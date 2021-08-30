Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Участь США у переговорах з росіянами і українцями щодо ситуації на сході України може стати новим розділом в американо-українських відносинах.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що існуючі переговорні формати стосовно Донбасу - Нормандський формат і переговори на Мінському майданчику - тривають вже майже вісім років, але безуспішно.
"Може бути, якщо Сполучені Штати приєднаються до цих переговорів, до Нормандського формату або, може бути, до будь-якого іншого формату... Можливо навіть, що США приєднаються безпосередньо до України в переговорах із росіянами. Може бути, вдасться домогтися прогресу. І якщо трапиться так, то це стане новим елементом наших відносин", — сказав дипломат.
Водночас Тейлор наголосив, що поки це питання відкрите і стане однією з головних тем, які обговорять президенти Володимир Зеленський і Джо Байден під час перемовин у Білому домі.
"Я сподіваюся, Зеленський запросить Байдена приєднатися до цього переговорного майданчику — до Нормандського формату. Я сподіваюся на це, але ми не знаємо, чи скаже президент Байден "так". Сподіваюся, що він відповість позитивно, і нинішня адміністрація США прийме на себе такі зобов'язання. Хоча і не знаю точно, відбудеться це чи ні. Ми дізнаємося це, коли розмова двох президентів відбудеться", — сказав Тейлор.
Експосол припустив, що з таким підходом навряд чи погодиться Росія, оскільки у президента РФ Володимира Путіна своє бачення ролі США в переговорному процесі.
"Президент Путін може бачити це так, що нібито Сполучені Штати мають натиснути на українців, щоб змусити їх виконувати Мінські домовленості. Американці не стануть цього робити. Американці точно не будуть цього робити. Ми прекрасно розуміємо, що Мінські угоди — однобокий документ. Мінські домовленості вигідні Росії та невигідні Україні. Тому, якщо президент Байден погодиться приєднатися до цих переговорів, то він приєднається для того, щоб підтримувати Україну — проти Росії", — наголосив він.
Тейлор додав, що є ймовірність згоди і Росії на приєднання США до переговорів, оскільки Путін зацікавлений у підтримці контактів зі США.
"Росіяни хочуть переговорів з американцями. Подивимося, наскільки вони (Путін і Байден, — ред.) Зможуть домовитися між собою з цього питання", — резюмував дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
2) В американських ЗМІ не йде мова про втрату впливу США на світовій арені.
3) Рейтинг в Байдена тримається на найвищих рівнях порівняно з іншими президентами.
4) США, едина країна, яка відновила свій ВВП після CoVid-19.
Щось ще є сказати, тільки, будь ласка, менше букв, а більше сенсу
Да, возможно подвластные демократам СМИ, по известным причинам, не педалируют эту тему, но почитайте популярный журнал "Foreign Affairs" за последние несколько лет. Их аналитики постоянно публикуют подобные статьи. Да и без всякой аналитики это очевидно : смещение режима Асада - провал, смещение режима Мадуро - провал, смещение режима Лукашенко - провал, закрытие СП-2 - провал, миссия в Афганистане - полнейший провал... Партнёр по НАТО Эрдоган плюёт на все ультиматумы США и закупает С-400 у РФ, которая, в свою очередь, внаглую вмешивается в американские выборы и устраивает кибер-атаки...Когда такое было возможно прежде ?
Рейтинг же Байдена (который, кстати, просел) и восстановление ВВП - это ещё не все показатели стабильности внутри страны. Расслоение в обществе по политическому и расовому признаку, проблемы с мигрантами... плюс ковид никто не отменял. Все эти факторы заставляют США больше времени и средств уделять внутригосударственным делам.
И ещё раз хочу подчеркнуть, я ни в коем случае не оспариваю могущество США, но времена безраздельной мировой гегемонии у них уже в прошлом. По-моему, это очевидно...
Просте питання, як Ви оцінюєте роботу Трампа на посаді президента США?
До речі, якраз Волкер вчора надав Вам розгорнуту відповідь саме на це питання.
2) Конкретно, зазначте провали Байдена?
Тільки конкретно й лаконічно.
Й прохання, без брехні, пропаганди та оціночних стверджень
Про "рєспубліканци єму нє давалі сільно дружіть" -- було трохи смішно.
чтоб унизить вас богатые лохи,
и остаться -убийцей, но рукопожатым
Такого, конечно, не было, но существовала вероятность...
тех, кто ни при чемБнай-Брит.
youtu.be/uX2hlXSjy_M?t=798
Ведь всем им нужно надавить и заставить Зеленского и его слуг, принять формулу Штаймайера и минский протокол подписанный Порошенко.