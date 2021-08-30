В ЄС закликали Росію звільнити всіх політв'язнів в окупованому Криму і розслідувати викрадення активістів

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало Росію розслідувати випадки насильницьких зникнень в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці делегації в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Ми закликаємо звільнити усіх політичних в’язнів, незаконно утримуваних у Криму, добросовісно розслідувати випадки викрадень політичних активістів. Росіє, припини незаконну анексію", - сказано в заяві.

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Як повідомлялося, за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, з початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та м.Севастополь. Доля 15 з них досі залишається невідомою. Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.

На сьогодні Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

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У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної "адміністрації" до зникнень.