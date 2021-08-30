ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ
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У протоколах поліції, зроблених на місці ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, водієм його автомобіля значиться інша людина.
Про це повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах "УП", інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, це не означає, що поліція дійсно вважає, що за кермом його Audi перебувала інша людина. Протокол поліція склала зі слів учасників ДТП і свідків. Хто саме перебував за кермом автомобіля повинно встановити розслідування.
Крім Трухіна, в машині було ще двоє людей.
Провадження відкрито за частиною 1, статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Каратися таке порушення може штрафом, виправними роботами або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.
Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".
Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".
Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.
Будь ласка, зачекайте...
Опять будем надеяться на доброго царя?
https://www.youtube.com/watch?v=MF_xRvVZc7U
Та і взагалі, ніякого Трухіна в ній не було.
Beard@Angrybeardman 10 ч
- Вова я тут вляпался, ДТП! Што мнє дєлать!?
- Саша, ніпарся, атмажем!
- Вова, я так хачю в Діснейленд!
- Да нє сци, нікто ніузнаєт! Думаєш, Байдену дєло да тєбя єсть. Паєдєш ти на шару с намі, всьо ок. Інфошлюхам дєнєг закінім, лохторат нєповєріт, а патріотав нєуслишат! ...
США: Х%й вам!
Одні поліцейські вже зупиняли зеленого покидька Брагара.
І що?
Зробили винуватими поліцейських.
Навпаки вони б мали дрючити зелених покидьків.
пс. Віхтор Хведрович в зеліних дій шоці
егор майор прокуратуры
олег народный депутат
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
Тварюки зелені , будете прикрашати каштани в Києві !
Или кто-то сомневался?
Для того и сняли Авакова, что не мешался под ногами.
Прям пачками дела на нариков из СН заводил.
за рулем был Порошенко или Тимошенко
та какая разница..
Власти скрывают видео ДТП, которое за рулем машины совершил пьяный Слуга народа Трухин.
Об этом рассказал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутус ов.
«Цензор.Нет» ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК.
За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно.
А между тем, в результате ДТП, серьезные травмы получил глава судейского комитета Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, а всего пострадали 6 человек, включая двоих детей. Несколько человек до сих пор находятся в больнице. Эти люди получили тяжелый урон здоровью, разббиты их машины, они могли погибнуть в результате действий Трухина.
По словам очевидцев, Трухин был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Он не сдавал тесты на алкоголь и позорно покинул место происшествия на машине «скорой помощи», хотя не получил никаких сколько-нибудь заметных ранений. Слуга народа трусливо сбежал от ответственности перед народом. Для обычного гражданина - это максимальный срок и много лет в тюрьме.
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МВД обязано немедленно опубликовать видео ДТП, фракция Слуга народа обязана снять преступника со всех должностей, и обеспечить максимальную прозрачность расследования. Пьяный народный депутат, который нанес большой ущерб целой группе людей, и подверг смертельной опасности их жизни, обязан получить наказание по самым строгим требованиям закона. В случае публикации данных, видео и показаний очевидцев, Трухин может получить реальный уголовный срок.
Таким образом, ранее озвученная информация о том, что Трухина за рулем якобы не было, что за рулем был якобы водитель Виктор Склема не соответствует действительности.
Такую информацию дал в своих первичных показаниях сам Трухин. Но это оказалось враньем.
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Почему же при всех этих фактах Трухин пытался снимать информацию в интернете? Почему же партия Слуга народа не комментирует дело? Почему молчит президент Зеленский - 7 дней прошло? Молчат потому, что Трухин получил поддержку Офиса президента в сокрытии следов преступления.
Очевидно, что команду скрывать факты преступления дал лично президент Зеленский. Он лично контролирует силовые структуры, и если бы не было прямой команды с Банковой, это чрезвычайное происшествие получило бы за 7 дней максимально широкую огласку. Но почему Слуги народа пошли на такой риск?
И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах.
Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили «отмазать» того, кто слишком много знает.
Когда Трухин предстанет перед судом, вам все равно придется комментировать свое позорное молчание, господин президент. К вашим чудесным фотографиям с Трухиным надо приложить видео, которое вы пытаетесь скрыть.
Как только уволили Авакова - сразу началось очищение полиции?