Угорщина підписала контракт з РФ про постачання газу в обхід України, - глава МЗС Сійярто
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Угорщина і РФ узгодили довгостроковий контракт про постачання природного газу в обхід України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Новий контракт розрахований на 15 років з можливістю перегляду умов через 10 років. Угорщина буде отримувати по 4,5 мільярда кубометрів газу на рік: 3,5 мільярда через Сербію по газопроводу "Турецький потік" і по його сухопутному продовженню та один мільярд кубометрів – через Австрію.
Петер Сійярто не назвав ціну газу за умовами нового контракту, але заявив, що вона "набагато вигідніша" в порівнянні з нинішньою.
Очільник "Оператора Газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що домовленість з Угорщиною є частиною стратегії РФ з позбавлення України статусу транзитної держави.
"Ще один приклад того, як Газпром диктує умови постачання газу, включаючи маршрути постачання, у тих країнах, які критично залежать від постачання російського газу. Зрозуміло, що новий маршрут не може бути дешевший за український, але Газпром вдало ховає транспортні витрати у кінцеву ціну на газу. Фінальна мета Кремля - незважаючи на витрати, повністю позбавити Україну транзиту, щоб посилити політичний та мілітарний тиск на Україну", – повідомив Макогон.
На думку українського посадовця, "правильніше" було б домовлятися з РФ про продаж газу на кордонах ЄС.
"Правильне рішення для ЄС було б змусити Газпром продавати газ на кордонах Енергетичного співтовариства, щоб європейськи трейдери мали можливість самостійно вибирати маршрути подальшого транспортування. Наразі Кремль продовжує використовувати принцип "розділяй і володарюй", – додав Макогон.
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"Моя страна будет блокировать членство Украины в НАТО"
Причины разные: то он говорил, что Украина преследует венгров, то Украина не даёт венграм учиться на родном языке. То в последний раз он сказал, что Украина не признала венгров коренным народом Украины, а потому Венгрия будет всячески противиться вступлению Украины в НАТО и ЕС.
Я к тому, что у Сийярто может быть и не та точка зрения на которую Украина рассчитывает, но он её вообще не скрывает и постоянно озвучивает.
Предают друзья!
А вообще, у Украины есть друзья?