"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство внутрішніх справ РФ ухвалило рішення про довічну "небажаність перебування" в Росії коміка Ідрака Мірзалізаде. Стендапер є громадянином Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".
"У своєму публічному виступі Ідрак Мірзалізаде допустив висловлювання, що збуджують ненависть і ворожнечу щодо осіб російської національності, що принижують їхню людську гідність. У зв'язку з цим його перебування на території Російської Федерації визнано загрозливим для громадського порядку, прав і законних інтересів інших осіб", - повідомили в міністерстві.
У МВС вважають "неприпустимими" висловлювання, спрямовані на "дестабілізацію міжнаціональних відносин, незалежно від форми їх подання".
За даними відомства, в останні роки Мірзалізаде неодноразово приїжджав до Росії, в березні 2021 року одержав посвідку на проживання.
Таганський районний суду 9 серпня заарештував Мірзалізаде на 10 діб за жарт за статтею про порушення ненависті або ворожнечі (стаття 20.3.1 КпАП).
Приводом для виклику коміка в прокуратуру став уривок з його виступу в гумористичному шоу "Розгони". У ньому Мірзалізаде обговорював тему ксенофобії та проблеми, з якими стикаються люди неслов'янської зовнішності при зніманні житла в Москві. Частиною номера була розповідь про те, як він з братом в'їхав у квартиру, яку до нього знімали "росіяни", і виявив забруднений фекаліями матрац. "Мабуть, росіяни обмащуються гівном і лягають спати", - пожартував комік.
Прокурорська перевірка знайшла в жарті "ознаки приниження групи осіб, виділеної за національною ознакою, а також пропаганди її неповноцінності" в словах стендап-коміка.
Мірзалізаде не визнав провину у справі про порушення міжнаціональної ворожнечі в суді. "Виступ був гумористичним і був направлений в сторону висміювання ксенофобії якраз", - висловився комік. За його словами, в залі під час його стендапу були присутні люди різних національностей і вони розуміли, що жарт спрямований проти ксенофобії. В апеляції суд відмовився скасувати арешт.
Будь ласка, зачекайте...
так это ж - свиньи !!!
Мій віршик 2014 року (заставка "Цветовое расследование" знайдена в мережі).
...на самом деле они даже не понимают....что зеленое прессованное кремлевское ГОВНО давно ими управляет. Они по уши в этом говне!!!!.....Они еще и ..президентом его считают. Уникумы, да? Причем хоровую родословную ему поют!! Это вообще уже ржака до всирачки.....
Перепрошую, але тут така тема новини...
Винить кацапов нет причины:
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины
И он слепил их из говна...
Было бы интересно взглянуть хоть на одно