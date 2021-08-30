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Світові ціни на залізну руду знижуються, це може негативно вплинути на курс гривні, - економіст

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Світові ціни на залізну руду знижуються, це може негативно вплинути на курс гривні, - економіст

Світові ціни на залізну руду стійко увійшли в спадний тренд. За даними міжнародного цінового агентства Platts, ціна руди 30 серпня становила 158 доларів / тонна. Це на 28,5% нижче річного максимуму, зафіксованого 6 липня.

Про це пише РБК-Україна.

Ціна залізної руди росла з листопада 2020 року до середини липня 2021 року у зв'язку зі швидким відновленням економіки Китаю і масштабною реалізацією інфраструктурних проєктів в КНР.

Зниження світових цін на залізну руду почалося внаслідок введення Китаєм урядових обмежень на виробництво сталі і імпорт залізорудної сировини. Зокрема, металургійні компанії Китаю в липні скоротили імпорт залізної руди на 21,4%, в червні імпорт був скорочений на 12%.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch прогнозують глобальне зростання видобутку залізної руди. Якщо в 2016-2020 роках видобуток залізної руди в світі знижувалася в середньому на 2,3% на рік, то за прогнозом Fitch темпи зростання видобутку складуть в середньому 3,6% в період з 2021 по 2025 рік. Це вказує на довгострокову тенденцію падіння ціни залізної руди.

Нагадаємо, в 2020 році Україна експортувала чорних металів і залізної руди на суму 12,8 млрд доларів. Це 35,3% всього експорту товарів з України.

Як заявляв експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зростання світових цін на сировину допомогло Україні витримати економічну кризу 2020 року.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що в зв'язку з падінням світових цін залізної руди, перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде, а разом з нею може обвалитися і курс гривні.

Також читайте: Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист - Цензор.НЕТ 5156
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30.08.2021 18:59
+9
На курс гривны негативно влияет то, что у нас сегодня называют президентом, ограбление страны олигархами с помощью того, что у нас сегодня называют президентом, ОПГ "Слуга народа" в ВР и огромная стая ЗеДятлов, а таких "экспертов" надо гнать в шею мокрыми, прокисшими половыми тряпками.
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30.08.2021 19:02
+8
та пох.. зелена макака все одно буде винна. Зелені ж шмарклі звинувачували що це Порох обвалив гривню щоб збагатитися..
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30.08.2021 19:03
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Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист - Цензор.НЕТ 5156
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30.08.2021 18:59 Відповісти
В бюджет ідуть податки з розрахунку 78 баксів за тонну. Решта на королівські вілли у Франції.
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30.08.2021 19:42 Відповісти
Практика підказує,що наша гривня,хоч і має здоров"я як у здохлого куряти,все таки найбільше боїться "майданів"...
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30.08.2021 19:00 Відповісти
хорошо шо хоть на Марсе руда не дешевеет, а то Ахметка бы пошла с клунками по миру жебрать Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист - Цензор.НЕТ 7036

прям как Рашка - Трамп пернул, рубль привычно упал на бытылку, Маск что-то пошутил - рубль нырнул в говно, кореша Путина быканули против арабов - ватники визжат от "жить стало лучше, жить стало скрепней"
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30.08.2021 19:01 Відповісти
На курс гривны негативно влияет то, что у нас сегодня называют президентом, ограбление страны олигархами с помощью того, что у нас сегодня называют президентом, ОПГ "Слуга народа" в ВР и огромная стая ЗеДятлов, а таких "экспертов" надо гнать в шею мокрыми, прокисшими половыми тряпками.
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30.08.2021 19:02 Відповісти
то что гривна не обвалилась в три раза это плохо получается ?
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30.08.2021 19:12 Відповісти
Гривня обвалилася утричі, коли було загострення на фронті... Причому, майже удвічі (з 8 до 14) обвалилася, коли у нас не було президента і був хаос у владі.

Зараз ні того, ні іншого у нас немає, чому б гривня мала падати втричі?
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30.08.2021 19:26 Відповісти
та пох.. зелена макака все одно буде винна. Зелені ж шмарклі звинувачували що це Порох обвалив гривню щоб збагатитися..
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30.08.2021 19:03 Відповісти
Для поддержки стабильного курса стране необходим резервный валютный фонд. Уголовник из Донецка оставил в банке "вошь на аркане" ! С тех пор живем за счет помощи, которой хватает ,разве что, на выплаты процентов по кредитам .
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30.08.2021 19:43 Відповісти
Підозрюю, щ на фоні цих новин гряде новий хапок б'юджетних грошей. Великий хапок.
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30.08.2021 19:05 Відповісти
Грядут компенсации Ахметову, Новинскому, Пинчуку, Фирташу, Коломойскому.
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30.08.2021 19:59 Відповісти
Ну министр финансов не зря же отметился уже...
Марченко о курсе гривни к доллару: "Никаких всплесков и шоков не ожидается"

Значит все будет как у Жванецкого... Світові ціни на залізну руду знижуються, це може негативно вплинути на курс гривні, - економіст - Цензор.НЕТ 214
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30.08.2021 19:10 Відповісти
Ну вже потроху бакс росте - на минулому тижні 26,8 був, зараз уже 27,05-27,1...
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30.08.2021 19:27 Відповісти
А що зміниться? Коли долар ріс у нас піднімали ціни і казали що через те, що знецінилася гривня. Тепер долар подешевшав, гривня зміцнішала, а ціни все одно підвищуються. Практично щодня і на все. Отже, в будь-якому випадку продовжиться зростання цін та тарифів.
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30.08.2021 19:15 Відповісти
То може й добре бо менше металолому будуть вивозити? Тут недавно якесь розпиналось про жопу в металургійній галузі через експорт метлому. Руда дешева теж погано? Світові ціни на залізну руду знижуються, це може негативно вплинути на курс гривні, - економіст - Цензор.НЕТ 6434
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30.08.2021 19:15 Відповісти
Любопытно, а что НЕ может повлиять на курс гривни?
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30.08.2021 19:34 Відповісти
Народ України.
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30.08.2021 19:43 Відповісти
Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист

А производить товары из нее с высокой добавочной стоимостью не пробовали? Не? Не тот случай? Не привыкли наши олигархи вкладываться в производства. Развивать промышленность. Создавать рабочие места.
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30.08.2021 19:51 Відповісти
Бурячки не взошли - капец экономике.
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30.08.2021 19:57 Відповісти
Правительство само обвалит курс, рынка нет.
Помогут олигархам.
Паразитам нужна выручка в том же объёме.
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30.08.2021 19:57 Відповісти
тому треба відходити від сировинної економіки, а продавати товари з високою часткою доданої вартості.
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30.08.2021 20:12 Відповісти
Я так понимаю, что те, кто сегодня получает 300% рентабельности на железной руде, очень расстроятся, если она упадет до 200%. И потребуют от Нацбанка и Минфина компенсации упущенной сверхприбыли за счет снижения курса гривни (как это было уже не раз в нашей истории).
А ничего, что гривня - одна из самых недооцененных валют в мире, и реальная стоимость её - не выше 10 грн/долл?..
Так на хрена нам эти шантажисты?.. Не лучше ли, в таком случае, национализировать железорудную отрасль и затем впустить в нее нормальных иностранных инвесторов?..
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30.08.2021 22:16 Відповісти
исправьте в названии: не гривнЫ, а гривнИ
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30.08.2021 22:35 Відповісти
 
 