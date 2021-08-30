Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор

Участь США у переговорах з росіянами і українцями щодо ситуації на сході України може стати новим розділом в американо-українських відносинах.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що існуючі переговорні формати стосовно Донбасу - Нормандський формат і переговори на Мінському майданчику - тривають вже майже вісім років, але безуспішно.

"Може бути, якщо Сполучені Штати приєднаються до цих переговорів, до Нормандського формату або, може бути, до будь-якого іншого формату... Можливо навіть, що США приєднаються безпосередньо до України в переговорах із росіянами. Може бути, вдасться домогтися прогресу. І якщо трапиться так, то це стане новим елементом наших відносин", — сказав дипломат.

Водночас Тейлор наголосив, що поки це питання відкрите і стане однією з головних тем, які обговорять президенти Володимир Зеленський і Джо Байден під час перемовин у Білому домі.

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"Я сподіваюся, Зеленський запросить Байдена приєднатися до цього переговорного майданчику — до Нормандського формату. Я сподіваюся на це, але ми не знаємо, чи скаже президент Байден "так". Сподіваюся, що він відповість позитивно, і нинішня адміністрація США прийме на себе такі зобов'язання. Хоча і не знаю точно, відбудеться це чи ні. Ми дізнаємося це, коли розмова двох президентів відбудеться", — сказав Тейлор.

Експосол припустив, що з таким підходом навряд чи погодиться Росія, оскільки у президента РФ Володимира Путіна своє бачення ролі США в переговорному процесі.

"Президент Путін може бачити це так, що нібито Сполучені Штати мають натиснути на українців, щоб змусити їх виконувати Мінські домовленості. Американці не стануть цього робити. Американці точно не будуть цього робити. Ми прекрасно розуміємо, що Мінські угоди — однобокий документ. Мінські домовленості вигідні Росії та невигідні Україні. Тому, якщо президент Байден погодиться приєднатися до цих переговорів, то він приєднається для того, щоб підтримувати Україну — проти Росії", — наголосив він.

Тейлор додав, що є ймовірність згоди і Росії на приєднання США до переговорів, оскільки Путін зацікавлений у підтримці контактів зі США.

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"Росіяни хочуть переговорів з американцями. Подивимося, наскільки вони (Путін і Байден, — ред.) Зможуть домовитися між собою з цього питання", — резюмував дипломат.