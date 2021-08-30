Світові ціни на залізну руду знижуються, це може негативно вплинути на курс гривні, - економіст
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Світові ціни на залізну руду стійко увійшли в спадний тренд. За даними міжнародного цінового агентства Platts, ціна руди 30 серпня становила 158 доларів / тонна. Це на 28,5% нижче річного максимуму, зафіксованого 6 липня.
Про це пише РБК-Україна.
Ціна залізної руди росла з листопада 2020 року до середини липня 2021 року у зв'язку зі швидким відновленням економіки Китаю і масштабною реалізацією інфраструктурних проєктів в КНР.
Зниження світових цін на залізну руду почалося внаслідок введення Китаєм урядових обмежень на виробництво сталі і імпорт залізорудної сировини. Зокрема, металургійні компанії Китаю в липні скоротили імпорт залізної руди на 21,4%, в червні імпорт був скорочений на 12%.
Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch прогнозують глобальне зростання видобутку залізної руди. Якщо в 2016-2020 роках видобуток залізної руди в світі знижувалася в середньому на 2,3% на рік, то за прогнозом Fitch темпи зростання видобутку складуть в середньому 3,6% в період з 2021 по 2025 рік. Це вказує на довгострокову тенденцію падіння ціни залізної руди.
Нагадаємо, в 2020 році Україна експортувала чорних металів і залізної руди на суму 12,8 млрд доларів. Це 35,3% всього експорту товарів з України.
Як заявляв експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зростання світових цін на сировину допомогло Україні витримати економічну кризу 2020 року.
Економіст Борис Кушнірук вважає, що в зв'язку з падінням світових цін залізної руди, перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде, а разом з нею може обвалитися і курс гривні.
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прям как Рашка - Трамп пернул, рубль привычно упал на бытылку, Маск что-то пошутил - рубль нырнул в говно, кореша Путина быканули против арабов - ватники визжат от "жить стало лучше, жить стало скрепней"
Зараз ні того, ні іншого у нас немає, чому б гривня мала падати втричі?
Марченко о курсе гривни к доллару: "Никаких всплесков и шоков не ожидается"
Значит все будет как у Жванецкого...
А производить товары из нее с высокой добавочной стоимостью не пробовали? Не? Не тот случай? Не привыкли наши олигархи вкладываться в производства. Развивать промышленность. Создавать рабочие места.
Помогут олигархам.
Паразитам нужна выручка в том же объёме.
А ничего, что гривня - одна из самых недооцененных валют в мире, и реальная стоимость её - не выше 10 грн/долл?..
Так на хрена нам эти шантажисты?.. Не лучше ли, в таком случае, национализировать железорудную отрасль и затем впустить в нее нормальных иностранных инвесторов?..