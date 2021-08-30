З Росії в ОРДО з'їдуться учасники військової агресії проти України для оголошення погроз Києву. На чолі "шабашу" - єдинороси, - правозахисник Лисянський

В окупованій частині Донецької області 8 вересня відбудеться з'їзд під назвою "Захисники Росії". Захід відвідають основні політичні діячі, пов'язані з російською владою. Крім того, окрім офіційної частини, на адресу української влади пролунають військові погрози і звинувачення України в "незаконності приєднання російських земель".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи".

"З'їзд захисників Росії" входить в число агітаційних заходів, що проводяться до виборів у Державну Думу РФ 2021 року і спрямований на учасників НЗФ "ЛНР" і "ДНР". Ініціатором з'їзду виступає організація "Русский центр" за фінансової підтримки фонду "Русский мир". З'їзд відвідають депутати Державної Думи РФ - Віктор Водолацький, куратор козацтва РФ, Андрій Турчак секретар Генеральної ради партії "Єдина Росія", Андрій Козенко керівник проєкту Інтеграційний комітет "Росія-Донбас" та інші. Також на заході будуть присутні учасники організації "Союз добровольців Донбасу" на чолі з Олександром Бородаєм. Ця організація створена з ініціативи Владислава Суркова, експомічника Президента РФ Володимира Путіна в 2015 році і була головним організатором участі т.зв. добровольців РФ для участі у військовій російській агресії проти України. Крім цього, на з'їзд потраплять ті, хто входить у т.зв. "Козацтво" РФ, яке в 2014 році було представлено у вигляді "Всевеликого війська донського" (зараз цей напрям перехопив "Союз Добровольців Донбасу" - в їхній структурі є окремий напрям, що охоплює саме козацтво).

Інформація про з'їзд буде широко представлена ​​в зовнішній рекламі, активна фаза висвітлення заходу має початися 2-3 вересня.

Лисянський розповів, що з'їзд проходитиме у два етапи, перша частина відбудеться на меморіальному комплексі Савур-Могила, друга частина проходитиме в готелі "Шахтар-плаза" в окупованому Донецьку.

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Так, у ході другої частини з'їзду будуть озвучені обвинувальні гасла і тези на адресу України в намірі розв'язати конфлікт на Донбасі "військовим шляхом". Також учасники заходу, в тому числі ватажки НЗФ "ЛНР" і "ДНР", відкрито погрожуватимуть Україні військовою відсіччю і заявлятимуть, що Київ незаконно приєднав до своєї території після розпаду СРСР "исконно русские земли".

"Якщо резюмувати, то на окупованій частині Донецької області відбудеться "шабаш" тих, хто в 2014 році прийшов з РФ і зі зброєю в руках захоплював територію України і скоював злочини проти цивільного населення, вбивав українських військовослужбовців", - завершує Лисянський.