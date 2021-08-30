Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном. Роботи проводяться в районі Чалдиран, в провінції Ван на сході країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СNN Türk.

"Бетонні блоки висотою 3 метри, шириною 2 метри на 80 сантиметрів і масою 7 тонн кожен, вироблені на бетонних заводах компаній-підрядників. Їх укладають на кордоні на заздалегідь підготовлену будівельною технікою основу", - повідомляє телеканал.

На стінах також будуть встановлені "розумні" вежі, на яких розмістять чутливе обладнання для виявлення нелегалів.

Поки сили безпеки чергують на кордоні 24 години на добу, 7 днів на тиждень, вони постійно патрулюють райони, де відбуваються незаконні перетинання державного кордону.

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