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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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З Росії в ОРДО з'їдуться учасники військової агресії проти України для оголошення погроз Києву. На чолі "шабашу" - єдинороси, - правозахисник Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Події

З Росії в ОРДО з'їдуться учасники військової агресії проти України для оголошення погроз Києву. На чолі

В окупованій частині Донецької області 8 вересня відбудеться з'їзд під назвою "Захисники Росії". Захід відвідають основні політичні діячі, пов'язані з російською владою. Крім того, окрім офіційної частини, на адресу української влади пролунають військові погрози і звинувачення України в "незаконності приєднання російських земель".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи".

"З'їзд захисників Росії" входить в число агітаційних заходів, що проводяться до виборів у Державну Думу РФ 2021 року і спрямований на учасників НЗФ "ЛНР" і "ДНР". Ініціатором з'їзду виступає організація "Русский центр" за фінансової підтримки фонду "Русский мир". З'їзд відвідають депутати Державної Думи РФ - Віктор Водолацький, куратор козацтва РФ, Андрій Турчак секретар Генеральної ради партії "Єдина Росія", Андрій Козенко керівник проєкту Інтеграційний комітет "Росія-Донбас" та інші. Також на заході будуть присутні учасники організації "Союз добровольців Донбасу" на чолі з Олександром Бородаєм. Ця організація створена з ініціативи Владислава Суркова, експомічника Президента РФ Володимира Путіна в 2015 році і була головним організатором участі т.зв. добровольців РФ для участі у військовій російській агресії проти України. Крім цього, на з'їзд потраплять ті, хто входить у т.зв. "Козацтво" РФ, яке в 2014 році було представлено у вигляді "Всевеликого війська донського" (зараз цей напрям перехопив "Союз Добровольців Донбасу" - в їхній структурі є окремий напрям, що охоплює саме козацтво).

Інформація про з'їзд буде широко представлена ​​в зовнішній рекламі, активна фаза висвітлення заходу має початися 2-3 вересня.

Лисянський розповів, що з'їзд проходитиме у два етапи, перша частина відбудеться на меморіальному комплексі Савур-Могила, друга частина проходитиме в готелі "Шахтар-плаза" в окупованому Донецьку.

Також читайте: Під егідою партії "Єдина Росія" у НЗФ "ЛНР" перепрофілюють середню школу в козачий кадетський корпус, - правозахисник Лисянський

Так, у ході другої частини з'їзду будуть озвучені обвинувальні гасла і тези на адресу України в намірі розв'язати конфлікт на Донбасі "військовим шляхом". Також учасники заходу, в тому числі ватажки НЗФ "ЛНР" і "ДНР", відкрито погрожуватимуть Україні військовою відсіччю і заявлятимуть, що Київ незаконно приєднав до своєї території після розпаду СРСР "исконно русские земли".

"Якщо резюмувати, то на окупованій частині Донецької області відбудеться "шабаш" тих, хто в 2014 році прийшов з РФ і зі зброєю в руках захоплював територію України і скоював злочини проти цивільного населення, вбивав українських військовослужбовців", - завершує Лисянський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Ну вот как раз можно испытать Нептун с байрактарами
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30.08.2021 14:17
+17
Зручний момент для нанесення повітряного та ракетного удару по скупченню злочинців.
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30.08.2021 14:20
+17
Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 9343
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30.08.2021 14:22
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Будуть звітувати про економічні досягнення годувальників?
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30.08.2021 14:17 Відповісти
Зручний момент для нанесення повітряного та ракетного удару по скупченню злочинців.
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30.08.2021 14:20 Відповісти
Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 9253
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30.08.2021 14:33 Відповісти
Теж подумав що Ердоган прислав би їм байрактара
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30.08.2021 15:58 Відповісти
Ердоган прислав би путіну Байрактар, якби росія напала на Туреччину. Вбити путіна не так складно як здається, просто США не дозволяють, бояться розпаду ядерної росії на кілька ядерних держав, як це було при розпаді СРСР.
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30.08.2021 16:08 Відповісти
Ну вот как раз можно испытать Нептун с байрактарами
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30.08.2021 14:17 Відповісти
Які там Байрактари! Вони ще й ЗЕлюка з ківою запросять! Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 8696
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30.08.2021 14:21 Відповісти
Уровень перегноя в Лугандоне при Зеле начал сильно снижаться. Есть шанс это поправить. Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 4602
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30.08.2021 14:20 Відповісти
А талибам слабо прогреметь на весь оккупированный Дамбасс ??? Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 2571
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30.08.2021 14:20 Відповісти
Третьей силы там точно не хватает, что бы всех в клочья…
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30.08.2021 14:23 Відповісти
В смысле стянуть их в лугандон и устроить баальшой бада бум? Все только за. Только есть одно но, что лугандоны, шо талибадоны - неистребимы, с той разницей, шо одни верят в разных бохов
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30.08.2021 14:32 Відповісти
Как там "Точка У", зелебобики?
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30.08.2021 14:21 Відповісти
нужно повторить!!!!
Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 33
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30.08.2021 14:22 Відповісти
Уж сколько раз твердили миру - в россии русских почти нет. Если не считать сына юриста и русской, конечнр. Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 8267
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30.08.2021 14:22 Відповісти
Да нет там никаких "русских" вообще! Есть кацапы - это мокши, эрзя, удмурты и т.д. А русскими (точнее - русичами) по праву могут называться только украинцы, как наследники Руси Киевской. Только так.
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30.08.2021 14:31 Відповісти
Есть все-таки Псков и Новгород, есть и восточные славяне, тот же Хабаровск и Зеленый мыс. Посмотрите генетичускую карту, хоть это и попахивает расизмом.
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30.08.2021 14:36 Відповісти
Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 9343
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30.08.2021 14:22 Відповісти
Олег Уруський: на осінь 2021 року заплановані державні випробування комплексу "Вільха-М"

Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 4931
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30.08.2021 14:25 Відповісти
Былобы не плохо чтобы при испытании произошёл "случайный" збой и "ракетка" залетела в гостиницу "Шахтер-плаза". -"ну извените ракета ещё не готова"😉
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30.08.2021 14:48 Відповісти
А почему мы столько лет панькаемся с этими оэрдээлами?
Не кинуть ли туда нам чего-нибудь уже наконец?
А потом скажем, что мы уничтожили смертника.
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30.08.2021 14:25 Відповісти
Не нужно ничего говорить, во-первых это Украина, а ихтамнет, и усе…
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30.08.2021 14:30 Відповісти
"Якась жінка нам звідти подзвонила в істериці, панічно верещала, що в кімнаті у неї великий павук. І що було робити? Ми ж розуміємо, павук це блть павук - от ми туди Точкою-У, щоб із гарантією..."
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30.08.2021 14:44 Відповісти
на поляне на лесной
собрался народ честной:
блошки, мошки, **********...
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30.08.2021 14:26 Відповісти
А борец за "русский мир" армянка Симоньянка приедет?
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30.08.2021 14:26 Відповісти
Совпаденіє, да?????

В Одесі стартував ювілейний фестиваль клоунів та мімів "Комедіада". До міста з'їхалися клоуни зі всього світу.
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30.08.2021 14:27 Відповісти
Свыни сьезжаются на съезд свыней, шоб злостно похрюкать на хозяина бойни. Можно смело бомбить оставшихся олигофренов. Они и в лучшие времена отличались моском из антрацита, сейчас там жалко только бродячих собах, они точно рузьке не звали
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30.08.2021 14:27 Відповісти
Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 2586
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30.08.2021 14:28 Відповісти
Бациллы размножаются. Если не проводить дезинфекцию.
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30.08.2021 14:29 Відповісти
Надо готовить ВСУ Точку-У и всех участников отправить до кабзона... Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 7202
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30.08.2021 14:30 Відповісти
До КабЗДОНА,
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30.08.2021 15:29 Відповісти
Ну как в старом анекдоте:...я вас, б..дей, сколько лет на один корабль собирал....
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30.08.2021 15:33 Відповісти
Причина проста- вибори на ерефії. Їм конче потрібно щоб вата пішла голосувати.
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30.08.2021 16:41 Відповісти
Там где-то рядом "третья сила" с выкопанной в шахте "точкой-у" бродила... Вдруг пальнёт...
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30.08.2021 17:01 Відповісти
Ну-ну. Гіркін вже попереджував пушиліна про те,що в разі "пабедоносного" розпочатку наступу на Київ пушилін першим увірветься до Ростова,та й так стрімко,що ЗСУ хрен його доженуть. Гіркін,хоча і є лютим ворогом України,але воював на її теренах і знає про що говорить.
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30.08.2021 17:34 Відповісти
Подозрительно как-то...
Рефия направляет в одну берлогу всех, кто начинал войну (т.е. тех, кто много знает).
А не собирается ли сцарь их зашкварить, допустим даже т.У, и обвинить в этом Украину? Хороший повод для полномасштабки...
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30.08.2021 18:43 Відповісти
 
 