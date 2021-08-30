УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6150 відвідувачів онлайн
Новини Події П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
67 907 161
ДТП (4211) смерть (6551) цензура (325) Слуга народу (2544) Трухін (153)

Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко

Новини Цензор.НЕТ Події

Дружина

Колишня дружина "слуги народу" Олександра Трухіна Ксенія Мартинова в 2009 році на смерть збила 62-річну жінку в Дніпрі.

Про це нагадала в Facebook журналістка Ольга Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Олександр Трухін захоче отримати майстер-клас про те, як уникнути відповідальності за ДТП, йому не потрібно далеко ходити. Можна просто зателефонувати своїй колишній дружині, Ксенії Мартиновій", - зазначила вона і нагадала: у 2009 році обраниця нардепа на смерть збила 62 річну жінку, яка в 7 ранку переходила дорогу на жовте світло біля місцевого університету.

"Ксенія кудись поспішала на своєму помаранчевому "Інфініті". Тоді писали, що вона спочатку зникла з місця ДТП, але потім повернулася, а незабаром навіть потрапила на нервовому ґрунті в лікарню. Правда, через два місяці її вже фотографували радісною з татом, в місцевому театрі, на гастролях вистави Безрукова.

Читайте також: Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції"

Ксенія - дочка Олексія Мартинова, партнера Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова по групі Приват. За рік до ДТП статки Мартинова оцінювалися за мільярд доларів. Він був, напевно, найбагатшою людиною в Дніпрі.

Чи варто говорити, що у Ксенії все добре? Слід цієї справи втрачається в 2012 році, коли місцеві ЗМІ написали, що поліція як і раніше шукає свідків події.

А Ксенія живе, подорожує, захоплюється верховою їздою. Нерви трохи заспокоїлися. В її інстаграмі є відео, де вона співає в караоке за кермом машини. До речі, теж "Інфініті"", - повідомила Руденко.

Дружина слуги народу Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко 01

Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За видалення новини про ДТП з Трухіним виданням пропонували мінімум 200 доларів, залежно від "авторитетності", - "Детектор медіа"

Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+90
звичайний неофеодалізм.
показати весь коментар
30.08.2021 20:15
+86
Зелёные мрази на велосипедах
показати весь коментар
30.08.2021 20:15
+69
Страна дураков, кого то за мешок картошки на 5 лет могут упечь за решетку, а кого то за убийство, дело закроют, еще извинятся и возместят моральный ущерб.
показати весь коментар
30.08.2021 20:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Семейка убийц.
показати весь коментар
30.08.2021 21:36 Відповісти
посмотрите еще откуда у его отца миллионы
показати весь коментар
30.08.2021 22:20 Відповісти
Вовочку жалко, воно не встигає розгрібати зальоти своєї команди
показати весь коментар
30.08.2021 21:45 Відповісти
Зе виновен в угрозе свободным СМИ

- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
показати весь коментар
30.08.2021 21:57 Відповісти
Хто би сумнівався:
"Given that the current SBU head Ivan Bakanov is a childhood friend and lifetime colleague of Zelenskyy and Yermak, we can only assume that the SBU pressure we have faced results from our critique of Yermak." © Антон Швець, співзасновник партії Демократична Сокира
показати весь коментар
31.08.2021 11:00 Відповісти
Надеюсь, что ещё при этой жизни им воздастся и они почувствуют, что такое смерть . И губы с сиськами "папиковские" не спасут и не помогут!..
показати весь коментар
30.08.2021 22:21 Відповісти
Упырей несложно излечить по системе д-ра ЛИНЧА!!!!!!
показати весь коментар
30.08.2021 22:24 Відповісти
Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 7122
показати весь коментар
30.08.2021 22:25 Відповісти
Одержимый писал:Страна дураков, кого то за мешок картошки на 5 лет могут упечь за решетку, а кого то за убийство, дело закроют, еще извинятся и возместят моральный ущерб.
Все верно. В такой стране это нормально.
показати весь коментар
30.08.2021 22:29 Відповісти
ТВАРИ!
И ЭТИХ ТВАРЕЙ ПОКРЫВАЕТ ПОЛИЦИЯ!!!
показати весь коментар
30.08.2021 22:29 Відповісти
Да полиция, те-же твари, только лишь в законе.
показати весь коментар
31.08.2021 22:29 Відповісти
І чому ж це Україна і досі не в ЄС????
Теж саме і з Афганістаном, неможливо навчити людей розуму, якщо вони навчатись не бажають. Тут може допомогти лише еволюція суспільних відносин, у деяких країн вона потребує просто більше часу.
показати весь коментар
30.08.2021 23:23 Відповісти
ЛУЧШЕ ИХ ВДОИХ УБИТЬ !)
показати весь коментар
31.08.2021 00:17 Відповісти
Жыдокацапская семейка серийных убийц Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 3132
показати весь коментар
31.08.2021 00:18 Відповісти
Хупа была?
И чего у них у всех славянские фамилии?
показати весь коментар
31.08.2021 00:27 Відповісти
Зараз в цій країні закони є тільки для бідних.
показати весь коментар
31.08.2021 02:24 Відповісти
І справедливість - не для всіх.
показати весь коментар
31.08.2021 02:33 Відповісти
Мерзота при владі.
показати весь коментар
31.08.2021 08:05 Відповісти
так а хто ж ту владу то обирає???От скажіть за кого ви голосували?
показати весь коментар
31.08.2021 11:30 Відповісти
а в 2009 она была замужем за Трухиным?
а чего все молчат, что в 2015-2019 Трухин был членом Блока Петра Порошенка "Солидарность?
показати весь коментар
31.08.2021 02:56 Відповісти
Всегда говорил, что интернет нужно ЗАПРЕТИТЬ.)))))))))

П.С. 2015-2019 Трухин был членом Блока Петра Порошенка "Солидарность.....
"А я всегда за тех кто побеждает Ла-ла-ла-ла...Ла-ла-ла-ла-лай" (к/ф Труфальдино из Бергамо)

https://www.youtube.com/watch?v=ZKS0vtJcQzA
показати весь коментар
31.08.2021 03:23 Відповісти
Трухін вчинив ДТП, будучи "слугою" а в "Солідарності".
показати весь коментар
31.08.2021 08:07 Відповісти
Sergiy *****. П.Порошенко націоналізував "Пріватбанк" а Трухін з орбіти Каломойського. Це означає, що ПП не звертав уваги на всяких трухіних.
показати весь коментар
31.08.2021 08:11 Відповісти
Ты что, прикалываешься? Интернет запретить...
показати весь коментар
31.08.2021 22:32 Відповісти
Просто он, #ука, злопамятный Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 5781
показати весь коментар
31.08.2021 22:53 Відповісти
А ЩО ЦЕ МІНЯЄ ГОПНИК Є ГОПНИК, ДО ЯКОГО УГРУПУВАНЯ ВІН БИ НЕ ВХОДИВ.
показати весь коментар
31.08.2021 08:03 Відповісти
точно. понабирал в солидарность гопников.
показати весь коментар
31.08.2021 17:53 Відповісти
Порошенко вже отримав за те що такого лайна собі назбирав.
Але щось коли це лайно побігло під зелені прапори зеби радісно голосували за них як за "нових людей".
показати весь коментар
31.08.2021 10:52 Відповісти
Вы правда думаете что порошенко ЛИЧНО собирал членов своей партии в областях и районах ?
Это так сказать координаторы на местах "работали"
показати весь коментар
31.08.2021 10:57 Відповісти
Звісно ні.
показати весь коментар
31.08.2021 15:53 Відповісти
вот на следующ выборах и посмотрим.
показати весь коментар
31.08.2021 17:54 Відповісти
Феодалы, бл*
показати весь коментар
31.08.2021 08:41 Відповісти
Журналисты молчат об этой аварии!Журналистов у Украине превращают как и за поребриком в журно-шлюх!
показати весь коментар
31.08.2021 08:46 Відповісти
норм ..тварризм...и долг в говно приватбанке бандитской организации
показати весь коментар
31.08.2021 09:01 Відповісти
Мабудь у цієї парочки така сімейна традиція вбивати та калічити людей. Сподіваюсь що бог на небі є бо на українське кривосуддя ніякої надії.
показати весь коментар
31.08.2021 09:13 Відповісти
В мире животных.
показати весь коментар
31.08.2021 09:31 Відповісти
Как говорил старый еврей:
"Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема..."
показати весь коментар
31.08.2021 09:35 Відповісти
Впрочем всегда найдется гурман, которому деньги, коины и прочая лабуда будет нипочем...
и притом может быть круглым сиротой Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 6492
показати весь коментар
31.08.2021 09:49 Відповісти
Маланские - хозяева жизни в стране. Но 73% гоев это никак не поймут...
показати весь коментар
31.08.2021 09:52 Відповісти
Така в нас країна.Така в нас "еліта", прости господи...
показати весь коментар
31.08.2021 10:17 Відповісти
Я бы на месте Цензора был бы осторожнее в высказываниях....... Кто кого убил и избежал наказания может трактовать только суд....... Если она не получила обвинительного приговора, не села в тюрьму, и официально по базе МВД Украины не находится в розыске, то подобные статьи выглядят как "наклеп на честь и репутацию гражданина Украины".
показати весь коментар
31.08.2021 10:42 Відповісти
то есть бабушка до сих пор жива и здорова ?
или все таки перестала жить после столкновения с Инфинити Мартыновой?
показати весь коментар
31.08.2021 10:58 Відповісти
завжди бісили такі мартишки як ти,цікаво а чия машина збила та ще й насмерть людину????та тільки за те що збила насмерть вже повинні були покарати.
показати весь коментар
31.08.2021 11:37 Відповісти
Такое личное наблюдение (про Киев), что БАБЫ на богатых машинах никогда не пропустят пешехода, не уступят дороги недорогому автомобилю. Тем самым как бы говоря, вот смотря моя @#%да дорогого стоит...... Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 5556
Мужики на шикарных машинах вдут себя снисходительнее...... Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 4276
показати весь коментар
31.08.2021 22:59 Відповісти
Факт ДТП с гибелью человека и автомобилем под управлением этой тетки тоже суд может отменить?
Продажный суд у вас уже заменяет мораль, реальность и факты? Заигрались блин в "демократию" для тех, кто с баблом. Своими руками создаете чистилище на земле.
показати весь коментар
31.08.2021 14:27 Відповісти
депутат литовского сейма, приходит на работу и сама заявляет о сложении своих полномочий, будучи остановленной полицией за превышение скорости на 20 километров, трезвая, задумалась и придавила газ чуть сильнее чем надо...... А это ***** останется депутатить, и фракция его не выгонит.... Это *** все что нужно знать о современной украинской ЗЕлЁной политике, впрочем, вообще об украинской политике, остальные фракции и ныне действующие и прошлые отличаются от зеленых только названиями......
показати весь коментар
31.08.2021 10:54 Відповісти
Люди, какая разница Трухина жена "Слуги народа" или "БПП"???!!!! Она убила человека и не понесла наказания!!!!! Это говорит о том, что эти жены-су*ки, ср*ть хотели на людей, на законы, на совесть, на Бога, наконец! Это говорит о том, что эти депутаты-пид***сы так же ср*т с высокой горы на всех и все! Это говорит о том, что суды в Украине продажные! Это говорит о том, что полиция в Украине продажная! Слава Украине!
показати весь коментар
31.08.2021 11:22 Відповісти
підтримую,краще і не скажеш))
показати весь коментар
31.08.2021 11:38 Відповісти
Це у них тепер сімейна традиція
показати весь коментар
31.08.2021 11:30 Відповісти
Не удивляюсь. Моего отца во дворе дома сбыл сын высокого милицейского начальника и элементарное дело которое должно расследоваться 2-3 месяца, расследуют уже полтора года и ведут к закрытию. Отец жаловался уже всем и многократно. Но всё бестолку. Получается, что сегодня в Украине можно развалить любое уголовное дело, и избавить от ответственности любого. Министр ВД и Генпрокурор закрывают глаза на всё - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k,
https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
показати весь коментар
31.08.2021 11:51 Відповісти
Так помстись за батька,досить вже плакатись та надіятись на гнилу систему.
показати весь коментар
31.08.2021 15:05 Відповісти
ДЕСЯТКИ МЕДІА ВИДАЛЯЮТЬ НОВИНУ ПРО ДТП ЗА УЧАСТІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА ВІД
«СЛУГИ НАРОДУ»

В конце августа 2021 года во многих СМИ появилась информация о попадании Трухина в серьёзное ДТП, в котором пострадали 6 человек, включая главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи[en] и о возбуждении против него уголовного дела

Впоследствии эта новость исчезла со страниц некоторых из них, в то время как другие интернет-СМИ сообщили о поступивших предложениях финансовых выплат в обмен на удаление данной новости.


Тобто має місце організована кримінальна компанія по замовчуванню важливої інформації щодо державного діяча що скоїв кримінальний злочин

НОВЫЕ ЛИЦА! ЛОМАЕМ СИСТЕМУ!
показати весь коментар
31.08.2021 11:54 Відповісти
23 серпня 2021
ЧЕРГОВА ДТП НАПІДПИТКУ: "СЛУГА" ТРУХІН СПРИЧИНИВ АВАРІЮ, Є СЕРЙОЗНО ПОСТРАЖДАЛІ - ЗМІ
https://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0
Мене лякає така легкість по затиканню рота такій кількості ЗМІ.
ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.
показати весь коментар
31.08.2021 11:55 Відповісти
В расее партию "Единая Россия" называют партией воров и убийц...
показати весь коментар
31.08.2021 11:58 Відповісти
А чего развелись то? Не сошлись характерами чтоли?
показати весь коментар
31.08.2021 13:32 Відповісти
ЗЕлики, Ростов ждет!!!
показати весь коментар
31.08.2021 16:55 Відповісти
На прісутність на пресконференціях вови у США оприлюднили запрошення запрошення тільки деяким!!! українським ЗМІ , журналістка ПРЯМОГО нагадалаї їм, де вони у якій країні й що перешкод не буде для будь-кого
показати весь коментар
31.08.2021 17:01 Відповісти
Идиоты те, которые за деньги выгораживают убийц, и освобождают их от реального наказания. Они сами становятся соучастниками таких преступлений, и их тоже следует по всей строгости наказывать. Но такому в Украине, при такой зелёной власти не бывать.
показати весь коментар
31.08.2021 22:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 