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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину"

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму:

Ситуація з прибиранням вулиць і вивезенням сміття в окупованому Криму катастрофічна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

"На жаль, на цей момент ситуація з прибиранням - катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їх раціонального розташування і багатьох інших важливих питань", - сказав він.

"Необхідно звернути увагу на те, що часто в містах баки займають іноді і проїжджу частину. Упевнений, що для обладнання майданчиків, зручних в першу чергу для місцевих жителів, не потрібно великих коштів", - додав Аксьонов.

Також читайте: Путін намагається вирішити завдання, яке не вирішив Сталін, - Чубаров про репресії в окупованому Криму

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Те, кто поддержал рашку в Крыму, из навоза вышли - в навозе и сгинут.
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30.08.2021 17:39
+20
Садовий вже возить на Крим. Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 1832
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30.08.2021 17:41
+17
ну так вернулись жеж в родную говень.....радуйтесь
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30.08.2021 17:43
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Те, кто поддержал рашку в Крыму, из навоза вышли - в навозе и сгинут.
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30.08.2021 17:39 Відповісти
это была их мечта.
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30.08.2021 18:06 Відповісти
Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму

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Засрали! Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину" - Цензор.НЕТ 8593 Нічого...Це ще не каміння з неюа....Але холера,черевний тиф та чума вже на підході..Але то дрібниці-головне в радной говєні! Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину" - Цензор.НЕТ 3127
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30.08.2021 18:52 Відповісти
Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 9388 Всё вокруг себя быстренько засрать - главная скрепа.
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30.08.2021 17:40 Відповісти
Мост построить денег хватило, а на вывоз мусора нет? Зато об Украине ежесуточно кукарекают лишнехромосомные Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 4990
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30.08.2021 17:40 Відповісти
жить в навозе и лайне это традиционная национальная игра Кацапстана...
мусор грязь запустение обвештание разруха ЭТО НАШЕ (КАЦАПСКОЕ УСЕ) но обвиняют в этом всех весь мир...
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30.08.2021 17:51 Відповісти
смотри новость ниже "Русские обмазываются говном" Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 5765
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30.08.2021 17:53 Відповісти
так и у них скотина живет в одной избе с ними только с разных сторон
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30.08.2021 18:03 Відповісти
Садовий вже возить на Крим. Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 1832
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30.08.2021 17:41 Відповісти
Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 6447
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30.08.2021 18:09 Відповісти
Это только начало. Там еще и камни с неба на подлете. Ну, те самые, о которых крысчане блеяли. Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 8354
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30.08.2021 17:42 Відповісти
Ну так как бы...насрать🥱
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30.08.2021 17:42 Відповісти
Незабаром Крим перетвориться в "сплошной Омск"
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30.08.2021 17:42 Відповісти
ну так вернулись жеж в родную говень.....радуйтесь
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30.08.2021 17:43 Відповісти
Треба кацапокримчанам пожалітися в ООН ,вади нету і праклятие бенндери сміття до себе не вивозять.
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30.08.2021 17:43 Відповісти
ну так они в курсе дел.. ждут очередного потопа.... зачем вывозить если просто смоет
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30.08.2021 17:44 Відповісти
Это фсё америкосы гадят ! Спецом перед выборами в госдуру !
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30.08.2021 17:44 Відповісти
Ну. Навезли генетического мусора со всей страны-помойки и удивляются, шо они все засрали. Они свою расссеюшку с собою притащили, крысчане чего-то другого ожидали?
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30.08.2021 17:45 Відповісти
вентилятор и говно,в роССии главное оно.
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30.08.2021 17:45 Відповісти
Ничего удивительного, это естественно для "русского мира", насрать и не убирать.
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30.08.2021 17:46 Відповісти
Відгоніть козу від смітника доки кульків не нажерлася.
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30.08.2021 17:46 Відповісти
Посвозили засранцев туда, а теперь заявляют. Решайте сами проблему!
То воду им подайте, теперь мусор уберите?
Отобрали у Украины и теперь не знают, что с этим всем делать. Ворьё.

Жалко Крым, эти ушлепки превращают его в Индию.
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30.08.2021 17:46 Відповісти
прям как в Сочи - там мусорник с собакой нужно искать
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30.08.2021 17:47 Відповісти
Баки с камнями с неба? Это еще цветочки, все самое интересное ещё впереди
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30.08.2021 17:50 Відповісти
судя по реакции, стало пованивать тем, кто понастроил там поместий и вилл, так это же замечательно - крымчанам надо бороться за улучшение своей жизни ухудшением ситуации с мусором - клин клином выбивают
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30.08.2021 17:54 Відповісти
мусоророссы
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30.08.2021 17:54 Відповісти
Навозные мухи должны жить в дерьме.
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30.08.2021 17:56 Відповісти
навознЫе
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30.08.2021 17:57 Відповісти
оккупированный кацапами Крым -
территория бедствий, проблем, катастроф
и экспериментов с февраля 2014 года
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30.08.2021 18:00 Відповісти
А исконно-сруцкий обыватель на фото, кто он?
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30.08.2021 18:02 Відповісти
Козломордый.
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30.08.2021 18:12 Відповісти
Ничего нового. Где кацапы - там всегда проблемы с мусором.
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30.08.2021 18:09 Відповісти
Так вна Росії выглядає "Чістий город". Написано ж на баках.
Це ви ще Грязный город не бачили ))
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30.08.2021 18:22 Відповісти
как там в "нашей раше" - рублёвская помойка. наслаждайтесь и гордитесь!
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30.08.2021 18:31 Відповісти
Все життя борсатися в лайні, бруді та смороді серед щурів та мух це одна з найголовніших "скрєп" кацапів, відтак, нічого дивного, що окупанти в Криму створили комфортне для себе середовище.
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30.08.2021 18:32 Відповісти
"все своє нікчемне життя ця "нація" борсається в лайні і при цьому бажає потопити в ньому весь світ"(с)
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30.08.2021 19:05 Відповісти
Народу в Крыму сейчас валом. Другое дело,что платежеспособность стала у всех очень низкой. Практически все везут все из дому. Там и выбрасывают в мусор. Местным при большем количестве отдыхающих,заработать получается намного меньше.А хлопот больше.
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30.08.2021 18:36 Відповісти
И фотка зачетная , там маленький кацап на фоне мусора , то есть родной стихии !
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30.08.2021 18:53 Відповісти
И надпись "чистый город"
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30.08.2021 19:32 Відповісти
От тупые! В посадки мусор, как у нас, в Украине! 40 тыс. несанкционированных мусорных свалок в стране и митинги против постройки мусорных заводов!
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30.08.2021 19:29 Відповісти
Там этого добра в посадках и так хватает.
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30.08.2021 19:33 Відповісти
Это был сарказм
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30.08.2021 20:25 Відповісти
Воды, правда нет. Ну хоть чего то много.
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30.08.2021 19:33 Відповісти
Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину" - Цензор.НЕТ 9410
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30.08.2021 19:39 Відповісти
привыкай крым - теперь это твоя естественная среда обитания.....
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30.08.2021 20:02 Відповісти
кацапы по мосту мусор возить не будут и рано или поздно начнут топить в море, у лишнехромосомных это в порядке вещей, превращать свою среду обитания в говени.
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30.08.2021 20:24 Відповісти
Че одну справу за екоцид проти України відкриють.
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30.08.2021 20:46 Відповісти
Нічо нічо , вся росія в гамні живе і ніхто не бідкається . Не на курорті , ****.
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30.08.2021 21:11 Відповісти
засрать все вокруг и бросить, это очень по руSSки.
Лет 10 всей Украиной будем выгребать то дерьмо, что оставит роSSия, после своего ухода из Крыма.
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30.08.2021 22:41 Відповісти
ну рашен пігз перетворюють Крим на свою звичну середу існування Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину" - Цензор.НЕТ 3376
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30.08.2021 23:37 Відповісти
Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину" - Цензор.НЕТ 4671
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31.08.2021 00:46 Відповісти
 
 