, Владимер Владимеровечь?
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30.08.2021 14:03 Відповісти
Ага, точно, немцы и французы теперь всегда у раши будут спрашивать, с кем и как нужно переговариваться, судя по всему
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30.08.2021 14:05 Відповісти
И обязательно в Минск едьте на переговоры. Бульбофюрер тоже хочет поучаствовать в вашем шабаше
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30.08.2021 14:04 Відповісти
Эти двое могут только объедениться с третьим. Во вред для остального мира.
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30.08.2021 14:04 Відповісти
Один из минусов выхода США из Афгана, кроме прочего, это необходимость задействование России в переговорах и прочие... т.е. по сути это восстановление формата "G8". Ведь, именно это и запросит путька в случае участия.
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30.08.2021 14:05 Відповісти
Чому ви так вузько дивитесь на питання, талібів 100-150 тис, США раз їх помножили на нуль, могли б ще не раз, але дали їм кісточку, шукайте причину, чому вони так зробили.
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30.08.2021 14:14 Відповісти
Если бы они их хоть раз помножили на ноль, они бы сейчас не прыгали по Кабулу как бабуины, с криками: "уяяяуху... алла я бар."
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30.08.2021 14:20 Відповісти
Логічно, тому думаємо, нащо це США?
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30.08.2021 14:21 Відповісти
С точки зрения США, правильно они сделали , что вышли. Надо было это сделать ещё когда бенладона отправили к "30девственницам и молочным рекам". Т.е. давно. Но решили помочь афганцем, а те просто прожрали и разворовали все их млрд.баксов. Пусть теперь дальше живут в своём средневековье.
-Я с точки зрения Украины написал.
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30.08.2021 14:25 Відповісти
Це ваша точка зору, я вважаю що американці провокують спалах ворожості взагалі до ісламу.
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30.08.2021 14:32 Відповісти
Це як? Тобто весь світ повинен радуватися афганським дикунам, які вирощуюють на полях мак замість інших культур? США вірно зробили, що покинули цих "афганців". Нехай маринуюються самі
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30.08.2021 15:24 Відповісти
А у Кабулі їх простіше помножити, ніж по горах і печерах.
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30.08.2021 15:04 Відповісти
Меркель уже попыталась включить рашку в заседание Совета Европы - была послана очень громко.
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30.08.2021 14:17 Відповісти
А де ж крайня стурбованість і глибоке занепокоєння?
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30.08.2021 14:07 Відповісти
А в Німеччині йому світить зараз відставка за провал евакуації, цікавий розклад виходить, однак
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30.08.2021 14:11 Відповісти
Китай заявил типа нафиг нам надо,чужые заботы.... Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 7909
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30.08.2021 14:12 Відповісти
Тоді і талібів не треба. Напряму, так напряму.
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30.08.2021 14:13 Відповісти
У Афганистана нет будущего. Неужели до сих пор не ясно? Это кусок пакистанского пастбища кочевников.
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30.08.2021 14:15 Відповісти
Нема такої нації як пакістанець чи афганець, це все штучні утворення.
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30.08.2021 14:24 Відповісти
Тогда и таких наций как евреи и палестинцы нет. Эти государства создавались на тех же принципах и таким же образом, что и Пакистан с Афганистанрм. ПодМандаТные территормм Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 5737
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30.08.2021 14:31 Відповісти
Євреї та палестинці є, та й не створювалась Іудея чи Палестина з різних народів, , а от Пакістан це солянка з пенджабців, пуштунів..., Афган це пуштуни, туркмени, узбеки.
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30.08.2021 14:35 Відповісти
Почитайте историю возникновения государства Израиль. Сто лет его не могли создать. И только "сборная солянка" согнанная Гитлером позволила сформиеоваться Израилю.
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30.08.2021 14:41 Відповісти
Маєте на увазі створення в 20 ст, чи в 1 до н е, чи в 6 до н е?
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30.08.2021 14:45 Відповісти
МВФ выделил Украине 2,7 миилиада долларов типа аодарок из Африки на карманные расходы... Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 8836Зеля чемпион мира...
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30.08.2021 14:15 Відповісти
_Вот, стало быть, зачем байденом устроена эта позорная история с паническим бегством и талибастаном: чтобы его кремлёвского шефа снова сделать персоной грата, краеугольным камнем... Байден - де-факто предатель США.
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30.08.2021 14:16 Відповісти
Немцы как всегда топят за кацапов.Дойче шлюшки...
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30.08.2021 14:18 Відповісти
Решение о выходе из США было принято Дональдом Трампом ,каже бывший известный советский разведчик Юрий Швец в своем блоге Ютьюба...
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30.08.2021 14:19 Відповісти
Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 4611Это американский генерал Остин Миллер командующий войсками США в Афгане блока НАТО времен Трампа принял решение о выходе из Афгана..
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30.08.2021 14:26 Відповісти
Генерал принял решение? А през об этом ни гу-гу?
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30.08.2021 20:37 Відповісти
Трамп подписал бумагу о выходе из Афгана 27 сентября 2018 года....
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30.08.2021 14:30 Відповісти
Ти ідіот.
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30.08.2021 15:42 Відповісти
Какие такие переговоры?
Китай с рашкой уже всё решили и поделили.
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30.08.2021 14:37 Відповісти
Кому що досталось? Китаю гроші, москалям героїн та вибухи?
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30.08.2021 14:39 Відповісти
Фиг его знает.
Судя по тому, что остались, договоренность была заранее.
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30.08.2021 14:41 Відповісти
Ну Китай не міг не залишитись, він у Пакістані царює, а дружба московитів з забороненою на росії організацією після їх цьомок з Гітлером , нікого не дивує.
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30.08.2021 14:55 Відповісти
Немецкие шлюхи
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30.08.2021 14:48 Відповісти
Вони вже і так там. А ось чи будуть говорити з німцями це, питання.
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30.08.2021 15:05 Відповісти
 
 