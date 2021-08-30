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зникнення (127) Крим (12756) Росія (47229) Євросоюз (7030)

В ЄС закликали Росію звільнити всіх політв'язнів в окупованому Криму і розслідувати викрадення активістів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ЄС закликали Росію звільнити всіх політв'язнів в окупованому Криму і розслідувати викрадення активістів

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало Росію розслідувати випадки насильницьких зникнень в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці делегації в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Ми закликаємо звільнити усіх політичних в’язнів, незаконно утримуваних у Криму, добросовісно розслідувати випадки викрадень політичних активістів. Росіє, припини незаконну анексію", - сказано в заяві.

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В ЄС закликали Росію звільнити всіх політвязнів в окупованому Криму і розслідувати викрадення активістів 01

Як повідомлялося, за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, з початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та м.Севастополь. Доля 15 з них досі залишається невідомою. Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.

На сьогодні Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

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У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної "адміністрації" до зникнень.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Они , наверное , больные со своими призывами . Нормальные люди уже бы давно сообразили , что они сами с собой разговаривают .
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30.08.2021 22:20
+3
у ЄС справді такі тупі?
чи просто відморожені?
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30.08.2021 22:21
+2
Великий пук.
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30.08.2021 22:13
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у Захаровой госдеп отмотал подписчиков на разных ее госдеповских пабликах
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30.08.2021 22:10 Відповісти
То нехай гарно помиється. Бо, взагалі,всі від неї змиються.
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30.08.2021 22:32 Відповісти
Великий пук.
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30.08.2021 22:13 Відповісти
Кацапы на эти призывы не обращают внимание. Противно и смешно читать об этих призывах.
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30.08.2021 22:13 Відповісти
А рашка на этот призыв клала с большим прибором, потому что представительство это - место работы деток политических деятелей, а не серьезная организация.
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30.08.2021 22:19 Відповісти
Они , наверное , больные со своими призывами . Нормальные люди уже бы давно сообразили , что они сами с собой разговаривают .
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30.08.2021 22:20 Відповісти
у ЄС справді такі тупі?
чи просто відморожені?
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30.08.2021 22:21 Відповісти
кацапи вміють вправно карати і за те, і за інше
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30.08.2021 22:24 Відповісти
Все вони чудово розуміють, але продовжують тримати обличчя борців з рашкою, тихцем отримуючи від них бонуси.
Дурять більше нас. Якщо українці самодури і їх влашовує президент беспрєдєльщик, то чому б і Європі на холопах не нажитись. Якось так..
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30.08.2021 22:29 Відповісти
"...и расследовать похищения активистов"
_Нет слов... До чего же они ежанутые! Призывают серийного маньяка... расследовать его же преступления! Шлангом прикидываются, подлецы! В ЕС призвали Россию освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и расследовать похищения активистов - Цензор.НЕТ 43
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30.08.2021 22:24 Відповісти
они думают мы такие тупые и схаваем их обеспакоеность
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30.08.2021 22:30 Відповісти
вертел ***** все эти призывы на газовой трубе
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30.08.2021 22:30 Відповісти
Наївний народ у ЄС. Усе ще думають,що чорного пса можна відмити добіла.
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30.08.2021 22:35 Відповісти
_В прошлый раз это закончилось всемирной войной. Наивных, видимо стало много меньше: кого убило, а кто и в себя пришёл. Теперь вот, ****, опять дохера тупых и наивных. И эти идиоты на чужих прошлых ошибках учиться категорически не хотят...
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30.08.2021 22:48 Відповісти
это какой призыв - 2000-й? давайте больше.....
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31.08.2021 12:15 Відповісти
 
 