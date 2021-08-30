Передбачено кілька форматів: у КМДА розповіли, як працюватимуть столичні школи під час різних рівнів карантину

Із 1 вересня всі навчальні заклади працюватимуть у штатному режимі з урахуванням вимог адаптивного карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації.

"У разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки заклади організовуватимуть освітній процес у "змішаному" форматі: як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти", – розповіла Фіданян.

Вона додала, що у разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки заклади освіти (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно. Винятком є дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які, як і минулого навчального року, не закриватимуть.

Департамент освіти і науки оновив рамкові пропозиції для закладів освіти та підготував рекомендації щодо роботи у новому навчальному році. Також освітянам рекомендували розробляти освітні програми з урахуванням можливих карантинних обмежень.

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Нагадаємо, що свято Першого дзвоника у школах відбуватиметься у довільній формі, шкільні колективи обирають формат самостійно.