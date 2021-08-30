Ремонт 75 км дороги на П'ятихатки завершено в Дніпропетровській області, - "Укравтодор"
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На 75-км відрізку дороги М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине завершилися дорожньо-ремонтні роботи.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.
Дорога М-04 є складовою траси М-30 Стрий - Ізварине загальною протяжністю 1400 км, що з'єднує швидкісним коридором західні і східні області України.
Під час ремонту так званого П'ятихатського напрямку в межах президентської програми "Велике будівництво" на усіх 75 кілометрах були укладені всі шари асфальтобетонного покриття, загальна товщина яких становить 37 см. У межах населених пунктів уздовж дороги були встановлені тротуари.
Нині на об'єкті вже завершуються нанесення розмітки холодним пластиком, встановлення нових дорожніх знаків і бар'єрного огородження.
Як раніше вже повідомлялося, для запобігання перевантаженням на дорозі М-04 буде також встановлена система "зважування-в-русі" (WIM). Про це було заявлено під час ознайомлення Президента Володимира Зеленського з перебігом робіт на трасі.
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Как завещал дядя Беня: Лох подвернулся - надо кинуть !
Она уже в человеческий рост !!!
а на то деньги не выделялись ))))