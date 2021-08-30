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Новини Політика України
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Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Без підвищених тонів і питань на кшталт

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" у своєму відеозверненні дав низку порад Володимиру Зеленському перед його візитом до США.

Про це повідомляє офіційний сайт політичної сили.

У своєму відеозверненні Порошенко підкреслив - треба використовувати всі можливості, щоб поїздка була змістовною, а не просто піарвізитом.

"На запрошення Президента США Джозефа Байдена відбудеться довгоочікувавий візит Президента України до Сполучених Штатів. З власного досвіду знаю вагу і значення Вашингтону для становлення незалежної, демократичної та сильної України. Тому не можу не вболівати за успіх і результативність українсько-американського саміту", – зазначає Порошенко.

"Тому і сам особисто використовував свої американські контакти та активно долучався до просування українських інтересів для досягнення змістовних результатів зустрічі двох президентів у Білому домі", – нагадав п’ятий Президент.

"Перше і, на мою думку, найголовніше – встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому. Як мінімум, на тому рівні, яка існувала за моєї каденції. Лише компетентна, щира, чітка та конструктивна позиція справжнього лідера країни. Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО"? Це – важлива передумова успішності зустрічі", – переконаний Порошенко.

Друге – підтвердити рішучу налаштованість України на поглиблення стратегічного партнерства та союзництва зі Сполученими Штатами і нарешті запустити механізми Комісії стратегічного партнерства, зазначив лідер "ЄС".

Порошенко також наголосив – усі ідеї та ініціативи вже були закладені за часів віце-президентства Байдена.

"Йдеться про важливі складові зміцнення стійкості України у відсічі російському агресору через і укладення безпекової угоди, і координацію зусиль з просування на шляху до членства в НАТО, і розширення спектру оборонних летальних озброєнь, і військово-технічну кооперацію. Про все це вже починали говорити і говорили, і робили. І про Петріоти, і про кораблі, і про ракети, і про гелікоптери, і антиснайперські системи", – говорить Порошенко.

За його словами, варто також спробувати знайти оптимальні шляхи проактивного залучення США для припинення російської агресії на Донбасі.

"Третє – переконати американських можновладців та великий бізнес у щирості та ефективності Банкової у впровадженні демократичних та соціально-економічних реформ в Україні і, в першу чергу, у боротьбі з корупцією. Те, що дійсно важливо для серйозного іноземного бізнесу, – це не "няні" чи усні квазі-гарантії Банкової, а насамперед верховенство права і забезпечення незалежності правосуддя, правоохоронних та антикорупційних органів, банківського сектору в Україні", – зауважує Петро Порошенко.

Він наголошує – інвесторів не переконаєш вкладати сотні мільярдів в Україну, допоки кишенькові суди, здається, більше керуються не волею Феміди, а духом і забаганками Банкової, а правоохоронці ганяються за опозицією і лицемірно покривають злочинців.

"Зеленському варто було б поставити крапку і роз’яснити свою позицію щодо екс-власника Приват-банку Коломойського, який перебуває під санкціями США, покриття зрадників у справі "вагнерівців", особистих мотивів у інструменталізації судової системи для переслідування демократичної опозиції", – переконаний п’ятий Президент.

"Саме через реальні реформи та справжнє незалежне правосуддя пролягає шлях до реалізації так званого американського "плану Маршалла-Байдена" щодо України, який я запропонував новообраному президентові Байдену під час перших контактів з його командою на початку року. Сподіваюсь, що Зеленський розвине цю ініціативу під час свого візиту до Білого дому", – зазначає Порошенко.

Лідер партії також вважає вкрай нагальним зафіксувати важливе місце України в системі стратегічних енергетичних пріоритетів США, одним з елементів якої має стати спільна протидія Північному потоку-2.

"І, безперечно, з Вашингтона Зеленський має привезти орієнтовні терміни візиту в Україну Президента США Джозефа Байдена, що стане підтвердженням успішності зустрічі. Крім відвідання Білого дому, є кілька важливих локацій в США, до яких Володимир Зеленський мав би завітати, якщо йдеться про серйозний, змістовний, а не піар-візит. Насамперед, йдеться про штаб-квартиру МВФ, де Президент України має провести переговори з Виконавчим директором Фонду Крісталіною Георгієвою", – пояснює Порошенко.

"Не менш важливий та символічний напрямок – штаб-квартира ООН у Нью-Йорку, де Зеленський мав би презентувати наробки Кримської платформи та залучити ООНівський компонент до міжнародних зусиль з деокупації Криму", – констатує Петро Порошенко.

Він зауважив, що наступні дні всі будуть уважно стежити та вболівати за дипломатичні успіхи Глави держави на американському напрямі.

"Бо міцне українсько-американське стратегічне партнерство – це про Україну, про нашу незалежність, демократію, безпеку, мир та добробут.Відповідальність за здоровий дух у цьому партнерстві сьогодні лежить повністю на президентові Зеленському", – наголошує Петро Порошенко.

"Як ніколи, спільно з Вашингтоном ми потребуємо історію успіху. І нині маємо всі умови, аби це сталося", – резюмує п’ятий Президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
"все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена".

В это время Зеля играл буем на рояле на корпоративах слуг и убийц от }{уйла. Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 2893
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30.08.2021 17:58
+28
Смішно читати тебе. Порох -найуспішніший із президентів України. А ти, заткнувши вуха і заплющивши очі, тупо повторюєш старі темники Банкової.
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30.08.2021 18:17
+26
Это слова не мальчика, но мужа! И боль за будущее Украины здесь не наигранная.
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30.08.2021 17:59
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Сомнения меня одолевают...
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30.08.2021 18:02 Відповісти
Та все сомненья прочь! Обязательно что-то отмочит.
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30.08.2021 18:10 Відповісти
Найвеличніший недоумок таке не дивиться.
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30.08.2021 18:03 Відповісти
Порошенко не прав. Нельзя все время улыбаться и твердить дякую дякую. О таких рано или поздно просто начинают вытирать ноги.
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30.08.2021 18:03 Відповісти
Тут шутки неуместны , так как эти изречения принадлежат Зепотерпевшему наркоше 😀
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30.08.2021 18:05 Відповісти
зеЛя на уровне школьника 5 класса. так и будет вести 'переговоры' его Байден по головке погладит и домой пошлет.
Уже с новым презом будет говорить.
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30.08.2021 18:04 Відповісти
он будет читать с экрана.
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30.08.2021 18:09 Відповісти
Вава Зеленкін так не вміє. Він або бикує, або плазує.
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30.08.2021 18:04 Відповісти
або ваще в нирване...
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30.08.2021 18:06 Відповісти
В іншому вимірі,в простраціі,між сосен корабельних блукає !!!))
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30.08.2021 18:09 Відповісти
Оно, как и все убожества, никогда не выпендривается перед живым собеседником.
На камеру - пожалуйста: хоть войну всему миру объявит, а при личной встрече, "чего изволите"!
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30.08.2021 18:07 Відповісти
"Шляпу сними..." (с)

Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 1735
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30.08.2021 18:08 Відповісти
Вона ж личить як корові сідло.
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30.08.2021 18:11 Відповісти
А кому счас легко? Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 8323
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30.08.2021 18:12 Відповісти
Украина не будет вступать в НАТО, чтобы рассердить Россию, - Порошенко (26 жовтня 2009 р)
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30.08.2021 18:09 Відповісти
Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 4351
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30.08.2021 18:13 Відповісти
"Я дебил. И не скрываю этого."
- Андрей Васильев. 30.08.2021
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30.08.2021 18:35 Відповісти
-Будут с водкою дебаты, отвечай -
- Нет, ребята-демократы, только чай.))))

- От даров, ты их сурово отвернись!,
Мол, у нас, самих такого, завались.....)))) (из В.Высоцкого)
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30.08.2021 18:10 Відповісти
Я думаю что зеленский все сделает с точностью до наоборот.
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30.08.2021 18:10 Відповісти
Сотрясать атмосферу грозными криками типа "пААчиму мы не в НАТО?!!!" Косоворотька может только на внутреннюю аудиторию. На международных встречах оно начинает бекать, мекать, путаться в словах и корчить рожицы.
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30.08.2021 18:14 Відповісти
можливо, що i обiсциться, тому що сцИкун...
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30.08.2021 19:04 Відповісти
Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 7919
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30.08.2021 18:11 Відповісти
Чому Зєльонкіну ? Це ж шестьорка Єрмака.
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30.08.2021 18:12 Відповісти
Всіх коментаторів - в Вашінгтон,навздогін,вони знають.Мене не тре,я Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 2548
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30.08.2021 18:12 Відповісти
О что то знакомое. НАТО как коммунизм они где то рядом, но к ним нужно просто стремится, а не добиваться их в реальности.
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30.08.2021 18:13 Відповісти
Петя! Кому ти намагаєся дати поради?!
Тупому наркєше?! Та воно вже разучує тексти, накарябані дєрьмаком!
Ну як діти малі, їй бо!...
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30.08.2021 18:13 Відповісти
У вас в конторі номера скінчились?
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30.08.2021 18:17 Відповісти
Переговоры удачно не пройдут -зекретина уже послали,как только его самолёт взлетел,предупредив,что бы много не попрашайничал
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30.08.2021 18:27 Відповісти
Порошенко правий в тому плані, що емоцій, в данной момент, в Байдена і так через край. Його напряму починають звинувачувати в некомпетентності. Його і адміністрацію, того самого Блінкіна. По радіо цілий день передають слова мами загиблого в Афганістані морпіха, котра брутально називає його «некомпетентним ідіотом». Як ви думаєте відреагує Байден, коли до нього на зустріч прийде бикуватий актор із притензіїями? Задача Зеленського спокійно НАГАДАТИ про зобов'язання, які Америка взяла на себе.
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30.08.2021 18:15 Відповісти
Ворог України, сиволапий гетьман автоматично йде у сракку зі своїми порадами.
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30.08.2021 20:19 Відповісти
Какая не дипломатичная мама! Вот если б она была дипломатичная и просто что то напомнила Байдену, вы думаете что что то изменилось бы?
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31.08.2021 12:18 Відповісти
Сделает с точностью до наоборот(((
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30.08.2021 18:17 Відповісти
Компромат это в твоей голове ватник. Меньше смотри гебельс ТВ!
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30.08.2021 18:23 Відповісти
Який «компромат»? Швиденько в офіс головного прокурора-у них криза жанру по Порошенко!
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30.08.2021 18:26 Відповісти
Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 9609 Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 9766
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30.08.2021 18:19 Відповісти
О Митенка мельчаешь кацапениш? Усі знають що там на стадіоні відбувалось і ці рукопожаття це данина вичливості! Як у боксерів перед поєдинком
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30.08.2021 18:22 Відповісти
Ой сексота з*явилась на захист свого *патрона - кармільца * !..Карієс не дістав ?
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30.08.2021 18:25 Відповісти
Як помені кацапениш лібще бути в шоколаді чим у гамні, як ти!
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30.08.2021 19:34 Відповісти
Росія агресор і окупант. Україна захищається.
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30.08.2021 18:25 Відповісти
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 4213
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30.08.2021 18:27 Відповісти
русский, а когда ***** сдохнет, кто в вашей стране-помойке фюреркoм будет? шойга или рамзанка дыров?
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30.08.2021 18:33 Відповісти
Пустомели.
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30.08.2021 18:26 Відповісти
Не скромничай, "зебил" тебе больше подходит!))))
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30.08.2021 18:47 Відповісти
Никаких условий для успеха этой турпоездки у величайшего лидера всей вселенной нет по причине его тупости и полного непонимания того, что такое дипломатия и международная политика.
А Пётр Алексеевич, по-моему, просто троллит этого дурачка.
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30.08.2021 18:33 Відповісти
Зеля президент?Нет Мистер Байден, он Сват Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 3151в политике,почти Лех Валенса в молодости... Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 1588
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30.08.2021 18:34 Відповісти
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 3223
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30.08.2021 18:36 Відповісти
Международный Валютный Фонд выфделил Украине транш в размере 2,7 миллиардов доляров...Зеля чемпион па любасу... Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 5124
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30.08.2021 18:39 Відповісти
А вообще, давать советы зеленскому...
Есть старая как мир поговорка: метать бисер перед свиньями.
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 9462
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30.08.2021 18:40 Відповісти
Неуловимый Джо.
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30.08.2021 18:42 Відповісти
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 325
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30.08.2021 18:43 Відповісти
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 2147 Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 1788
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30.08.2021 18:45 Відповісти
Зеленое животное туда едет на шопинг со своей самкой,ему глубоко накласть на Украину и что с ней будет.Очередной раз опозорит Украину.Кстати,если зеленая самка тоже будет,то не давайте ей смотреть,где американские войска,по любому сольет своим любимым кацапам за 15000 козлорогих рублей.
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30.08.2021 18:49 Відповісти
Лицедея учит тот кто встретился с Обамой в коридоре.
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30.08.2021 18:49 Відповісти
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 6996 Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 8697Я вам ничего не должен Чуваки...,это вы виноваты,что эпоха бедности не прошла...
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30.08.2021 18:52 Відповісти
Страна Советов уже 30 лет на погосте , но некоторьіе продолжают советовать ...
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30.08.2021 18:55 Відповісти
зря!!! придурок все равно сделает по-дебильному...... смотрим......
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30.08.2021 18:55 Відповісти
Та він і не буде. Розповість кілька тупих анекдотів попросить трохи грошей, відбуде офіціоз та й піде з жінкою по магазинах - ціни в США дешевші, то ж можна буде добряче закупитися.
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30.08.2021 19:01 Відповісти
Паралимпийцы Украины завоевали в Токио 50 медалей...,вот это да.... Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 4596 Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 4596
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30.08.2021 19:02 Відповісти
У гості до діда...

Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 6331
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30.08.2021 19:03 Відповісти
Найкраща порада,яку Порох може дати Зєлі перед зустріччю з Байденом то сказати президенту Штатів - "я лічно знаком с Порошенком...І он вам перєдавав прівєт"...
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30.08.2021 19:08 Відповісти
Байден денег не даст,а домашнее задание для вступление Украины в НАТО,даст...типа Зеля учи Азбуку и станешь начальником Украины еще разов 10 Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 988Короче учисЬ Студент....Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 9454
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30.08.2021 19:11 Відповісти
При любых раскладах вовчик обсерется...при любых...по другому просто быть не может...
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30.08.2021 19:13 Відповісти
По другому и не будет, учитывая его логическое мышление и лексику первоклассника.)
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30.08.2021 19:24 Відповісти
Слова проєвропейського політика, патріота і державного мужа
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30.08.2021 19:17 Відповісти
Ну все, теперь зеледент все с точностью до наоборот сделает назло Пороху и на радость срабсее.
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30.08.2021 19:21 Відповісти
з Канадою посварився -так. З Естонією - так, з Литвою, Латвією не дружить. Боря Джонсон не шукає дружби, Макрон не вїзний на Банкову, німцям крепко нахамив. Брайтон біч сердиться. Залишився Байден. Як там - по засікам метений... я від дідуся пішов, я від бабусі пішов (навряд чи).... котись, котись Північна лисиця вже пащу розкрила. Жде, А шо ? Закон джунглів
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30.08.2021 19:28 Відповісти
А шо вони у калихфорнии будут делать за наше бабло???
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30.08.2021 19:29 Відповісти
Лядя купальников накупила, селфиться ж где-то надо?!
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30.08.2021 20:01 Відповісти
Петя, занимайся конфетами и не лезь в политику.
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30.08.2021 19:58 Відповісти
Машка, занимайся кухней и не лезь в политику.
И не давай дурных советов политикам!
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30.08.2021 20:03 Відповісти
це - мужик!, хоча кухнею може займатися...
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30.08.2021 20:14 Відповісти
Тобто "косить" під тупу курку? Талант!)))
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30.08.2021 20:19 Відповісти
Если клоун не будет постоянно смешить старого маразматика, то дедушка Байден может опять уснуть! А если серьезно, то это бесполезная и бестолковая встреча, деньги на ветер /за сожженный бюджетный керосин и амортизацию самолета/, ничего существенного ждать ее не приходится!
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30.08.2021 20:48 Відповісти
Щось розладилось, раніше після приїзду зеленського куди-небудь траплялась катастрофа, а тепер вже катастрофа трапляється точно напередодні його приїзду
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30.08.2021 20:58 Відповісти
А свиня завжди свого писка всуне ,
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30.08.2021 20:58 Відповісти
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 7847
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30.08.2021 21:00 Відповісти
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 6882
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30.08.2021 22:10 Відповісти
установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал на моей каденции Источник: https://censor.net/ru/n3285337

Он прекрасен, не правда ли? Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 30
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30.08.2021 21:20 Відповісти
А почему молчат Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович (шутка)? И только сывочолый знает все наперед. По моему у Петра тормозной путь как у БЕЛАЗа, который год не может успокоится.
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30.08.2021 21:38 Відповісти
схоже навіть в ТИХ совісті побільше , а ніж в свиночолого...))
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30.08.2021 22:11 Відповісти
Два года, а не год!
Непонятно, на что рассчитывает порошенко, имея самый большой антирейтинг.
Порохоботы, ищите другого кандидата, не теряйте время даром!
Хотя, из кого там искать? В его кругу все такие: языкатые и псевдопатриоты.
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30.08.2021 22:20 Відповісти
на останок додав - якщо хочеш, щоб тебе не в#їб@ли в дYпY
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30.08.2021 21:49 Відповісти
А интересно, почему к нам не приезжал, допустим, Трамп во время правления порошенко? Получается, что порошенко - опытный политик и чуть ли не гетьман [по мнению некоторых], - но не смог убедить Трампа? Как же так?
А вот, если Байден к нам не приедет, то порохоботы поднимут гвалт, что поездка была позорной, и что Зеленский опозорился.

И вообще. Все такие умные, когда уже ни при делах. Задним числом.
Почему сам порошенко всего этого не добился при своей каденции?
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30.08.2021 22:15 Відповісти
А у меня большая надежда на ураган Ида, может сгинет зеленая шобла в пучине океана...нам меньше позора будет.
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31.08.2021 00:04 Відповісти
перегарный голосок, с помойки истории
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31.08.2021 07:40 Відповісти
Напрасно Петр Алексеевич пытается что-то донести до пустой головы. Это все равно, что учить бегемота грамоте.
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31.08.2021 09:53 Відповісти
Нда, Лексич...
Так и не научился пониманию психологии народа....
Надо было учитывать, что Зеля обязательно сделат всё НАОБОРОТ тому, что ты сказл!
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31.08.2021 10:25 Відповісти
Советчик хренов и здесь нарисовался. Фигаро .
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31.08.2021 10:55 Відповісти
П'ятий президент України і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко посів перше місце у народному рейтингу 100 **********, які змінили Україну. Голосування та формування "Народного рейтингу 100 **********, які змінили Україну" проводило видання "Фокус".
На сайті редакція "Фокусу" виставила список зі 100 людей і закликала читачів оцінити наслідки їхнього впливу на розвиток України та висловити довіру або недовіру до кожного з них.
За результатами народного голосування Петро Порошенко посів перше місце за рівнем довіри. За нього проголосувало 2815 читачів журналу.
Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко визнаний найефективнішим Главою держави - керівником зовнішньополітичної діяльності. Такі результати опитування 100 експертів аналітичних центрів і журналістів-міжнародників, яке провела Рада зовнішньої політики "Українська призма". За Петра Порошенка проголосували 75% експертів.
Крім того, Порошенко очолив рейтинг державних діячів, які найбільше зміцнили державність і суверенітет України. Про це свідчать дані опитування, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
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01.09.2021 15:53 Відповісти
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