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Війська РФ з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Війська РФ з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, біля Новозванівки ворог обстріляв позиції українських воїнів зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Недалеко від населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Троїцького ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

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За поточну добу втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Шоб возити на мотузочку на параді.
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30.08.2021 17:38
+5
Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5912
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30.08.2021 17:33
+3
Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе,
мы завели уголовные дела,- штаб ООС
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30.08.2021 17:33
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***** воює з Америкою в Україні.
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30.08.2021 17:30 Відповісти
Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе,
мы завели уголовные дела,- штаб ООС
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30.08.2021 17:33 Відповісти
А РОЗУМКОВ НЕ СТАВ МОВЧАТЬ І 3 РАЗИ ПРОКРИЧАВ РЯТУЙТЕ.
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30.08.2021 19:12 Відповісти
Я думаю - ему вааще пофиг. Как и гавнокомандующему Війська РФ з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4257
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30.08.2021 22:30 Відповісти
Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5912
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30.08.2021 17:33 Відповісти
?
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30.08.2021 17:37 Відповісти
Головне що дуже змістовно ,нагадує адекватну відповідь ЗСУ на артобстріл орків !!!)))
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30.08.2021 17:54 Відповісти
нащо купляли байрактари у Туреччини?
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30.08.2021 17:37 Відповісти
Шоб возити на мотузочку на параді.
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30.08.2021 17:38 Відповісти
Це лише декораціі до лялькового балагана ,імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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30.08.2021 17:56 Відповісти
"А в ответ тишина..." ! )))
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30.08.2021 17:53 Відповісти
Війська РФ з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6686

На Донбассе снова обстреляли украинские позиции.

Как сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север», это произошло вечером в понедельник, 30 августа.
Один украинский военный погиб, еще один был ранен и доставлен в госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Имя погибшего бойца пока не названо..
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30.08.2021 22:46 Відповісти
 
 