Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину"
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Ситуація з прибиранням вулиць і вивезенням сміття в окупованому Криму катастрофічна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.
"На жаль, на цей момент ситуація з прибиранням - катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їх раціонального розташування і багатьох інших важливих питань", - сказав він.
"Необхідно звернути увагу на те, що часто в містах баки займають іноді і проїжджу частину. Упевнений, що для обладнання майданчиків, зручних в першу чергу для місцевих жителів, не потрібно великих коштів", - додав Аксьонов.
Топ коментарі
+21 Иллария Соняшникова
показати весь коментар30.08.2021 17:39
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+17 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар30.08.2021 17:43
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Засрали! Нічого...Це ще не каміння з неюа....Але холера,черевний тиф та чума вже на підході..Але то дрібниці-головне в радной говєні!
мусор грязь запустение обвештание разруха ЭТО НАШЕ (КАЦАПСКОЕ УСЕ) но обвиняют в этом всех весь мир...
То воду им подайте, теперь мусор уберите?
Отобрали у Украины и теперь не знают, что с этим всем делать. Ворьё.
Жалко Крым, эти ушлепки превращают его в Индию.
территория бедствий, проблем, катастроф
и экспериментов с февраля 2014 года
Це ви ще Грязный город не бачили ))
Лет 10 всей Украиной будем выгребать то дерьмо, что оставит роSSия, после своего ухода из Крыма.