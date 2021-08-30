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Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі:

Польща побоюється провокацій під час навчань Захід-2021, які у вересні проводитимуться Росія і Білорусь.

Про це заявив Польському радіо заступник міністра оборони Марцін Оцепа, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник зазначив, що навчання проходитимуть в безпосередній близькості до балтійських країн, тому Польща має бути готова до всього.

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За словами Оцепи, найбільш вірогідний сценарій - провокації на кордонах.

"Насправді ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв. Але сьогодні найбільш імовірними є сценарії провокацій на кордоні, оскільки російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі, вони розміщуватимутьсяна білоруських полігонах і аеродромах у безпосередній близькості до тих подій на кордоні, пов'язаних з міграційною активністю", - сказав він.

Заступник міністра оборони Польщі також нагадав: агресія проти України теж почалася з військових маневрів на кордоні. "Навчання іноді ставали джерелом військової агресії", - зазначив він.

У вересні 2021 року на території Білорусі відбудуться масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". У них мають взяти участь майже 200 000 солдатів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Кёнигсбергская Народная Республика, хочет в родную Баварскую гавань…
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30.08.2021 14:36
+3
І добре пам"ятають про братську любов московитів !!!)))
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30.08.2021 14:38
+2
Ну, так і фіни нічогенько три війни протрималися.
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30.08.2021 15:09
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Поляки знают, что говорят.
Сами мастера провокаций.
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30.08.2021 14:32 Відповісти
І добре пам"ятають про братську любов московитів !!!)))
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30.08.2021 14:38 Відповісти
А от і ні...Вони тільки Волинську різню пам"ятають і то на свій манер! Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії" - Цензор.НЕТ 7282
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30.08.2021 18:43 Відповісти
сразу видно гэбнявого .андона по рогам и стуку копыт Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії" - Цензор.НЕТ 1512 Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії" - Цензор.НЕТ 3554
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30.08.2021 16:14 Відповісти
Цілком розумно ,маючи сусіда параноїдального шизофреніка !!!!))))
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30.08.2021 14:35 Відповісти
Україні також потрібно готуватись. Цілком можливо, що ота військова ватна шобла може напасти на Україну.
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30.08.2021 17:21 Відповісти
Українці понад 360 років живут в стані асиміляціі московитами і процес триває !!!)))
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30.08.2021 17:27 Відповісти
Попри все інше, мокшани 300 років убивали не всіх українців, а тільки хазяйновитих і розумних. А генетика - то серйозна наука ...
Ось з тих часів і взялись 73% ...
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30.08.2021 17:46 Відповісти
В цьому і є сенс асиміляціі ,перетворити українців в "русскоязичную" бидломасу ,яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян !!)))
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30.08.2021 17:50 Відповісти
Кёнигсбергская Народная Республика, хочет в родную Баварскую гавань…
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30.08.2021 14:36 Відповісти
А куди подіти завезену русскую дєрьовну?
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30.08.2021 17:48 Відповісти
Завезену д"ярьовню-в Якутію.
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30.08.2021 18:13 Відповісти
Польша опасается осенних маневров России и Беларуси: "Учения уже становились источником военной агрессии"

========================
значить потрібно першими напасти Польша опасается осенних маневров России и Беларуси: "Учения уже становились источником военной агрессии" - Цензор.НЕТ 2464
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30.08.2021 14:37 Відповісти
На Данцинг уже нападали...
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30.08.2021 14:40 Відповісти
вот токо не кизди Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії" - Цензор.НЕТ 1873
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30.08.2021 16:15 Відповісти
Как по мне,то пусть раха нападет на Польшу. Это позволит добить ее всем вместе. Полякам есть возможность спровоцировать инцидент.И спасти мир раз и навсегда.
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30.08.2021 14:38 Відповісти
если опасается - значит недокупила комплексы "Пэтриот",
в нужном количестве
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30.08.2021 14:39 Відповісти
Якщо раптом, то польська влада усім цивільним роздасть зброю. Це ж не сцикливий Квартал-95.
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30.08.2021 17:49 Відповісти
_Польша правильно опасается! И нападение рашистов на Польшу состоялось ещё в 2010, но трусливый Запад как воды в рот набрал, эта тема - табу! А путлер сделал из этой реакции вполне очевидные выводы, не сулящие Европе ничего хорошего.
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30.08.2021 14:39 Відповісти
Интересно, Вейшнория принимает участие? Уж больно хорошо у них получается...
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30.08.2021 14:44 Відповісти
єдина армія в Європі яка побила таки "непобедимою и легендарную" в пух і прах - це польська армія. Ніколи не було такої втечі як у війні 20 року. Красний Бонапарт Тухачевський, як його назвав Пілсудський і з цим поганялом він пішов на ешафот, за 10 днів втратив 80 відсотків особого складу армії. В вересні 20 року Ленін на закритому пленумі ЦК, виступ його опублікував О.Яковлєв у 1990 році. визнав, що ідея війни і керівництво належало йому і метою було зєднання з німецьким пролетаріатом. А зараз проводять спайку особового складу, ізучают район, звідки будуть втікати. Поляки памятають історію недаром к упили 250 Абрамсів. Один Абрамс це 10 т 90. Супостат буде зупинений по любому. Путін не збирається воювати бо нема чим і з ким. Він просто Понтогон.
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30.08.2021 14:51 Відповісти
Ну, так і фіни нічогенько три війни протрималися.
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30.08.2021 15:09 Відповісти
Две свежесформированных польских конных дивизии растрощили в хлам целую конную армию краснопузых. У меня над камином польская ***** висит, как раз тех времен.
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30.08.2021 16:39 Відповісти
У ніч на 15 серпня польські 10-та і 1-ша Литовсько-Білоруська дивізії відбили Радзимін. А вранці в наступ перейшла 5-та польська армія на північ від Варшави. Вона захопила Цеханув, де містився штаб 4-ї радянської армії. Радіостанцію штабу було знищено, і командування 4-ї армії втратило управління військами, які змушені були піти в Східну Пруссію. А 16 серпня завдали основного удару з річки Вепш війська під особистим керівництвом Пілсудського. У Варшавській та Неманській битвах війська Тухачевського були розгромлені. У полон було взято близько 90 тис. червоноармійців, ще більше 40 тис. були інтерновані в Східній Пруссії. Як виявилося, найбільш небезпечним супротивником Червоної Армії були національні армії.Разом із поляками в обороні Варшави приймала участь і 6-а піхотна дивізія УНР. Отак воно було. І хоча Троцький і Тухачевський просили кремль зупинити наступ на Варшаву,утворивши держкордони поміж двома державами по лінії Керзона, Ленін навідріз відмовився від цього плану і погнав війська західного фронту ЧА на Варшаву,а надалі,за планом Леніна,-на Берлін . Потім,у 1937 році Тухачевського було звинувачено у розгромі військ ЧА під Варшавою,об"явлено німецьким шпигуном і розстріляно.
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30.08.2021 18:53 Відповісти
Про дивiзiю УНР не знав. Дякую Пану за iнфу.
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30.08.2021 19:01 Відповісти
Пане,Максиме,приходьте ще!
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30.08.2021 19:39 Відповісти
Це публічне повідомлення поляками нас про підвищення небезпеки з боку білорусії (саме так - з маленької, бо поки країни Білорусь не існує) .
Армійцям потрібно вживати якісь заходи. Перекинути частину військ для стримування нападу з цієї сторони, може понавстромлювати на шляхах нападу якихось хитрих мін.
Зрозуміло одне - неможна сидіти зложивши руки. Треба бути готовим протидіяти.
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30.08.2021 15:20 Відповісти
Воювати за свій дім, треба якнайдалі від свого дому.
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30.08.2021 17:51 Відповісти
У 70-х і 80-х роках учєнія "Запад" проводилися на території Польщі.
Доживемо і до того часу, коли будуть тільки у Смоленській області.
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30.08.2021 15:49 Відповісти
Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії" - Цензор.НЕТ 7978
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31.08.2021 01:10 Відповісти
 
 