У договорі немає норми, яка не дозволяла б вступ в НАТО країни під час війни на її території, - Вінніков
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У Північноатлантичному договорі немає такої норми, яка не дозволяла б вступ країни під час війни на її території.
Про це глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
"У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, врешті решт союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно" - зазначив дипломат.
Він також наголосив, що в Альянсі зацікавлені в тому, щоби агресивні дії РФ лишалися червоною лінією для НАТО.
Крім того, посол розповів, як НАТО може допомогти Україні відновити територіальну цілісність та контроль над територіальними водами.
"Що стосується практичних кроків – після російської агресії ми суттєво наростили присутність у Чорному морі. Більше кораблів, більше польотів літаків, сили НАТО розміщені у Румунії, кораблі НАТО заходять до українських портів, ми проводимо спільні навчання. Цьогорічний Sea Breeze – найбільший в історії, в ньому взяли участь понад 30 країн. Все це – чіткі, конкретні кроки солідарності та підтримки, які ми плануємо продовжувати" - сказав Вінніков.
Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території.
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Нікчемний Зе
Вы в мультиках не снимались? (с)
Це маленький Гру з мультфільму "Нікчемний Я". Когось нагадує?
Вадим Чиликин
- стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
Думайте прежде , чем что-либо цитировать оттуда.
И если они критикуют Президента Украины- значит он не так уж и плох
Зе виновен в запрете неугодной ему газеты!
Ты читай, прежде, чем писать херню.
Директор Офісу зв'язку НАТО в Україні (з 2015).
Глава представництва НАТО в Україні (з 2016).
Народився в сім'ї артиста, який виріс в Києві.
Закінчив Оксфордський університет, Інститут політичних досліджень (Париж) та Лондонську школу економіки.
Говорить вільно шістьома мовами, вивчає українську.
пс. Зі штатів гостювала делегація, поїхала з висновками - тут немає з ким розмовляти.
И ???
Ещё при порошенко сказки рассказывали , о не возможности вступления в НАТО воюющий страны. Чем же им тогда не угодил «седовласый гетьман» ?
Или здесь причина не в личностях президентов , а в не желании Европы конфликтовать с парашей защищая Украину ?
І ніколи вони не говорили, що ні з ким спілкуватись. А зараз і говорять і демонструють.
Ведь он сделал покупку и заполнил анкету, где же дисконтная карта?!
Для Европы, принять Украину в НАТО сейчас, это автоматически означает принять участие в войне!
Никто и никогда не будет искать проблем на свою голову и до лампочки, что там в уставе НАТО написано про критерии вступления.
Даже страны, которые всегда поддерживают Украину, не проголосуют за то, что бы принять ее в НАТО.
Так почему я ещё не в НАТО, тьфу, не в Шарлиз Терон?
Бундес-Фрау Украине уже сказала, как отрезала: "Хрен вам на штрудель, а не НАТО".
Пафосная бабища Витуля Нуланд раздражённо гаркнула: "Член вам в проктату, а не членство в НАТО".
Креативная чувиха Керсти Кальюлайд прикололась: "Мордой не вышли ни в НАТО, ни в ЕС, ни для эстонских инвестиций".
Мы НАТО хотим взять на измор? Или хотим так забебать Столтенберга, чтобы он повесился? Может хватит уподобляться банному листу, пытаясь прилипнуть к голой жопе НАТО?
Если это фейки СМИ и некоторых депутатов, то Прокуратура должна привлечь их к судебной ответственности за клевету , ,,конверты,, подрывают авторитет страны .