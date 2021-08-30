Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном. Роботи проводяться в районі Чалдиран, в провінції Ван на сході країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СNN Türk.
"Бетонні блоки висотою 3 метри, шириною 2 метри на 80 сантиметрів і масою 7 тонн кожен, вироблені на бетонних заводах компаній-підрядників. Їх укладають на кордоні на заздалегідь підготовлену будівельною технікою основу", - повідомляє телеканал.
На стінах також будуть встановлені "розумні" вежі, на яких розмістять чутливе обладнання для виявлення нелегалів.
Поки сили безпеки чергують на кордоні 24 години на добу, 7 днів на тиждень, вони постійно патрулюють райони, де відбуваються незаконні перетинання державного кордону.
Будь ласка, зачекайте...
не знаю как после развала СССР,осталось или нет,но вот таджики,свою границу с узбеками,тупо заминировали.
И это в мирное время, когда нет войны между Турцией и Ираном... И не своровано на строительстве стены ничего...
А у нас, во время войны с рашкой, вот такая "стена" на границе... Деньги на строительство стены явно разворованы.
Интересно, Эрдоган так не считает или просто слепой?
Все інше закопування грошей в землю і бетон!
вон на фото выше наш главный кроликовед кошерный правильную идею толкал,
и главное почти дагом
Не верю, что Байден хочет развала экономики союзника.
Наступило время политики интересов. Если Америка не заинтересована в Эрдогане, то в Турции-союзнике точно да.
Китайці підсуєтилися ще в 14 столітті.
Для военных, любая стена - это очень условная преграда. С десяток выстрелов из 120 мм. и нет стены.
Для контрабандистов - лишний геморрой по рытью тоннелей и микроавиации. Правда это потом окупается, т.к. повышаются расценки за "переправить"
Для остановки потока нелегальных эммигрантов ...? Ну не знаю, и дорого и опять же услугами контрабандистов можно воспользоваться. Граница США-Мексика в пример.