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День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі

Новини Цензор.НЕТ Спорт

День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі

Українські спортсмени на шостий день Паралімпійських ігор у Токіо здобули 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі. Всього з початку змагань наша збірна завоювала вже 54 нагороди.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, золото сьогодні виграли плавець Андрій Трусов (плавання на спині на дистанції 100 м) і тенісистка Марина Литовченко (настільний теніс).

"Срібло" вибороли тенісист Віктор Дідух (настільний теніс), стрілець Андрій Дорошенко (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м стоячи), плавець Михайло Сербін (200 м комплекс), а також атлети Ігор Цвєтов (легка атлетика, 100 м) і Яна Лебєдєва (легка атлетика, метання диска).

Бронзові нагороди виграли Ірина Щетнік (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м стоячи), плавці Андрій Трусов, Денис Дубров, Юрій Божинський і Максим Крипак (командна перемога, плавання, естафета 4х100 м), а також атлети Роман Павлик (легка атлетика, стрибки в довжину) та Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска).

Також дивіться: Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади. ФОТО

Паралімпійські ігри у Токіо відбуваються з 24 серпня до 9 вересня. Українські спортсмени завоювали на них вже 54 нагороди - 12 золотих, 27 срібних і 15 бронзових. У загальному медальному заліку українська збірна посідає 5-те місце.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
а что, скрин и ссылу выложить религия не позволяет:
Паралимпийские игры - 2020 в Токио

День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі - Цензор.НЕТ 6803
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30.08.2021 19:12
+2
видно кацапы нашли допинги, которые гейРопа не научилась определять...
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30.08.2021 19:16
+2
Браво українці!
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30.08.2021 20:56
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а что, скрин и ссылу выложить религия не позволяет:
Паралимпийские игры - 2020 в Токио

День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі - Цензор.НЕТ 6803
показати весь коментар
30.08.2021 19:12 Відповісти
Жаль, 4 - е место уже не догнать...
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30.08.2021 19:13 Відповісти
стране 404 здорово на пятки наступаем ,а если обойдем то это будет не просто победа
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30.08.2021 19:13 Відповісти
та не - уже не получится... День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі - Цензор.НЕТ 9345
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30.08.2021 19:14 Відповісти
видно кацапы нашли допинги, которые гейРопа не научилась определять...
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30.08.2021 19:16 Відповісти
в обед смотрел США на 3 месте были а 404 на 4
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30.08.2021 19:15 Відповісти
в Китае инвалиды нормально медалей выиграли
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30.08.2021 19:18 Відповісти
Так у них население огромное, понятно, что и инвалидов множество.
Странно что Индия с огромным населением и количеством инвалидов лишь на 23 месте с 8 медалями.
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30.08.2021 19:25 Відповісти
Індія дуке бідна країна!
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30.08.2021 19:54 Відповісти
В Китаї населення 1,5 мільярда!
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30.08.2021 19:52 Відповісти
Сама идея "паралимпиады" вызывает во мне смешанные чувства, на основной "олимпиаде" немало грязи, подлости и злоупотреблений, а здесь мухлеж и подставы просто за гранью здравого смысла!
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30.08.2021 19:31 Відповісти
Браво українці!
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30.08.2021 20:56 Відповісти
И вот паралимпийцы оказались больше украинцами, чем некоторые олимпийцы.
День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі - Цензор.НЕТ 6502

День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі - Цензор.НЕТ 8940
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31.08.2021 02:07 Відповісти
 
 