Дощі стають реальною загрозою для столиці: експерти попередили про ризик серйозної НП на станції метро "Вирлиця"

Дощі в Києві несуть все більшу небезпеку для метрополітену. Так, зокрема, 29 серпня станція метро "Героїв Дніпра" була повністю паралізована. У зоні ризику підтоплення перебуває також станція метро "Вирлиця".

Про це KV стало відомо з повідомлення Інтерфакс-Україна та інших відкритих джерел.

Подібні випадки мали місце цього літа і на інших станціях метро. А зараз низку станцій метрополітену, які перебувають у зоні ризику підтоплення, поповнила станція "Вирлиця".

Йдеться про берегову лінію озера Вирлиця в Дарницькому районі Києва. Рівень ґрунтових вод водойми, які піднялися, тут несе загрозу гілці метрополітену і станції "Вирлиця". При цьому Київрада може не тільки заощадити міський бюджет, а й врятувати станцію метро від затоплення.

Слід зазначити, що озеро Вирлиця - це затоплений піщаний кар'єр, що виник після видобутку піску. В ході будівництва гілки метро виявилося, що роботи на Вирлиці вплинули на рівень ґрунтових вод. До того ж ізоляційні матеріали тунелів метро були розраховані всього на 15 років служби, зазначив заступник гендиректора "Київметробуду" Олег Борисов. За його словами, відразу ж після запуску станції її відкрили, а через пару місяців закрили через підтоплення.

"Коли в березні 2006 (Вирлицю) відкрили, то в липні довелося закрити, бо станцію постійно підтоплювало. Її і зараз продовжує підтоплювати, спрацьовує антипаводковий захист. Тому всім нам потрібно бути готовими, що скоро доведеться виділяти чималі фінансові кошти, щоб запобігти затопленню", - розповідає Борисов.

Загрозу затоплення метро на ділянці підтвердили і в КП "Київський метрополітен". У КП ініціювали інженерно-геологічний і гідрологічний аналіз ситуації в районі, роботу проводило ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій". Підприємством виконані роботи з підняття верхнього майданчика маршових сходів на вході-виході з підземного переходу станції.

У ділянки є землекористувач - компанія "Мрія-Інвест", яка платить в бюджет за оренду ділянки понад 15 млн гривень щорічно. Компанія заявила про готовність виконати роботи з порятунку станції метро. Проєкт благоустрою, а також очищення води у Вирлиці у ТОВ "Мрія-Інвест" вже готовий. Представник компанії Олександр Крупник прокоментував ситуацію.

"Ми вже зверталися до депутатів міста з проханням продовжити оренду ділянки, що необхідно в тому числі і для реалізації комплексу заходів зі зміцнення берегової лінії і повного благоустрою. Ми бачимо доцільність в інвестуванні в ефективний результат - упорядковано озеро і вся територія, виконано берегозміцнення. Для цього тісно взаємодіємо з метрополітеном і іншими інстанціями і службами міста, провели аудит озера і досконально знаємо всі технічні та екологічні можливості і ризики цієї ділянки. Бюджет на такі роботи на сьогодні становить понад 300 млн грн, і ми готові виконати всі роботи", - зазначив він.