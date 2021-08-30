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Угорщина підписала контракт з РФ про постачання газу в обхід України, - глава МЗС Сійярто

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Угорщина підписала контракт з РФ про постачання газу в обхід України, - глава МЗС Сійярто

Угорщина і РФ узгодили довгостроковий контракт про постачання природного газу в обхід України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Новий контракт розрахований на 15 років з можливістю перегляду умов через 10 років. Угорщина буде отримувати по 4,5 мільярда кубометрів газу на рік: 3,5 мільярда через Сербію по газопроводу "Турецький потік" і по його сухопутному продовженню та один мільярд кубометрів – через Австрію.

Петер Сійярто не назвав ціну газу за умовами нового контракту, але заявив, що вона "набагато вигідніша" в порівнянні з нинішньою.

Також читайте: МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну

Очільник "Оператора Газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що домовленість з Угорщиною є частиною стратегії РФ з позбавлення України статусу транзитної держави.

"Ще один приклад того, як Газпром диктує умови постачання газу, включаючи маршрути постачання, у тих країнах, які критично залежать від постачання російського газу. Зрозуміло, що новий маршрут не може бути дешевший за український, але Газпром вдало ховає транспортні витрати у кінцеву ціну на газу. Фінальна мета Кремля - незважаючи на витрати, повністю позбавити Україну транзиту, щоб посилити політичний та мілітарний тиск на Україну", – повідомив Макогон.

На думку українського посадовця, "правильніше" було б домовлятися з РФ про продаж газу на кордонах ЄС.

"Правильне рішення для ЄС було б змусити Газпром продавати газ на кордонах Енергетичного співтовариства, щоб європейськи трейдери мали можливість самостійно вибирати маршрути подальшого транспортування. Наразі Кремль продовжує використовувати принцип "розділяй і володарюй", – додав Макогон.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Венгры и русские (т.е., угро-фины) - братские народы.
Не нужно от мадьяр требовать порядочности.
Все они одинаковые.
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30.08.2021 20:03
+39
кацапы вместе с газом будут продаватьнавязывать мадьярам "общую историческую память" и свое видение решения по важным для них вопросам..
следовательно ближайшие 15 лет Венгрия никогда не даст своего согласия на вступление Украины в ЕС и НАТО, потому что Рашка будет шантажировать глупое руководство Венгрии поставками газа и особенно в зимний период..
презираю мадьяр!
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30.08.2021 20:09
+32
Кацап, здесь водки нет
Венгрия подписала контракт с РФ о поставках газа в обход Украины, - глава МИД Сийярто - Цензор.НЕТ 9068
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30.08.2021 20:11
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Розкажи це країнам ЄС, що ввели санкції проти расєї і несуть від цього збитки. Не розумієш ти нічого, ізя.
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31.08.2021 09:15 Відповісти
То чому ж тоді Сіярто, який залежний від США, підписав контракт, що вигідний расєї?))) Давай, поясни це)))
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01.09.2021 04:58 Відповісти
Тоді навіщо країни ЄС вводили невигідні для себе санкції проти расєї? Починай думати.
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01.09.2021 17:22 Відповісти
Ти вже майже зі мною погодився. Тільки от Сіярто має не міцні яйця, а яйця, що затиснені в лещатах кацапні. Почнеш трохи глибше розвивати цю думку і тобі все стане зрозуміло)))
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01.09.2021 17:42 Відповісти
Не країна, а Сіярто. Чи ти вважаєш, що Угорщина закупила кацапську бурду спутнік-5 через те, що це добре для країни? Тіш себе й надалі тим, що щось розумієш.
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01.09.2021 18:29 Відповісти
Успехи политики величайшего((((
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30.08.2021 23:05 Відповісти
Вот хорошо бы, если бы Сийярто высказался бы насчёт перспектив Украины касательно членства в ЕС и НАТО (в обоих организациях требуется консенсус). А то дружное «Пошли в жопу!» от Бундес-Фрау Ангелы Хорстовны, пафосной бабищи Витули Нуланд и приколистки Керсти Кальюлайд все сомнения на сей счёт как-то не развеяли - ещё остаются вредные надежды.
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31.08.2021 06:41 Відповісти
Вы верно редко новости читаете, но Сийярто уже дюжину раз говорил одно и тоже
"Моя страна будет блокировать членство Украины в НАТО"
Причины разные: то он говорил, что Украина преследует венгров, то Украина не даёт венграм учиться на родном языке. То в последний раз он сказал, что Украина не признала венгров коренным народом Украины, а потому Венгрия будет всячески противиться вступлению Украины в НАТО и ЕС.

Я к тому, что у Сийярто может быть и не та точка зрения на которую Украина рассчитывает, но он её вообще не скрывает и постоянно озвучивает.
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27.09.2021 16:32 Відповісти
у той шестерки вообще нет собственного мнения
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27.09.2021 16:52 Відповісти
что ожидать от вампиров прихлебателей...
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31.08.2021 09:01 Відповісти
Враги не предают.
Предают друзья!
А вообще, у Украины есть друзья?
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31.08.2021 09:26 Відповісти
страну в которой голосуют за клоуна во время войны, презирают ВСЕ!
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31.08.2021 10:05 Відповісти
Орбан завжди був підлабузником Меркель, а це перші наслідки її візиту до Києва. В Кремлі не критикують Зеленського і схоже його проект їх влаштовує.
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31.08.2021 11:27 Відповісти
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