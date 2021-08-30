ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ

У протоколах поліції, зроблених на місці ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, водієм його автомобіля значиться інша людина.

Про це повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, це не означає, що поліція дійсно вважає, що за кермом його Audi перебувала інша людина. Протокол поліція склала зі слів учасників ДТП і свідків. Хто саме перебував за кермом автомобіля повинно встановити розслідування.

Крім Трухіна, в машині було ще двоє людей.

Провадження відкрито за частиною 1, статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

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Каратися таке порушення може штрафом, виправними роботами або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.