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Ремонт 75 км дороги на П'ятихатки завершено в Дніпропетровській області, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ремонт 75 км дороги на П'ятихатки завершено в Дніпропетровській області, -

На 75-км відрізку дороги М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине завершилися дорожньо-ремонтні роботи.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

Дорога М-04 є складовою траси М-30 Стрий - Ізварине загальною протяжністю 1400 км, що з'єднує швидкісним коридором західні і східні області України.

Під час ремонту так званого П'ятихатського напрямку в межах президентської програми "Велике будівництво" на усіх 75 кілометрах були укладені всі шари асфальтобетонного покриття, загальна товщина яких становить 37 см. У межах населених пунктів уздовж дороги були встановлені тротуари.

Нині на об'єкті вже завершуються нанесення розмітки холодним пластиком, встановлення нових дорожніх знаків і бар'єрного огородження.

Як раніше вже повідомлялося, для запобігання перевантаженням на дорозі М-04 буде також встановлена ​​система "зважування-в-русі" (WIM). Про це було заявлено під час ознайомлення Президента Володимира Зеленського з перебігом робіт на трасі.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Крохи преподносятся как достижения. Скучно жить ...
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30.08.2021 15:12
+6
а банда Зеленського стала багатша ще на кілька мільярдів.
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30.08.2021 15:17
+6
Сколько украдено?
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30.08.2021 15:28
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Крохи преподносятся как достижения. Скучно жить ...
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30.08.2021 15:12 Відповісти
надо посмотреть на якутию после пожара..вот где веселуха..
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30.08.2021 15:16 Відповісти
Радостью горем врага сыт не будешь. Вот если бы враг от зависти наших успехов сам себя изнутри начал жрать ...
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30.08.2021 15:44 Відповісти
а я не радуюсь..пусть у них все хорошо будет..лишь бы в Украину свои рыла не совали..
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30.08.2021 15:50 Відповісти
что значит рыла не совали? у них уже свой президент
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30.08.2021 19:15 Відповісти
у них уже свой президент Украины
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30.08.2021 19:16 Відповісти
а банда Зеленського стала багатша ще на кілька мільярдів.
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30.08.2021 15:17 Відповісти
Сколько украдено?
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30.08.2021 15:28 Відповісти
Фоточка зачетная. Надо было из космоса сфотографировать. Тогда точно не будет видно в деталях что "сделано через жо...пу".
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30.08.2021 15:48 Відповісти
Интересно, где эта власть больше разворовывает бюджетных денег, на ковиде, или на большой стройке?
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30.08.2021 15:51 Відповісти
Там комплексный подход!
Как завещал дядя Беня: Лох подвернулся - надо кинуть !
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30.08.2021 16:00 Відповісти
Амброзию на обочине покосили ???
Она уже в человеческий рост !!!
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30.08.2021 15:59 Відповісти
Ремонт 75 км дороги на П'ятихатки завершено в Дніпропетровській області, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 228

а на то деньги не выделялись ))))
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30.08.2021 16:23 Відповісти
 
 