Байден має зупинити "Північний потік-2" зараз або ніколи, - The New York Times.

У президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з американським лідером Джо Байденом буде "останній шанс" наполягти на припиненні будівництва газопроводу "Північний потік-2", оскільки глава США може його зупинити "зараз або ніколи".

Таку думку в редакційній статті виклало видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Час зупинити проєкт ("Північний потік-2". – Ред.), який нині на стадії завершення, збігає: це слід зробити зараз або ніколи. Ризикуючи зіпсувати приємну зустріч, Зеленський повинен однозначно сказати Байдену, що "Північний потік-2" треба зупинити", - йдеться у статті.

Як зазначили в The New York Times, зупинити будівництво "улюбленого газопроводу Путіна" все ще можливо, адже ряд конгресменів у самій Америці та європейські лідери підтримують цю ідею.

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Хоча Джо Байден розпочав своє президентство на стадії, коли "Північний потік-2" був побудований більш ніж на 90 %, "все, що треба задля повної його зупинки, – це скасувати нещодавню відмову адміністрації Байдена від додаткових санкцій щодо "Північного потоку-2"

Попри те, що такий варіант є "найкращим сценарієм" для Зеленського, українському президенту слід також наполягати на додаткових гарантіях з американським колегою.

Так, на думку редакції видання, Зеленський має вимагати від США допомоги з фінансуванням та побудовою інфраструктури, необхідної для розвитку альтернативної енергетики в Україні, а також "йому необхідно змусити Байдена обговорити, як Україна за сприяння американських коштів, навчання та допомоги може зміцнити свою оборонну здатність, реформувати свої збройні сили та стримати агресію Росії".

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У виданні підсумували, що під час зустрічі з Байденом Зеленський матиме чудову нагоду покращити взаємини між двома країнами, але ця зустріч буде ще й "фінальним шансом зупинити "Північний потік-2"".

"Якщо йому вдасться переконати Байдена, це буде велика перемога для всієї Європи, захист від стратегічно нищівної залежності від російського газу", – пише The New York Times.

Утім, якщо в Зеленського не вийде, "єдиним переможцем стане Росія, і жодної компенсації буде недостатньо".