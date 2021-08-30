УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4782 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниСпорт
38 818 112
Паралімпіада (159) Росія (47229)

Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Український легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії на церемонії нагородження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.

Українець виборов срібло Паралімпіади-2020 на бігу на дистанції 100 метрів. Перше і третє місця посіли Дмитро Сафронов і Артем Калашян, які представляють ПКР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легкоатлет Цвєтов, завоювавши срібло, приніс Україні 50-ту медаль на Паралімпіаді-2020

Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади 01
Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+235
Молодець. Вітаю із медаллю!
показати весь коментар
30.08.2021 17:53
+206
Ну вот есть же нормальные спортсмены. А не эти сраные инвалидки с основной олимпиады...
показати весь коментар
30.08.2021 17:53
+150
Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады - Цензор.НЕТ 2358

.
показати весь коментар
30.08.2021 17:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 4725
показати весь коментар
31.08.2021 09:52 Відповісти
«У почти каждого южнорусса спит Выговский, Дорошенко, Мазепа, - и проснется, когда наступит случай.» Н. Костомаров © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
показати весь коментар
31.08.2021 10:07 Відповісти
ЯЩУР
показати весь коментар
31.08.2021 10:29 Відповісти
Где? Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 1446
показати весь коментар
31.08.2021 11:47 Відповісти
у рузькіх на фото.
показати весь коментар
31.08.2021 12:46 Відповісти
Все правильно сделал, не если они скажут что путин ***** и Крым это Украина, тогда фото надо делать совместное.
показати весь коментар
31.08.2021 10:40 Відповісти
А говорить это не камни ворочать. Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 4246
показати весь коментар
31.08.2021 11:47 Відповісти
их после этого на России в тюрьму посадят(там есть статья на эту тему)
Страна просто ***..тая
показати весь коментар
31.08.2021 15:32 Відповісти
У стосунках з москалем потрібно пам'ятати, що найогидніший москальський орган - це його мізки. Їх хоч і не помітно відразу, але вони у нього є.
показати весь коментар
31.08.2021 10:47 Відповісти
Верно. И жить и бороться. Ну или скулить про "нам жить с этими безмозглыми" и прочее бла бла, ничерта при том не делая...
показати весь коментар
31.08.2021 12:39 Відповісти
Молодец Игорь Цветов. Ты прославил нашу страну своей победой и не опозорил нашу страну совместным с врагом фото....Не многие спортсмены ставят патриотизм над своими приятельскими отношениями с врагами Украины....
показати весь коментар
31.08.2021 14:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 