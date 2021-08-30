Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом
Новини Цензор.НЕТ Політика України
П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" у своєму відеозверненні дав низку порад Володимиру Зеленському перед його візитом до США.
Про це повідомляє офіційний сайт політичної сили.
У своєму відеозверненні Порошенко підкреслив - треба використовувати всі можливості, щоб поїздка була змістовною, а не просто піарвізитом.
"На запрошення Президента США Джозефа Байдена відбудеться довгоочікувавий візит Президента України до Сполучених Штатів. З власного досвіду знаю вагу і значення Вашингтону для становлення незалежної, демократичної та сильної України. Тому не можу не вболівати за успіх і результативність українсько-американського саміту", – зазначає Порошенко.
"Тому і сам особисто використовував свої американські контакти та активно долучався до просування українських інтересів для досягнення змістовних результатів зустрічі двох президентів у Білому домі", – нагадав п’ятий Президент.
"Перше і, на мою думку, найголовніше – встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому. Як мінімум, на тому рівні, яка існувала за моєї каденції. Лише компетентна, щира, чітка та конструктивна позиція справжнього лідера країни. Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО"? Це – важлива передумова успішності зустрічі", – переконаний Порошенко.
Друге – підтвердити рішучу налаштованість України на поглиблення стратегічного партнерства та союзництва зі Сполученими Штатами і нарешті запустити механізми Комісії стратегічного партнерства, зазначив лідер "ЄС".
Порошенко також наголосив – усі ідеї та ініціативи вже були закладені за часів віце-президентства Байдена.
"Йдеться про важливі складові зміцнення стійкості України у відсічі російському агресору через і укладення безпекової угоди, і координацію зусиль з просування на шляху до членства в НАТО, і розширення спектру оборонних летальних озброєнь, і військово-технічну кооперацію. Про все це вже починали говорити і говорили, і робили. І про Петріоти, і про кораблі, і про ракети, і про гелікоптери, і антиснайперські системи", – говорить Порошенко.
За його словами, варто також спробувати знайти оптимальні шляхи проактивного залучення США для припинення російської агресії на Донбасі.
"Третє – переконати американських можновладців та великий бізнес у щирості та ефективності Банкової у впровадженні демократичних та соціально-економічних реформ в Україні і, в першу чергу, у боротьбі з корупцією. Те, що дійсно важливо для серйозного іноземного бізнесу, – це не "няні" чи усні квазі-гарантії Банкової, а насамперед верховенство права і забезпечення незалежності правосуддя, правоохоронних та антикорупційних органів, банківського сектору в Україні", – зауважує Петро Порошенко.
Він наголошує – інвесторів не переконаєш вкладати сотні мільярдів в Україну, допоки кишенькові суди, здається, більше керуються не волею Феміди, а духом і забаганками Банкової, а правоохоронці ганяються за опозицією і лицемірно покривають злочинців.
"Зеленському варто було б поставити крапку і роз’яснити свою позицію щодо екс-власника Приват-банку Коломойського, який перебуває під санкціями США, покриття зрадників у справі "вагнерівців", особистих мотивів у інструменталізації судової системи для переслідування демократичної опозиції", – переконаний п’ятий Президент.
"Саме через реальні реформи та справжнє незалежне правосуддя пролягає шлях до реалізації так званого американського "плану Маршалла-Байдена" щодо України, який я запропонував новообраному президентові Байдену під час перших контактів з його командою на початку року. Сподіваюсь, що Зеленський розвине цю ініціативу під час свого візиту до Білого дому", – зазначає Порошенко.
Лідер партії також вважає вкрай нагальним зафіксувати важливе місце України в системі стратегічних енергетичних пріоритетів США, одним з елементів якої має стати спільна протидія Північному потоку-2.
"І, безперечно, з Вашингтона Зеленський має привезти орієнтовні терміни візиту в Україну Президента США Джозефа Байдена, що стане підтвердженням успішності зустрічі. Крім відвідання Білого дому, є кілька важливих локацій в США, до яких Володимир Зеленський мав би завітати, якщо йдеться про серйозний, змістовний, а не піар-візит. Насамперед, йдеться про штаб-квартиру МВФ, де Президент України має провести переговори з Виконавчим директором Фонду Крісталіною Георгієвою", – пояснює Порошенко.
"Не менш важливий та символічний напрямок – штаб-квартира ООН у Нью-Йорку, де Зеленський мав би презентувати наробки Кримської платформи та залучити ООНівський компонент до міжнародних зусиль з деокупації Криму", – констатує Петро Порошенко.
Він зауважив, що наступні дні всі будуть уважно стежити та вболівати за дипломатичні успіхи Глави держави на американському напрямі.
"Бо міцне українсько-американське стратегічне партнерство – це про Україну, про нашу незалежність, демократію, безпеку, мир та добробут.Відповідальність за здоровий дух у цьому партнерстві сьогодні лежить повністю на президентові Зеленському", – наголошує Петро Порошенко.
"Як ніколи, спільно з Вашингтоном ми потребуємо історію успіху. І нині маємо всі умови, аби це сталося", – резюмує п’ятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Уже с новым презом будет говорить.
На камеру - пожалуйста: хоть войну всему миру объявит, а при личной встрече, "чего изволите"!
- Андрей Васильев. 30.08.2021
- Нет, ребята-демократы, только чай.))))
- От даров, ты их сурово отвернись!,
Мол, у нас, самих такого, завались.....)))) (из В.Высоцкого)
Тупому наркєше?! Та воно вже разучує тексти, накарябані дєрьмаком!
Ну як діти малі, їй бо!...
А Пётр Алексеевич, по-моему, просто троллит этого дурачка.
Есть старая как мир поговорка: метать бисер перед свиньями.
И не давай дурных советов политикам!
Он прекрасен, не правда ли?
Непонятно, на что рассчитывает порошенко, имея самый большой антирейтинг.
Порохоботы, ищите другого кандидата, не теряйте время даром!
Хотя, из кого там искать? В его кругу все такие: языкатые и псевдопатриоты.
А вот, если Байден к нам не приедет, то порохоботы поднимут гвалт, что поездка была позорной, и что Зеленский опозорился.
И вообще. Все такие умные, когда уже ни при делах. Задним числом.
Почему сам порошенко всего этого не добился при своей каденции?
Так и не научился пониманию психологии народа....
Надо было учитывать, что Зеля обязательно сделат всё НАОБОРОТ тому, что ты сказл!
На сайті редакція "Фокусу" виставила список зі 100 людей і закликала читачів оцінити наслідки їхнього впливу на розвиток України та висловити довіру або недовіру до кожного з них.
За результатами народного голосування Петро Порошенко посів перше місце за рівнем довіри. За нього проголосувало 2815 читачів журналу.
Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко визнаний найефективнішим Главою держави - керівником зовнішньополітичної діяльності. Такі результати опитування 100 експертів аналітичних центрів і журналістів-міжнародників, яке провела Рада зовнішньої політики "Українська призма". За Петра Порошенка проголосували 75% експертів.
Крім того, Порошенко очолив рейтинг державних діячів, які найбільше зміцнили державність і суверенітет України. Про це свідчать дані опитування, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.