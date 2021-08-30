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Новини За кордоном
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Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном

Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном. Роботи проводяться в районі Чалдиран, в провінції Ван на сході країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СNN Türk.

"Бетонні блоки висотою 3 метри, шириною 2 метри на 80 сантиметрів і масою 7 тонн кожен, вироблені на бетонних заводах компаній-підрядників. Їх укладають на кордоні на заздалегідь підготовлену будівельною технікою основу", - повідомляє телеканал.

На стінах також будуть встановлені "розумні" вежі, на яких розмістять чутливе обладнання для виявлення нелегалів.

Поки сили безпеки чергують на кордоні 24 години на добу, 7 днів на тиждень, вони постійно патрулюють райони, де відбуваються незаконні перетинання державного кордону.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 5552
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30.08.2021 16:36
+12
Умнички турки. Нам бы тоже нужно такую стену на своих границах.
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30.08.2021 16:38
+11
Бетонные блоки высотой 3 метра, шириной 2 метра на 80 сантиметров и массой 7 тонн каждый.

И это в мирное время, когда нет войны между Турцией и Ираном... И не своровано на строительстве стены ничего...
А у нас, во время войны с рашкой, вот такая "стена" на границе... Деньги на строительство стены явно разворованы.
Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 6032
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30.08.2021 16:44
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Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 5552
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30.08.2021 16:36 Відповісти
Идея правильная, но пока это просто стена, которую можно перелезть. Не хватает вышек с часовыми и пулеметных расчетов по периметру, для отстрела не прошеных гостей. Ну и рва с крокодилами 😂😂😂.
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30.08.2021 16:38 Відповісти
Зачем часовые? Датчики движения по периметру и "досвидания" Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном - Цензор.НЕТ 1500
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30.08.2021 18:45 Відповісти
та да, до китайської стіни їй як до Київа рачки Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном - Цензор.НЕТ 3034
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30.08.2021 20:14 Відповісти
глобализация шагает аж гуде .... Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном - Цензор.НЕТ 4295
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30.08.2021 17:19 Відповісти
все окончится плохо для России
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30.08.2021 22:13 Відповісти
Умнички турки. Нам бы тоже нужно такую стену на своих границах.
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30.08.2021 16:38 Відповісти
Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 6266
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30.08.2021 16:40 Відповісти
А ЧОГО ТАМ НЕ ВМІСТИЛОСЬ ЩО ВІН НА СНІДАНОК ШОКОЛЯД РАШЕН П'Є?
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31.08.2021 22:32 Відповісти
я служил на границе с Казахстана с Китаем. небольшой городок Коктал,а рядом ущелье,через которое когда то китайцы уже пробовали переть. так вот с тех пор там поставили доты в два ряда,всё на автоматике,дежурная смена и никаких проблем. всё пристреляно под ноль. и стену строить не надо.
не знаю как после развала СССР,осталось или нет,но вот таджики,свою границу с узбеками,тупо заминировали.
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30.08.2021 16:41 Відповісти
Ну так а шо робить
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30.08.2021 16:44 Відповісти
Бетонные блоки высотой 3 метра, шириной 2 метра на 80 сантиметров и массой 7 тонн каждый.

И это в мирное время, когда нет войны между Турцией и Ираном... И не своровано на строительстве стены ничего...
А у нас, во время войны с рашкой, вот такая "стена" на границе... Деньги на строительство стены явно разворованы.
Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 6032
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30.08.2021 16:44 Відповісти
Це не стіна це сєніна дирка від бублика
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30.08.2021 16:48 Відповісти
стена, только кролячая
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30.08.2021 16:52 Відповісти
Конечно, разворованы, после того, как зеленые пи"доболы прекратили ее строить, мол, она от танков не спасет.
Интересно, Эрдоган так не считает или просто слепой?
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30.08.2021 17:01 Відповісти
тю, так тут нано сетка титан с кевларом)))
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30.08.2021 18:39 Відповісти
Мінні поля і доти з кулеметами!
Все інше закопування грошей в землю і бетон!
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30.08.2021 16:48 Відповісти
Сеня, куля в лоб, покажи свою стіну і заткни за пояс Яничара-хвалька))))
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30.08.2021 16:52 Відповісти
Не-а, это же бессовестно дорого...
вон на фото выше наш главный кроликовед кошерный правильную идею толкал,
и главное почти дагом Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном - Цензор.НЕТ 3680
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30.08.2021 16:52 Відповісти
Интересно, у них Эрдогана тоже чморят и высмеивают, как у нас Арсения за стену?
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30.08.2021 16:56 Відповісти
Эрдоган - оглу заказал в украинского оккупанта еще порцию С-400.так ,что американцы готовят основание ,под розвал экономики турка из-за этого.Вопрос недалекого будущего.
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30.08.2021 17:25 Відповісти
это не меняет того факта, что Турция остается влиятельнейшим союзником НАТО в регионе.
Не верю, что Байден хочет развала экономики союзника.
Наступило время политики интересов. Если Америка не заинтересована в Эрдогане, то в Турции-союзнике точно да.
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30.08.2021 17:37 Відповісти
влиятельнейший союзник НАТО в регионе турок "якшается" с рашистом , покупая у него на несколько лярдов зелени ракетную систему С-400 взамен американских самолетов -невидимок.Политика интересов американских ,которая увидела заинтересованность Эрдогана , а в его лице Турции в экономических рашистских интересах.но не в таковых американских
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30.08.2021 22:16 Відповісти
Все занялись постройкой стен, а когда-то не так давно о них и не вспоминали.
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30.08.2021 17:02 Відповісти
"Дружба народів" крєпчає по всій планеті )))
Китайці підсуєтилися ще в 14 столітті.
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30.08.2021 17:17 Відповісти
А Байден казав що стіни на кордоні не працюють і наказав припинити будівництво.
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30.08.2021 17:41 Відповісти
Любая стена - это вопрос не только политический, военный и экономический. Это еще и вопрос экологии, т.к. любая стена нарушает естественную миграцию и ореалы обитания фауны. Именно поэтому во всем цивилизованном мире к вопросам "стен" относятся очень и очень скептически.
Для военных, любая стена - это очень условная преграда. С десяток выстрелов из 120 мм. и нет стены.
Для контрабандистов - лишний геморрой по рытью тоннелей и микроавиации. Правда это потом окупается, т.к. повышаются расценки за "переправить"
Для остановки потока нелегальных эммигрантов ...? Ну не знаю, и дорого и опять же услугами контрабандистов можно воспользоваться. Граница США-Мексика в пример.
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30.08.2021 17:57 Відповісти
Яценюка до турків він вам би набудував.
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30.08.2021 21:07 Відповісти
Какой правитель, такая и стена. Посмотри на Яценюка
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02.09.2021 22:06 Відповісти
 
 