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Дощі стають реальною загрозою для столиці: експерти попередили про ризик серйозної НП на станції метро "Вирлиця"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Дощі стають реальною загрозою для столиці: експерти попередили про ризик серйозної НП на станції метро

Дощі в Києві несуть все більшу небезпеку для метрополітену. Так, зокрема, 29 серпня станція метро "Героїв Дніпра" була повністю паралізована. У зоні ризику підтоплення перебуває також станція метро "Вирлиця".

Про це KV стало відомо з повідомлення Інтерфакс-Україна та інших відкритих джерел.

Подібні випадки мали місце цього літа і на інших станціях метро. А зараз низку станцій метрополітену, які перебувають у зоні ризику підтоплення, поповнила станція "Вирлиця".

Йдеться про берегову лінію озера Вирлиця в Дарницькому районі Києва. Рівень ґрунтових вод водойми, які піднялися, тут несе загрозу гілці метрополітену і станції "Вирлиця". При цьому Київрада може не тільки заощадити міський бюджет, а й врятувати станцію метро від затоплення.

Слід зазначити, що озеро Вирлиця - це затоплений піщаний кар'єр, що виник після видобутку піску. В ході будівництва гілки метро виявилося, що роботи на Вирлиці вплинули на рівень ґрунтових вод. До того ж ізоляційні матеріали тунелів метро були розраховані всього на 15 років служби, зазначив заступник гендиректора "Київметробуду" Олег Борисов. За його словами, відразу ж після запуску станції її відкрили, а через пару місяців закрили через підтоплення.

"Коли в березні 2006 (Вирлицю) відкрили, то в липні довелося закрити, бо станцію постійно підтоплювало. Її і зараз продовжує підтоплювати, спрацьовує антипаводковий захист. Тому всім нам потрібно бути готовими, що скоро доведеться виділяти чималі фінансові кошти, щоб запобігти затопленню", - розповідає Борисов.

Загрозу затоплення метро на ділянці підтвердили і в КП "Київський метрополітен". У КП ініціювали інженерно-геологічний і гідрологічний аналіз ситуації в районі, роботу проводило ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій". Підприємством виконані роботи з підняття верхнього майданчика маршових сходів на вході-виході з підземного переходу станції.

У ділянки є землекористувач - компанія "Мрія-Інвест", яка платить в бюджет за оренду ділянки понад 15 млн гривень щорічно. Компанія заявила про готовність виконати роботи з порятунку станції метро. Проєкт благоустрою, а також очищення води у Вирлиці у ТОВ "Мрія-Інвест" вже готовий. Представник компанії Олександр Крупник прокоментував ситуацію.

"Ми вже зверталися до депутатів міста з проханням продовжити оренду ділянки, що необхідно в тому числі і для реалізації комплексу заходів зі зміцнення берегової лінії і повного благоустрою. Ми бачимо доцільність в інвестуванні в ефективний результат - упорядковано озеро і вся територія, виконано берегозміцнення. Для цього тісно взаємодіємо з метрополітеном і іншими інстанціями і службами міста, провели аудит озера і досконально знаємо всі технічні та екологічні можливості і ризики цієї ділянки. Бюджет на такі роботи на сьогодні становить понад 300 млн грн, і ми готові виконати всі роботи", - зазначив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
ну так заселили поймы рек а потом их затапливает
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30.08.2021 17:55
+3
І як то британці з французами побудували тунель під ламаншем?
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30.08.2021 17:44
+3
Хватит уже под Кличка копать - станет Кличко президентом, весь этот зелёный апокалипто закончится за 10 минут
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30.08.2021 21:53
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І як то британці з французами побудували тунель під ламаншем?
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30.08.2021 17:44 Відповісти
так там в глине прорыт тунель а вся Оболонь на песке
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30.08.2021 17:48 Відповісти
К тому же изоляционные материалы туннелей метро были рассчитаны всего на 15 лет службы, !!!

еще вопросы есть ?
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30.08.2021 22:01 Відповісти
проливные (обильные) дожди - угроза в любом городе...да и селе...
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30.08.2021 17:47 Відповісти
ну так заселили поймы рек а потом их затапливает
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30.08.2021 17:55 Відповісти
Ух ты.
Надо быть экспертом, что бы уразуметь, что при отбитоголовом ливнестоки ни разу не чистили.
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30.08.2021 18:04 Відповісти
Вырлицу при "Юще Лучезарном" построили, и она уже с 2007 года "подкапывала" после дождя.
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30.08.2021 18:14 Відповісти
Лінію провели там ще при Кравчукє
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30.08.2021 23:46 Відповісти
А станцию открыли при Ющенко.
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31.08.2021 15:25 Відповісти
а никто не спросил градоначальников и архитекторов, почему так? сук на котором сидиш резать нельзя а на котором сидит сосед можно? раздавать разрешения на строительство не взирая ни на что, это правильный подход? а в киеве и области ростут небоскребы и частные города без клиник садиков и школ, это нормально?
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30.08.2021 18:45 Відповісти
Дожді будуть завжди...А от Клічко - врємєний...І це вселяє надію...
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30.08.2021 19:09 Відповісти
нє врємєннєй клоуна
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30.08.2021 23:43 Відповісти
Хватит уже под Кличка копать - станет Кличко президентом, весь этот зелёный апокалипто закончится за 10 минут
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30.08.2021 21:53 Відповісти
100%
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30.08.2021 23:44 Відповісти
Нужно забацать на Вырлице похожий торговый центр, как на Героев Днепра. Тогда дело пойдёт гораздо быстрее
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02.09.2021 21:40 Відповісти
 
 