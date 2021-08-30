УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6225 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 375 51
Байден (2325) Денісова (874) Зеленський (17456) перемовини (2484) полон (1296) політв'язні (1334) полонені (1943)

Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих без вісті українців. Під час зустрічі лідери обговорять питання повернення та обміну полоненими.

Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент пощастить в Америку", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Денісова вважає, що на зустрічі Зеленського і Байдена питання про полонених і зниклих безвісти українців будуть обговорюватися, включаючи їх повернення і обмін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом

Як повідомлялося, сьогодні, 30 серпня, в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень США закликали Росію негайно припинити окупацію Криму і звільнити всіх українських політв'язнів.

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, з початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та м.Севастополь. Доля 15 з них досі залишається невідомою. Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.

На сьогодні Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної "адміністрації" до зникнень.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
с байденом? возврат пленных? трындец
показати весь коментар
30.08.2021 18:16
+13
Такое ощущение что Байден их в заложниках держит)
показати весь коментар
30.08.2021 18:18
+12
Осталось обменяться пленными с Байденом и усе.
показати весь коментар
30.08.2021 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 6444
показати весь коментар
30.08.2021 18:13 Відповісти
Осталось обменяться пленными с Байденом и усе.
показати весь коментар
30.08.2021 18:25 Відповісти
А хто там в полоні у них? Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 728
показати весь коментар
30.08.2021 18:14 Відповісти
кроме зебилов - Н И К О Г О
показати весь коментар
30.08.2021 18:15 Відповісти
А вони між собою воювали???!! 😲🤢
показати весь коментар
30.08.2021 18:16 Відповісти
Так звідки полонені?
показати весь коментар
30.08.2021 18:20 Відповісти
О Господи!!!! Я війну проспав!!! 😮
показати весь коментар
30.08.2021 18:23 Відповісти
Хоча б сам Штатам у полон здався! 🤢
показати весь коментар
30.08.2021 18:24 Відповісти
Не, просто спросит: "Байден, почему наши пленные до сих пор не освобождены?"
показати весь коментар
30.08.2021 18:56 Відповісти
с байденом? возврат пленных? трындец
показати весь коментар
30.08.2021 18:16 Відповісти
Такое ощущение что Байден их в заложниках держит)
показати весь коментар
30.08.2021 18:18 Відповісти
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 4638
показати весь коментар
30.08.2021 18:19 Відповісти
Оказывается это американцы пленили наших войнов?
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 3062
показати весь коментар
30.08.2021 18:19 Відповісти
Бред какой-то...
Ну, причем здесь пленные украинцы в ОРДЛО и президент США?
Или Байден будет заниматься этим делом?
Боюсь, что эти списки обнаружат на мусорке у Белого Дома.
показати весь коментар
30.08.2021 18:20 Відповісти
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 8924
показати весь коментар
30.08.2021 18:23 Відповісти
Каким образом? Поедет смотреть Вове Пу в глаз?
показати весь коментар
30.08.2021 18:30 Відповісти
Ермак спецом выставляет Бубочку типиллом?
показати весь коментар
30.08.2021 18:25 Відповісти
Что значит "выставляет"? Его достаточно показать. А уж если заговорит, то ваще...
показати весь коментар
30.08.2021 18:26 Відповісти
стисняюсь спрасить
пачему Зе панически боится Пороха,
а не опзж ???
ведь ежели случится грандиозный шухер то эти его первым делом в плен вазьмут
показати весь коментар
30.08.2021 18:25 Відповісти
Они его союзники. Но это будет видно во время следующих выборов в ВР.
показати весь коментар
30.08.2021 18:57 Відповісти
А Байден передаст Бубочке список пленных американских солдат?
показати весь коментар
30.08.2021 18:29 Відповісти
Все через жопу.
показати весь коментар
30.08.2021 18:29 Відповісти
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 678
показати весь коментар
30.08.2021 18:30 Відповісти
Я давно говорил. что это будет не в этом году.
показати весь коментар
30.08.2021 18:56 Відповісти
Бедный Байден...так и не смог отмазаться от этого кретина
показати весь коментар
30.08.2021 18:31 Відповісти
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 8429
показати весь коментар
30.08.2021 18:33 Відповісти
Дурне поїхало в турне. Запасайтесь попкорном. Далі буде.
показати весь коментар
30.08.2021 18:32 Відповісти
Так ето он еще даже до США не долетел.
показати весь коментар
30.08.2021 18:37 Відповісти
Зачем это Байдену?
показати весь коментар
30.08.2021 18:33 Відповісти
Если тебе к языку привязать эбонитовую палочку, а на Косоворотьку надеть шерстяные трусы, то вы сможете добывать электричество.
показати весь коментар
30.08.2021 18:36 Відповісти
ты эту дичь про "координацию действий Украины и США по освобождению пленных" оставь для дебилов таких как ты. каким боком тут штаты? что "все" делается? когда последний раз зебил получил пленных и каких? таксистов? половина которых тут же свалила обратно? а отдал кого? цемаха, беркут... переговорщик сраный
показати весь коментар
30.08.2021 18:40 Відповісти
ты не про один отдых пороха в 2018 году расскажи а про 6-7 отдыхов вазелина оманского ежегодно
показати весь коментар
30.08.2021 18:42 Відповісти
Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова - Цензор.НЕТ 4495
показати весь коментар
30.08.2021 18:43 Відповісти
Мне просто интересно каким образом Байден будет участвовать в обмене? Поедет или позвонит Вове Пу и прикажет освободить военнопленных? Или я может чего не знаю? Зетипиллы, а ну расскажите, я послушаю.
показати весь коментар
30.08.2021 18:41 Відповісти
И много у Байдена пленных?
показати весь коментар
30.08.2021 18:41 Відповісти
Какое отношение Байден имеет к украинским пленным в засенках Путлера? Просто чтобы пожаловаться Байдену на злого дядю?
показати весь коментар
30.08.2021 18:46 Відповісти
Именно!
показати весь коментар
30.08.2021 19:35 Відповісти
С Байденом, после Афганистана?
цирк
показати весь коментар
30.08.2021 18:48 Відповісти
Схоже таки Байден жбурнув пляшку в офіс денісовой
показати весь коментар
30.08.2021 18:49 Відповісти
С врагом надо воевать, а не в поддавки с ним играть. Байден сразу напомнит про безвиз с Московией, про внешнюю торговлю в том числе электроэнергией, про вагнеровцев, про "Козыря", про сдачу российским правохранителям чеченских добровольцев, про выравнивание линии фронта, про открытую границу для Приднестровья, и т.п.
показати весь коментар
30.08.2021 18:53 Відповісти
В общем ситуация совсем печальная: зеленский понятия не имеет с чем ехать в США и о чем говорить с Президентом США.
Но конечно прокатиться в Калифорнию и отдохнуть за государственный счет (уже больше месяца не было отпуска, так можно и сгореть на работе!), это причина серьезная.
показати весь коментар
30.08.2021 18:58 Відповісти
Байден буде в шоці...Зєля його тими "плєнними" доб"є...
показати весь коментар
30.08.2021 19:04 Відповісти
Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова - Цензор.НЕТ 3639
показати весь коментар
30.08.2021 19:20 Відповісти
Ыыыы! Мы брали американцев в плен? Или они брали в плен украинцев? Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова - Цензор.НЕТ 5301 Чем Зеля собрался меняться с Байденом?
показати весь коментар
30.08.2021 19:26 Відповісти
Что подарит Байдену за встречу? Бурисма сгорела....Что ненужное будем покупать в США?
показати весь коментар
30.08.2021 19:26 Відповісти
Срочное изменение в протокол.
Надо на нейтральной территории встретиться!
Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова - Цензор.НЕТ 3545
показати весь коментар
30.08.2021 19:36 Відповісти
Уголь покупаете с шахт Ахметова и Малхасяна в США.
показати весь коментар
30.08.2021 20:43 Відповісти
А кого Байден захопив у полон???
показати весь коментар
30.08.2021 19:38 Відповісти
Бубік щось не теє... Ми що, воюємо вже і із США?
показати весь коментар
30.08.2021 21:33 Відповісти
верно. при Зе было два хороших обмена и ещё будут.
показати весь коментар
31.08.2021 02:18 Відповісти
 
 