УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15333 відвідувача онлайн
Новини Політика України
8 048 48
Байден (2324) Зеленський (17450) Путін (21440) Росія (47217) США (14476) Тейлор (117) мінські угоди (2216) нормандська четвірка (1523)

Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор

Участь США у переговорах з росіянами і українцями щодо ситуації на сході України може стати новим розділом в американо-українських відносинах.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що існуючі переговорні формати стосовно Донбасу - Нормандський формат і переговори на Мінському майданчику - тривають вже майже вісім років, але безуспішно.

"Може бути, якщо Сполучені Штати приєднаються до цих переговорів, до Нормандського формату або, може бути, до будь-якого іншого формату... Можливо навіть, що США приєднаються безпосередньо до України в переговорах із росіянами. Може бути, вдасться домогтися прогресу. І якщо трапиться так, то це стане новим елементом наших відносин", — сказав дипломат.

Водночас Тейлор наголосив, що поки це питання відкрите і стане однією з головних тем, які обговорять президенти Володимир Зеленський і Джо Байден під час перемовин у Білому домі.

Також читайте: Байден має зупинити "Північний потік-2" зараз або ніколи, - The New York Times.

"Я сподіваюся, Зеленський запросить Байдена приєднатися до цього переговорного майданчику — до Нормандського формату. Я сподіваюся на це, але ми не знаємо, чи скаже президент Байден "так". Сподіваюся, що він відповість позитивно, і нинішня адміністрація США прийме на себе такі зобов'язання. Хоча і не знаю точно, відбудеться це чи ні. Ми дізнаємося це, коли розмова двох президентів відбудеться", — сказав Тейлор.

Експосол припустив, що з таким підходом навряд чи погодиться Росія, оскільки у президента РФ Володимира Путіна своє бачення ролі США в переговорному процесі.

"Президент Путін може бачити це так, що нібито Сполучені Штати мають натиснути на українців, щоб змусити їх виконувати Мінські домовленості. Американці не стануть цього робити. Американці точно не будуть цього робити. Ми прекрасно розуміємо, що Мінські угоди — однобокий документ. Мінські домовленості вигідні Росії та невигідні Україні. Тому, якщо президент Байден погодиться приєднатися до цих переговорів, то він приєднається для того, щоб підтримувати Україну — проти Росії", — наголосив він.

Тейлор додав, що є ймовірність згоди і Росії на приєднання США до переговорів, оскільки Путін зацікавлений у підтримці контактів зі США.

Також читайте: Залучення США до вирішення питань деокупації Донбасу і Криму буде ключовою темою переговорів Байдена і Зеленського, - "слуга народу" Корнієнко

"Росіяни хочуть переговорів з американцями. Подивимося, наскільки вони (Путін і Байден, — ред.) Зможуть домовитися між собою з цього питання", — резюмував дипломат.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
фуйло гопник может согласиться приехать,
чтоб унизить вас богатые лохи,
и остаться -убийцей, но рукопожатым
показати весь коментар
30.08.2021 14:56
+3
Путин сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. "Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков./ Переговоры что с участием США что без участия США бесполезны.И американцы это знают. Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд.
показати весь коментар
30.08.2021 14:55
+2
А может и не будет . Третий президент отстой , тенденция .
показати весь коментар
30.08.2021 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будут новые условия для Украины..
показати весь коментар
30.08.2021 14:49 Відповісти
в РФ та США ключові розбіжності в розумінні Мінських угод... тому поки нових умов для України не буде жодних.
показати весь коментар
30.08.2021 14:54 Відповісти
Ага, ага - згода росії разом з бідоном тиснути на Україну.
показати весь коментар
30.08.2021 20:17 Відповісти
із США все добре, просто є ймовірність, що тоді РФ буде морозитися проводити перемовини разом із США.
показати весь коментар
30.08.2021 14:55 Відповісти
где сша а где кацапы !!! пришли сели и базарят а русня должна их слушать и выполнять !!! так должны вести себя США !!! ..но это будет при другом презе а не Бидоне ..
показати весь коментар
30.08.2021 14:58 Відповісти
А может и не будет . Третий президент отстой , тенденция .
показати весь коментар
30.08.2021 15:06 Відповісти
Это бабка надвое сказала. Не сам Президент самолично управляет страной, а конгрес. И политика терпимости к парашестану там закончена
показати весь коментар
30.08.2021 17:50 Відповісти
Пришли, 20 лет просидели, триллион денег и 2,5 тысячи солдат потеряли, встали и ушли из Афганистана восвояси... А талибы хозяйничают, как хотят... Так что не нужно переоценивать могущество нынешних США. Былого влияния у них уже нет. Они должны считаться и с Европой, и с Китаем, и с РФ... Да какой там Китай... на Северную Корею повлиять не в состоянии...
показати весь коментар
30.08.2021 22:00 Відповісти
типова пропаганда кремля... всі аспекти згадані
показати весь коментар
31.08.2021 11:29 Відповісти
Это не кремлёвская пропаганда, а констатация факта. Или я должен поверить россказням Байдена, что миссия в Афганистане прошла успешно и все поставленные задачи выполнены ? А про потерю былого влияния США на международной арене говорят прежде всего американские СМИ. Да хоть бы и не говорили, - эта тенденция очевидна и она будет только нарастать. Это связано не только с укреплением конкурентов, но и с проблемами США внутри страны.
показати весь коментар
31.08.2021 15:35 Відповісти
1) Не треба вірити, треба знати й розуміти. США зробили саме те що хотіли.
2) В американських ЗМІ не йде мова про втрату впливу США на світовій арені.
3) Рейтинг в Байдена тримається на найвищих рівнях порівняно з іншими президентами.
4) США, едина країна, яка відновила свій ВВП після CoVid-19.

Щось ще є сказати, тільки, будь ласка, менше букв, а більше сенсу
показати весь коментар
01.09.2021 17:16 Відповісти
Так у вас и есть сплошные буквы... США сделали что хотели. Что они хотели ? Чтобы талибы безраздельно властвовали в Афганистане ? Чепуха. В этот посыл могут поверить только самые глупые поклонники Байдена. И потом, я писал не про потерю влияния США, а про потерю БЫЛОГО влияния. Это, согласитесь, разные вещи.
Да, возможно подвластные демократам СМИ, по известным причинам, не педалируют эту тему, но почитайте популярный журнал "Foreign Affairs" за последние несколько лет. Их аналитики постоянно публикуют подобные статьи. Да и без всякой аналитики это очевидно : смещение режима Асада - провал, смещение режима Мадуро - провал, смещение режима Лукашенко - провал, закрытие СП-2 - провал, миссия в Афганистане - полнейший провал... Партнёр по НАТО Эрдоган плюёт на все ультиматумы США и закупает С-400 у РФ, которая, в свою очередь, внаглую вмешивается в американские выборы и устраивает кибер-атаки...Когда такое было возможно прежде ?
Рейтинг же Байдена (который, кстати, просел) и восстановление ВВП - это ещё не все показатели стабильности внутри страны. Расслоение в обществе по политическому и расовому признаку, проблемы с мигрантами... плюс ковид никто не отменял. Все эти факторы заставляют США больше времени и средств уделять внутригосударственным делам.
И ещё раз хочу подчеркнуть, я ни в коем случае не оспариваю могущество США, но времена безраздельной мировой гегемонии у них уже в прошлом. По-моему, это очевидно...





показати весь коментар
01.09.2021 19:24 Відповісти
Цікаво, Ви або дуже мало знаєте... або маніпулятор, або провокатор. Поки не визначився.
Просте питання, як Ви оцінюєте роботу Трампа на посаді президента США?

До речі, якраз Волкер вчора надав Вам розгорнуту відповідь саме на це питання.
показати весь коментар
31.08.2021 11:27 Відповісти
я оцениваю работу Трампа по сравнению с Бидоном на твердую троечку .. он хоть и дружбан куйла но там республиканцы ему не давали сильно дружить .. а сейчас работа Бидона - это вопрос к психиатру - провал во ВСЕМ !!!
показати весь коментар
31.08.2021 12:43 Відповісти
1) Чим Трамп заробив на 3?
2) Конкретно, зазначте провали Байдена?
Тільки конкретно й лаконічно.
Й прохання, без брехні, пропаганди та оціночних стверджень

Про "рєспубліканци єму нє давалі сільно дружіть" -- було трохи смішно.
показати весь коментар
01.09.2021 17:12 Відповісти
сравнивать трампа и бидона ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ !!! если у вас с логикой туго тогда просто читайте больше на ночь ..
показати весь коментар
01.09.2021 20:40 Відповісти
Так, така можливість існує, адже властне деми це справжні союзники Путіна, а не Трамп, як вам розповідало CNN.
показати весь коментар
30.08.2021 14:53 Відповісти
Да блин уже хотя бы как нибудь договаривайтесь. Может получится изнутри раху развалить. Но сейчас Украина слабая и решать сама не может. С кучей внутренних проблем.
показати весь коментар
30.08.2021 14:54 Відповісти
а коли в расісі наступає вік згоди (возраст согласия)?
показати весь коментар
30.08.2021 14:54 Відповісти
Путин сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. "Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков./ Переговоры что с участием США что без участия США бесполезны.И американцы это знают. Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд.
показати весь коментар
30.08.2021 14:55 Відповісти
фуйло гопник может согласиться приехать,
чтоб унизить вас богатые лохи,
и остаться -убийцей, но рукопожатым
показати весь коментар
30.08.2021 14:56 Відповісти
Давно пора щоб домовлялись "шерхани", а не "табакі"...... Так буде більше користі.
показати весь коментар
30.08.2021 15:09 Відповісти
согласен, зеля еще та табака Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор - Цензор.НЕТ 858
показати весь коментар
30.08.2021 15:33 Відповісти
И о ЧЕМ должны договорится?)))
показати весь коментар
30.08.2021 20:02 Відповісти
Чикатило на суде подарил симпатичной матери ребенка букет цветов...
Такого, конечно, не было, но существовала вероятность...
показати весь коментар
30.08.2021 15:15 Відповісти
Ще одне мудило сподівається заглянути в очі Х-ла-ла-ла-ла.
показати весь коментар
30.08.2021 16:10 Відповісти
а о чем там вообще можно договариваться?
показати весь коментар
30.08.2021 16:24 Відповісти
И шо , и как русня воспримет , что Крым это Украина , Лугандон и Крым должны идти одним пакетом Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4587
показати весь коментар
30.08.2021 16:29 Відповісти
Козломордый, ты чего своей власовской тряпкой брезгуешь? Валежник уже собрал? С бутылки чеченской сначала встань, а потом будешь свое мнение высказывать)))
показати весь коментар
30.08.2021 20:09 Відповісти
Памятаєте як в женеві МІД України вів переговри з Керрі про приєднання до НФ. Хто ж знав, що керрі старий друзяка коняри і топить за рашку. Він недавно хотів зайняти пост по керуванню всією Європою при Байдені. Провів в Делі таємну зустріч з Лавровим, де знову обговорювали питання "сотворения мира" однак іранці підслухали і зрозуміли що один і другий просто обманщики. І Керрі пішов геть, Коняру списують в Госдуму. Козирів немає, ці двоє грають просту безкозирку або в підкидного. Це клінтонівські кадри, як цей Тейлор і Саллівен.
показати весь коментар
30.08.2021 16:58 Відповісти
Как пиндостан договаривается с кацапстаном под чутким руководством тех, кто ни при чем Бнай-Брит.
youtu.be/uX2hlXSjy_M?t=798
показати весь коментар
30.08.2021 17:07 Відповісти
Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор - Цензор.НЕТ 635
показати весь коментар
30.08.2021 17:08 Відповісти
Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4713
показати весь коментар
30.08.2021 17:09 Відповісти
Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8071
показати весь коментар
30.08.2021 17:11 Відповісти
Существует вероятность, шо завтра путлер застрелится в своем бункере...
показати весь коментар
30.08.2021 17:35 Відповісти
-Ты член у комара видел когда-нибудь? - Нет! - Однако он существует!
показати весь коментар
30.08.2021 21:13 Відповісти
Судя по слабости Байдена в отношении СП2, их участие бесполезно. Даже - опасно. Они могут помешать, а не помочь.
показати весь коментар
30.08.2021 18:25 Відповісти
После того, как американцы оставили талибам сотни джавелинов и пзрк, с ними должнен вести переговоры консилиум больницы Павлова.
показати весь коментар
30.08.2021 18:37 Відповісти
Даже пушилин за присоединение США.
Ведь всем им нужно надавить и заставить Зеленского и его слуг, принять формулу Штаймайера и минский протокол подписанный Порошенко.
показати весь коментар
30.08.2021 18:39 Відповісти
На фото в очках, американский комуняка, толкающий всех на дружбу с путиным.
показати весь коментар
30.08.2021 18:41 Відповісти
семя то большая да **** с ней толку сестренки ****** а ты их корми
показати весь коментар
30.08.2021 18:55 Відповісти
Для этого нужен кнут или пряник.
показати весь коментар
30.08.2021 19:49 Відповісти
 
 