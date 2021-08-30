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Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області

У родовищі, яке тепер може розробляти Зіновій Козицький, зберігається 1 млрд кубометрів газу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ZAXID.NET.

Дозвіл на видобуток газу отримало підприємство "Горизонти". Його співвласник - засновник нафто- і газодобувної компанії "Західнадрасервіс", батько голови Львівської ОДА Максима Козицького Зіновій Козицький.

ТОВ "Горизонти" дозволили користуватися надрами з метою видобутку природного газу на території Гірського родовища, розташованого на території Стрийського та Дрогобицького районів.

Площа родовища становить 59,7 кв. м. Спеціальний дозвіл на користування надрами буде діяти до кінця січня 2035 року. В цьому році компанія, згідно з дозволом, планує провести сейсморозвідувальні роботи і почати бурити свердловини.

Гірське газове родовище було відкрито кілька років тому, першу свердловину запустили в 2018 році. Його запаси раніше оцінювали в 1 млрд куб. м. ТОВ "Горизонти", яке відкрило це родовище, планувало витратити на його розробку 82,8 млн грн.

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ТОВ "Горизонти" - газодобувне підприємство, яке виробляє промислову розробку Берегівського газового родовища і продає видобутий газ. Власниками цієї львівської компанії є Зіновій Козицький і Карел Комарек через MND Ukraine (Чеська Республіка), яка також займається розвідкою, бурінням і видобутком газу.

Зіновій Козицький - власник групи компаній "Західнадрасервіс" - однієї з найбільших у своїй галузі в Західній Україні.

До призначення посаду голови ОДА в лютому 2020 року Максим Козицький був одним з топменеджерів напрямку відновлюваної енергетики "Західнадрасервіс", проте згодом вийшов з сімейного бізнесу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Ничего личного, только папа.
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30.08.2021 20:57
+15
Ага. Ни разу не коррупция.
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 1888
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 5349
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30.08.2021 21:23
+11
нікого не нагадує Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 7685

Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 9723
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30.08.2021 21:03
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Ничего личного, только папа.
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30.08.2021 20:57 Відповісти
ничего личного, и не только газ..
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30.08.2021 20:59 Відповісти
Ага. Ни разу не коррупция.
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 1888
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 5349
показати весь коментар
30.08.2021 21:23 Відповісти
ага. и сынуля
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30.08.2021 20:57 Відповісти
сбыча мечт-человек еще будучи пионером мечтал добывать газ и, наконец, мечта сбылась!
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30.08.2021 20:58 Відповісти
А вы думаете они рвутся к власти улучшать благосостояние народа, страны?
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30.08.2021 20:58 Відповісти
_Представьте себе! Именно так многие плуги и думают: прямо так и возмущаются, мол, ни на что не способны кроме как воровать! Как будто они ради народа по головам друг друга к власти рвутся. Эх... идиоты!
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30.08.2021 21:03 Відповісти
Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 7780
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30.08.2021 20:59 Відповісти
Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 7068
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30.08.2021 20:59 Відповісти
нікого не нагадує Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 7685

Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 9723
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30.08.2021 21:03 Відповісти
*****...

Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 2550
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30.08.2021 21:36 Відповісти
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 8319 Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 9686
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30.08.2021 21:40 Відповісти
ну не кум же
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30.08.2021 20:59 Відповісти
и не однополчанин ...
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30.08.2021 22:42 Відповісти
Надо же как неожиданно!? Почему я не удивлен? Как правило, родственники чинуш "чудесным" образо проявляют недюжинные таланты как в бизнесе /так и во всех других сферах/, причем как престарелые, так и несовершеннолетние! Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 3381
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30.08.2021 20:59 Відповісти
И даже троюродные коты.
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30.08.2021 21:00 Відповісти
когда папе главного чиновника страны кабмин назначил ПОЖИЗНЕННУЮ СТИПЕНДИЮ, то он должен был скромно отказаться, чтоб не подставлять сына /"президента"/, а последний должен был разогнать всех этих жополизов, а теперь чего тут скажешь - личным примеров вдохновил!
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30.08.2021 21:11 Відповісти
А, да? Бояре - суки, но царь хороший? Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 3058
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30.08.2021 21:15 Відповісти
где ты это увидел? а о том, раз "харанту" можно "чтить родителей", то почему другим его подчиненыммнельзя? О эталоне личного примера /для подражания/
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30.08.2021 21:30 Відповісти
_Вас понял! Для борьбы с коррупцией чиновников надо... гнобить и грабить народ - и они гнобят и грабят! Отчего ж не грабить если не защищаются?
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30.08.2021 20:59 Відповісти
Все нормально, у Козицкого дети же есть. Вот он их деду помогает прибархлиться, чтобы внукам хватило Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 6586
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30.08.2021 21:00 Відповісти
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 9104
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30.08.2021 21:25 Відповісти
Надра належать народу України ,а не якомусь отцу. Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 2004
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30.08.2021 21:01 Відповісти
Нет, бандитам. Как и вся Украина.
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30.08.2021 21:05 Відповісти
Бандитам і ***** належить твоя московія,а Україна належить народу. Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 6301
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30.08.2021 21:34 Відповісти
байка про надра - формула для малохольних....
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30.08.2021 21:38 Відповісти
подібна байка існувала при совку в колгоспах...
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30.08.2021 21:40 Відповісти
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 7239

як і обі(с)цяно: жодного кума і армійського друга!
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30.08.2021 21:07 Відповісти
C ног до головы Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 6974
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30.08.2021 21:35 Відповісти
Эти кучмовские ОГА давно пора разогнать, это не больше, чем смотрящие за денежными потоками на местном уровне и контролирующие дань на верх в нашем феодальном государстве
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30.08.2021 21:12 Відповісти
Що сказати? Талановита сім"я, прозорий тендер, ніякої корупції!
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30.08.2021 21:13 Відповісти
нет чтоб как шеколадный амерам без блата и связей,ага?
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30.08.2021 21:14 Відповісти
ничего личного, это бизнес, просто зяма козицкий, и шмыгаль летом прошлого года претендовали на должность губернатора Львовщины, но шмыгаля отправили руководить Ивано-Франковщиной, (по протекции самого зямы) ...
чую шо эта зима будет самой лютойБатько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 65
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30.08.2021 21:21 Відповісти
зазрість звичайна не дасть додаткових кубометрів газу Україні... хто заздрить? ті, кому не дісталось чи ті, що й не знали про існування того родовища? чи просто, заздрість як властивість грішної душі? в заповідях, це один самих сташних гріхів.
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30.08.2021 21:36 Відповісти
****,до чего всё это мерзко...
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30.08.2021 21:37 Відповісти
но так обыденно ...и предсказуемо...УВЫ !
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30.08.2021 22:43 Відповісти
95 квартал какую нібуть шутку па етаму поваду скажит і всє будут смєяцца!
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30.08.2021 21:42 Відповісти
Площадь месторождения составляет 59,7 кв. м.
Это примерно 6 x 10 метров.
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30.08.2021 21:44 Відповісти
Над трубой магистрального газопровода. Плюс метр границы. Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 9284
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30.08.2021 22:51 Відповісти
Берите пример! Какого сына воспитал! Есть кому подать стакан воды в старости! Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 6090
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 6815
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30.08.2021 22:50 Відповісти
У них там вообще нехилый семейный подряд! Очень рекомендую досье - Максим Козицкий и Зиновий Козицкий: отец при газе, сын при власти. ЧАСТЬ 2 - https://skelet.info/maksim-kozickij-i-zinovij-kozickij-otec-pri-gaze-syn-pri-vlasti-chast-2/
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23.11.2021 22:35 Відповісти
 
 