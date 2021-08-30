Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко

Колишня дружина "слуги народу" Олександра Трухіна Ксенія Мартинова в 2009 році на смерть збила 62-річну жінку в Дніпрі.

Про це нагадала в Facebook журналістка Ольга Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Олександр Трухін захоче отримати майстер-клас про те, як уникнути відповідальності за ДТП, йому не потрібно далеко ходити. Можна просто зателефонувати своїй колишній дружині, Ксенії Мартиновій", - зазначила вона і нагадала: у 2009 році обраниця нардепа на смерть збила 62 річну жінку, яка в 7 ранку переходила дорогу на жовте світло біля місцевого університету.

"Ксенія кудись поспішала на своєму помаранчевому "Інфініті". Тоді писали, що вона спочатку зникла з місця ДТП, але потім повернулася, а незабаром навіть потрапила на нервовому ґрунті в лікарню. Правда, через два місяці її вже фотографували радісною з татом, в місцевому театрі, на гастролях вистави Безрукова.

Читайте також: Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції"

Ксенія - дочка Олексія Мартинова, партнера Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова по групі Приват. За рік до ДТП статки Мартинова оцінювалися за мільярд доларів. Він був, напевно, найбагатшою людиною в Дніпрі.

Чи варто говорити, що у Ксенії все добре? Слід цієї справи втрачається в 2012 році, коли місцеві ЗМІ написали, що поліція як і раніше шукає свідків події.

А Ксенія живе, подорожує, захоплюється верховою їздою. Нерви трохи заспокоїлися. В її інстаграмі є відео, де вона співає в караоке за кермом машини. До речі, теж "Інфініті"", - повідомила Руденко.

Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За видалення новини про ДТП з Трухіним виданням пропонували мінімум 200 доларів, залежно від "авторитетності", - "Детектор медіа"

Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".