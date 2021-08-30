Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області

У родовищі, яке тепер може розробляти Зіновій Козицький, зберігається 1 млрд кубометрів газу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ZAXID.NET.

Дозвіл на видобуток газу отримало підприємство "Горизонти". Його співвласник - засновник нафто- і газодобувної компанії "Західнадрасервіс", батько голови Львівської ОДА Максима Козицького Зіновій Козицький.

ТОВ "Горизонти" дозволили користуватися надрами з метою видобутку природного газу на території Гірського родовища, розташованого на території Стрийського та Дрогобицького районів.

Площа родовища становить 59,7 кв. м. Спеціальний дозвіл на користування надрами буде діяти до кінця січня 2035 року. В цьому році компанія, згідно з дозволом, планує провести сейсморозвідувальні роботи і почати бурити свердловини.

Гірське газове родовище було відкрито кілька років тому, першу свердловину запустили в 2018 році. Його запаси раніше оцінювали в 1 млрд куб. м. ТОВ "Горизонти", яке відкрило це родовище, планувало витратити на його розробку 82,8 млн грн.

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ТОВ "Горизонти" - газодобувне підприємство, яке виробляє промислову розробку Берегівського газового родовища і продає видобутий газ. Власниками цієї львівської компанії є Зіновій Козицький і Карел Комарек через MND Ukraine (Чеська Республіка), яка також займається розвідкою, бурінням і видобутком газу.

Зіновій Козицький - власник групи компаній "Західнадрасервіс" - однієї з найбільших у своїй галузі в Західній Україні.

До призначення посаду голови ОДА в лютому 2020 року Максим Козицький був одним з топменеджерів напрямку відновлюваної енергетики "Західнадрасервіс", проте згодом вийшов з сімейного бізнесу.