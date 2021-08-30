Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії"
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Польща побоюється провокацій під час навчань Захід-2021, які у вересні проводитимуться Росія і Білорусь.
Про це заявив Польському радіо заступник міністра оборони Марцін Оцепа, передає Цензор.НЕТ.
Чиновник зазначив, що навчання проходитимуть в безпосередній близькості до балтійських країн, тому Польща має бути готова до всього.
За словами Оцепи, найбільш вірогідний сценарій - провокації на кордонах.
"Насправді ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв. Але сьогодні найбільш імовірними є сценарії провокацій на кордоні, оскільки російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі, вони розміщуватимутьсяна білоруських полігонах і аеродромах у безпосередній близькості до тих подій на кордоні, пов'язаних з міграційною активністю", - сказав він.
Заступник міністра оборони Польщі також нагадав: агресія проти України теж почалася з військових маневрів на кордоні. "Навчання іноді ставали джерелом військової агресії", - зазначив він.
У вересні 2021 року на території Білорусі відбудуться масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". У них мають взяти участь майже 200 000 солдатів.
Будь ласка, зачекайте...
Сами мастера провокаций.
Ось з тих часів і взялись 73% ...
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значить потрібно першими напасти
в нужном количестве
Армійцям потрібно вживати якісь заходи. Перекинути частину військ для стримування нападу з цієї сторони, може понавстромлювати на шляхах нападу якихось хитрих мін.
Зрозуміло одне - неможна сидіти зложивши руки. Треба бути готовим протидіяти.
Доживемо і до того часу, коли будуть тільки у Смоленській області.