Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих без вісті українців. Під час зустрічі лідери обговорять питання повернення та обміну полоненими.

Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент пощастить в Америку", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Денісова вважає, що на зустрічі Зеленського і Байдена питання про полонених і зниклих безвісти українців будуть обговорюватися, включаючи їх повернення і обмін.

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Як повідомлялося, сьогодні, 30 серпня, в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень США закликали Росію негайно припинити окупацію Криму і звільнити всіх українських політв'язнів.

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, з початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та м.Севастополь. Доля 15 з них досі залишається невідомою. Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.

На сьогодні Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної "адміністрації" до зникнень.