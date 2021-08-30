Війська РФ з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, біля Новозванівки ворог обстріляв позиції українських воїнів зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Недалеко від населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Троїцького ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат серед військових Об'єднаних сил немає.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.
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мы завели уголовные дела,- штаб ООС
На Донбассе снова обстреляли украинские позиции.
Как сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север», это произошло вечером в понедельник, 30 августа.
Один украинский военный погиб, еще один был ранен и доставлен в госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Имя погибшего бойца пока не названо..