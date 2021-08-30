Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко
Новини Цензор.НЕТ Події
Колишня дружина "слуги народу" Олександра Трухіна Ксенія Мартинова в 2009 році на смерть збила 62-річну жінку в Дніпрі.
Про це нагадала в Facebook журналістка Ольга Руденко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо Олександр Трухін захоче отримати майстер-клас про те, як уникнути відповідальності за ДТП, йому не потрібно далеко ходити. Можна просто зателефонувати своїй колишній дружині, Ксенії Мартиновій", - зазначила вона і нагадала: у 2009 році обраниця нардепа на смерть збила 62 річну жінку, яка в 7 ранку переходила дорогу на жовте світло біля місцевого університету.
"Ксенія кудись поспішала на своєму помаранчевому "Інфініті". Тоді писали, що вона спочатку зникла з місця ДТП, але потім повернулася, а незабаром навіть потрапила на нервовому ґрунті в лікарню. Правда, через два місяці її вже фотографували радісною з татом, в місцевому театрі, на гастролях вистави Безрукова.
Ксенія - дочка Олексія Мартинова, партнера Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова по групі Приват. За рік до ДТП статки Мартинова оцінювалися за мільярд доларів. Він був, напевно, найбагатшою людиною в Дніпрі.
Чи варто говорити, що у Ксенії все добре? Слід цієї справи втрачається в 2012 році, коли місцеві ЗМІ написали, що поліція як і раніше шукає свідків події.
А Ксенія живе, подорожує, захоплюється верховою їздою. Нерви трохи заспокоїлися. В її інстаграмі є відео, де вона співає в караоке за кермом машини. До речі, теж "Інфініті"", - повідомила Руденко.
Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.
Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.
Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".
Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".
Будь ласка, зачекайте...
- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
"Given that the current SBU head Ivan Bakanov is a childhood friend and lifetime colleague of Zelenskyy and Yermak, we can only assume that the SBU pressure we have faced results from our critique of Yermak." © Антон Швець, співзасновник партії Демократична Сокира
Все верно. В такой стране это нормально.
И ЭТИХ ТВАРЕЙ ПОКРЫВАЕТ ПОЛИЦИЯ!!!
Теж саме і з Афганістаном, неможливо навчити людей розуму, якщо вони навчатись не бажають. Тут може допомогти лише еволюція суспільних відносин, у деяких країн вона потребує просто більше часу.
И чего у них у всех славянские фамилии?
а чего все молчат, что в 2015-2019 Трухин был членом Блока Петра Порошенка "Солидарность?
П.С. 2015-2019 Трухин был членом Блока Петра Порошенка "Солидарность.....
"А я всегда за тех кто побеждает Ла-ла-ла-ла...Ла-ла-ла-ла-лай" (к/ф Труфальдино из Бергамо)
https://www.youtube.com/watch?v=ZKS0vtJcQzA
Але щось коли це лайно побігло під зелені прапори зеби радісно голосували за них як за "нових людей".
Это так сказать координаторы на местах "работали"
"Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема..."
и притом может быть круглым сиротой
или все таки перестала жить после столкновения с Инфинити Мартыновой?
Мужики на шикарных машинах вдут себя снисходительнее......
Продажный суд у вас уже заменяет мораль, реальность и факты? Заигрались блин в "демократию" для тех, кто с баблом. Своими руками создаете чистилище на земле.
https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
«СЛУГИ НАРОДУ»
В конце августа 2021 года во многих СМИ появилась информация о попадании Трухина в серьёзное ДТП, в котором пострадали 6 человек, включая главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи[en] и о возбуждении против него уголовного дела
Впоследствии эта новость исчезла со страниц некоторых из них, в то время как другие интернет-СМИ сообщили о поступивших предложениях финансовых выплат в обмен на удаление данной новости.
Тобто має місце організована кримінальна компанія по замовчуванню важливої інформації щодо державного діяча що скоїв кримінальний злочин
НОВЫЕ ЛИЦА! ЛОМАЕМ СИСТЕМУ!
ЧЕРГОВА ДТП НАПІДПИТКУ: "СЛУГА" ТРУХІН СПРИЧИНИВ АВАРІЮ, Є СЕРЙОЗНО ПОСТРАЖДАЛІ - ЗМІ
https://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0
Мене лякає така легкість по затиканню рота такій кількості ЗМІ.
ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.