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Передбачено кілька форматів: у КМДА розповіли, як працюватимуть столичні школи під час різних рівнів карантину

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Передбачено кілька форматів: у КМДА розповіли, як працюватимуть столичні школи під час різних рівнів карантину

Із 1 вересня всі навчальні заклади працюватимуть у штатному режимі з урахуванням вимог адаптивного карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації.

"У разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки заклади організовуватимуть освітній процес у "змішаному" форматі: як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти", – розповіла  Фіданян.

Вона додала, що у разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки заклади освіти (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно. Винятком є дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які, як і минулого навчального року, не закриватимуть.

Департамент освіти і науки оновив рамкові пропозиції для закладів освіти та підготував рекомендації щодо роботи у новому навчальному році. Також освітянам рекомендували розробляти освітні програми з урахуванням можливих карантинних обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише 29% колективів шкіл повністю вакциновані проти COVID-19, - Міносвіти

Нагадаємо, що свято Першого дзвоника у школах відбуватиметься у довільній формі, шкільні колективи обирають формат самостійно.

Автор: Наталя Джума
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Що там педагоги, а діти не будуть вірус поширювати по домівках ??? Заражати бабусів та дідусів ????
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30.08.2021 15:22 Відповісти
ты-то чего боишься, вакцинированный?))
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30.08.2021 15:59 Відповісти
Вот и окончился летний отдых учителей-богачей .
Все счастливые и отдохнувшие, вернулись с шикарных курортов, и готовы обучать учеников .
P.S. 4000$, это только начало, дальше больше ….
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30.08.2021 16:34 Відповісти
 
 