З 9 по 22 серпня на Донбасі загинули двоє мирних жителів, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила інформацію про 6 жертв серед цивільного населення за період з 9 по 22 серпня. При цьому п'ятеро постраждали в результаті обстрілу, а один - через міни, четверо були поранені, а двоє загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

"Таким чином, загальна кількість підтверджених жертв серед цивільного населення з початку 2021 року досягла 57 осіб (14 загиблих і 43 поранених). 36 людей стали жертвами спрацьовування мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, 9 осіб - в результаті вогню зі стрілецької зброї, а ще 12 осіб - внаслідок обстрілів з важкого озброєння", - йдеться в повідомленні Місії.

Крім того, з 9 по 22 серпня кількість порушень режиму припинення вогню збільшилася. Монітори зафіксували 2 966 порушень, а за попередній звітний період - з 2 389, тобто на 577 порушень більше.

Місія зазначає, що її спостерігачі стикалася з обмеженнями свободи пересування в 27 випадках, включаючи 24 рази в непідконтрольних уряду районах.

Крім цього, безпілотники СММ обстріляли зі стрілецької зброї в 5 випадках, 4 з яких в непідконтрольних уряду районах. Безпілотники Місії також глушили 46 разів по обидві сторони від лінії зіткнення.

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