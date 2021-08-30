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Новини За кордоном
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"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністерство внутрішніх справ РФ ухвалило рішення про довічну "небажаність перебування" в Росії коміка Ідрака Мірзалізаде. Стендапер є громадянином Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"У своєму публічному виступі Ідрак Мірзалізаде допустив висловлювання, що збуджують ненависть і ворожнечу щодо осіб російської національності, що принижують їхню людську гідність. У зв'язку з цим його перебування на території Російської Федерації визнано загрозливим для громадського порядку, прав і законних інтересів інших осіб", - повідомили в міністерстві.

У МВС вважають "неприпустимими" висловлювання, спрямовані на "дестабілізацію міжнаціональних відносин, незалежно від форми їх подання".

За даними відомства, в останні роки Мірзалізаде неодноразово приїжджав до Росії, в березні 2021 року одержав посвідку на проживання.

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Таганський районний суду 9 серпня заарештував Мірзалізаде на 10 діб за жарт за статтею про порушення ненависті або ворожнечі (стаття 20.3.1 КпАП).

Приводом для виклику коміка в прокуратуру став уривок з його виступу в гумористичному шоу "Розгони". У ньому Мірзалізаде обговорював тему ксенофобії та проблеми, з якими стикаються люди неслов'янської зовнішності при зніманні житла в Москві. Частиною номера була розповідь про те, як він з братом в'їхав у квартиру, яку до нього знімали "росіяни", і виявив забруднений фекаліями матрац. "Мабуть, росіяни обмащуються гівном і лягають спати", - пожартував комік.

Прокурорська перевірка знайшла в жарті "ознаки приниження групи осіб, виділеної за національною ознакою, а також пропаганди її неповноцінності" в словах стендап-коміка.

Мірзалізаде не визнав провину у справі про порушення міжнаціональної ворожнечі в суді. "Виступ був гумористичним і був направлений в сторону висміювання ксенофобії якраз", - висловився комік. За його словами, в залі під час його стендапу були присутні люди різних національностей і вони розуміли, що жарт спрямований проти ксенофобії. В апеляції суд відмовився скасувати арешт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+78
русские дерьмом не обмазываются. Они в нем по шею живут. Веками.
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30.08.2021 16:47
+44
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 9032
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30.08.2021 16:51
+39
О как бодро, сразу пожизненный запрет на въезд. А мы всё сопли жуём по поводу расисянских "звёзд" кордебалета, то на год, то на 3, то отменим, то не заметим. Ото ж об нас и ноги вытирают, пока сами за себя не научимся постоять
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30.08.2021 16:48
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русские дерьмом не обмазываются. Они в нем по шею живут. Веками.
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30.08.2021 16:47 Відповісти
Його арештували за сюрреалізм "гімно вимазане гімном"
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30.08.2021 17:02 Відповісти
Не согласен. Они САМИ - ДЕРЬМО!
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30.08.2021 17:16 Відповісти
🙄дерьмо обмазалось дерьмом?🤔
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30.08.2021 17:19 Відповісти
Макс, сразу вспомнился анекдот про червячкоа, яблочко, гавно и родину. "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 7100
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30.08.2021 17:19 Відповісти
это их привычная среда обитания
"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 8499
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30.08.2021 17:31 Відповісти
И это не шутка!
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30.08.2021 21:38 Відповісти
О как бодро, сразу пожизненный запрет на въезд. А мы всё сопли жуём по поводу расисянских "звёзд" кордебалета, то на год, то на 3, то отменим, то не заметим. Ото ж об нас и ноги вытирают, пока сами за себя не научимся постоять
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30.08.2021 16:48 Відповісти
Я вже 7 років очікую, що якась партія чи депутат внесуть законопроект про пожиттєву заборону в'їзду в Україну не тільки тим хто незаконно відвідуввав Крим, але й тим хто хоча б сказав одне "криве" слово про Україну. Але на жаль таких немає, я вже не говорю про розрив дипломатичних відносин або хоча б візовий режим з ***********.
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30.08.2021 18:23 Відповісти
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 6730
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30.08.2021 16:48 Відповісти
обмазываются говном и ложатся спать !? "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 1223
так это ж - свиньи !!!
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30.08.2021 16:50 Відповісти
Как-то пох... Оно ведь для чего-то получало вид на жительство в Мордаре...
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30.08.2021 16:51 Відповісти
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 9032
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30.08.2021 16:51 Відповісти
Это не буряты. Это донбасские дворфы. Они откопались из шахт и присоединились к попочлению.
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30.08.2021 16:58 Відповісти
подохло,правильнее сказать.
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30.08.2021 18:43 Відповісти
этих русских невозможно понять . русский дух они любят а то откуда он берется ( говно ) признавать не хотят "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 8289
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30.08.2021 16:53 Відповісти
Людина назвала лайно своїм ім'ям. Як виявилося, росіянин, це псевдонім лайна.
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30.08.2021 16:55 Відповісти
Правда глаза колет... "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 981
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30.08.2021 16:58 Відповісти
русскіє єдят КАЛбасу...нюхают КАКАін...п'ют КАКАколу...гєрой русскіх сказак - КАЛабок...
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30.08.2021 16:59 Відповісти
У Бога ні хватіла гліни і Он сліпіл Іх із г.вна.
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30.08.2021 17:03 Відповісти
Есть такая "притча" американская...Бог создал первого человека, ему понравилось, решил наделать их еще с десяток. Ну, и разделил производство деталей по ангелам. Один делает руки, другой ноги....а одному досталось делать члены. Ну, а поскольку его работа была самой простой, то он увлекся и наделал их слишком много, потратил глины , достаточно на целого человека. А т.к. план был сделать таки 10, то из вот этих членов десятого человека и слепили. Поэтому сегодня каждый десятый - a dick.
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30.08.2021 17:09 Відповісти
"Страна говна".
Мій віршик 2014 року (заставка "Цветовое расследование" знайдена в мережі).

"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 7166
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30.08.2021 17:47 Відповісти
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 1972
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 2474 "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 2474 ...на самом деле они даже не понимают....что зеленое прессованное кремлевское ГОВНО давно ими управляет. Они по уши в этом говне!!!!.....Они еще и ..президентом его считают. Уникумы, да? Причем хоровую родословную ему поют!! Это вообще уже ржака до всирачки.....
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30.08.2021 17:04 Відповісти
Kak mozhna vazbuzhdatj nenavistj i vrazhdu k nacionalnosti , katoroi netu ....hmmmm...zagadka
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30.08.2021 17:05 Відповісти
Как всегда сбежит в Латвию.. где очень любят грязные русские деньги.
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30.08.2021 17:43 Відповісти
Мирзализаде-красавчик.👍Хоть и насрать на него.
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30.08.2021 17:06 Відповісти
Не только спят,но и выражают п протест соседям,як наприкдлад Волочкова.Не кажучи,що от слова Бандера кирпичи на поддон ложат скульптору якутскому на очередной шедевр "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 8338
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30.08.2021 17:09 Відповісти
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 6993
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30.08.2021 17:16 Відповісти
Почему бы русским за кричалку "Путин -*уйло" не запретить футбол?
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30.08.2021 17:22 Відповісти
У нас "нежелательные лица" получают запрет только на 3 года...
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30.08.2021 17:29 Відповісти
Фото в статье с выступления на Первом канале. Это каким смелым человеком надо быть, чтобы жить и зарабатывать в рашке, и говорить кацапам такое прямо в лицо. Эмоции как всегда наверно подвели.

"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 2886
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30.08.2021 17:35 Відповісти
Фу блин а я только собрался перекусить..
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30.08.2021 17:42 Відповісти
"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 4154
Перепрошую, але тут така тема новини...
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30.08.2021 17:50 Відповісти
Из Украины сказавший такое сбежал бы не дожидаясь суда.
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30.08.2021 17:40 Відповісти
В Украине сказавший подобное про украинцев стал говно-президентом в 2019 году.
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30.08.2021 19:44 Відповісти
так кого он в улусе может оскорбить если рускеме не существует просто смесь слово прилогательно к тартарии ..сам асквабад основали ханы кочубеи)кстати кетчуп тартар есть)
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30.08.2021 18:25 Відповісти
Пора бы уже называть своими именами: не русские, а россияне.
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30.08.2021 19:12 Відповісти
Когда шутка на самом деля является горькой правдой, то это вызывает такую болезненную реакцию, иначе если бы это было не так, то просто бы посмеялись и тут же забыли! "Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 2759
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30.08.2021 19:55 Відповісти
"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 65
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30.08.2021 20:01 Відповісти
Видимо зацепил таки национальную струнку рассеян - гамно для них священно! Это не только материал для памятников, это материал из которого их всех делают, включая мозги.
Винить кацапов нет причины:

В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины
И он слепил их из говна...
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30.08.2021 21:06 Відповісти
Интересно, что еще за "лица русской национальности" "Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 4200
Было бы интересно взглянуть хоть на одно "Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 2895
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30.08.2021 23:49 Відповісти
РЮЦКИЙ: "Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 6876

"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 9059


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31.08.2021 00:52 Відповісти
 
 