Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину"

Ситуація з прибиранням вулиць і вивезенням сміття в окупованому Криму катастрофічна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

"На жаль, на цей момент ситуація з прибиранням - катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їх раціонального розташування і багатьох інших важливих питань", - сказав він.

"Необхідно звернути увагу на те, що часто в містах баки займають іноді і проїжджу частину. Упевнений, що для обладнання майданчиків, зручних в першу чергу для місцевих жителів, не потрібно великих коштів", - додав Аксьонов.

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