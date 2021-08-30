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Новини Політика України
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членство в НАТО (1408) Вінніков Олександр (27)

У договорі немає норми, яка не дозволяла б вступ в НАТО країни під час війни на її території, - Вінніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У договорі немає норми, яка не дозволяла б вступ в НАТО країни під час війни на її території, - Вінніков

У Північноатлантичному договорі немає такої норми, яка не дозволяла б вступ країни під час війни на її території.

Про це глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, врешті решт союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно" - зазначив дипломат.

Він також наголосив, що в Альянсі зацікавлені в тому, щоби агресивні дії РФ лишалися червоною лінією для НАТО.

Крім того, посол розповів, як НАТО може допомогти Україні відновити територіальну цілісність та контроль над територіальними водами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На наступному саміті НАТО буде підтверджено, що Україна свого часу стане членом НАТО, - глава представництва Альянсу Вінніков

"Що стосується практичних кроків – після російської агресії ми суттєво наростили присутність у Чорному морі. Більше кораблів, більше польотів літаків, сили НАТО розміщені у Румунії, кораблі НАТО заходять до українських портів, ми проводимо спільні навчання. Цьогорічний Sea Breeze – найбільший в історії, в ньому взяли участь понад 30 країн. Все це – чіткі, конкретні кроки солідарності та підтримки, які ми плануємо продовжувати" - сказав Вінніков.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Такое впечатление, что эти люди рассматривают вопрос вступления в НАТО с позиции покупателя, который заполнив анкету, ожидает дисконтную карточку в супермаркете!
Ведь он сделал покупку и заполнил анкету, где же дисконтная карта?!
Для Европы, принять Украину в НАТО сейчас, это автоматически означает принять участие в войне!
Никто и никогда не будет искать проблем на свою голову и до лампочки, что там в уставе НАТО написано про критерии вступления.
Даже страны, которые всегда поддерживают Украину, не проголосуют за то, что бы принять ее в НАТО.
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30.08.2021 22:36
+3
Європейці подивились на зеленського і сказали - допоки у вас ОЦЕ, про НАО не мрійте.
пс. Зі штатів гостювала делегація, поїхала з висновками - тут немає з ким розмовляти.
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30.08.2021 22:36
+3
Более чем странное условие---не иметь конфликтов для вступления в блок коллективной безопасности. В том то и дело, что имея конфликт очень нуждаются в коллективной гарантии и безопасности! А когда подобного нет---так и не сильно нужно. Лицемерие более чем. Рынок сбыта нужен кацапский ЕС. И ничего иного. Туда сколько не при---умнут всё. В этом и туфта момента для нас конечно. Пора востанавливать тактическое ЯО. И быстро. И можно. И есть пока кому.
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30.08.2021 22:47
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Нікчемний Зе

Вы в мультиках не снимались? (с)

Це маленький Гру з мультфільму "Нікчемний Я". Когось нагадує?

В договоре нет нормы, которая не позволяла бы вступление в НАТО страны во время войны на ее территории, - Винников - Цензор.НЕТ 8844


Вадим Чиликин
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30.08.2021 22:28 Відповісти
Зловещая сторона Зе
- стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
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30.08.2021 22:32 Відповісти
The National Interest это российская агитационная платформа на американской земле.
Думайте прежде , чем что-либо цитировать оттуда.
И если они критикуют Президента Украины- значит он не так уж и плох
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30.08.2021 22:54 Відповісти
В штатах свобода СМИ - это основа основ!!!

Зе виновен в запрете неугодной ему газеты!

Ты читай, прежде, чем писать херню.
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31.08.2021 01:15 Відповісти
Поки в Білому Домі сидітиме маріонетка хутіна дєдушка Жо, Україну в НАТО не приймуть.
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31.08.2021 07:23 Відповісти
и норми немає... і брати в свої лави не поспішають... - одне словоблуддя...
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30.08.2021 22:30 Відповісти
Александер Вінніков (англ. Alexander Vinnikov) - нідерландський дипломат.
Директор Офісу зв'язку НАТО в Україні (з 2015).
Глава представництва НАТО в Україні (з 2016).
Народився в сім'ї артиста, який виріс в Києві.
Закінчив Оксфордський університет, Інститут політичних досліджень (Париж) та Лондонську школу економіки.
Говорить вільно шістьома мовами, вивчає українську.
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30.08.2021 22:30 Відповісти
Європейці подивились на зеленського і сказали - допоки у вас ОЦЕ, про НАО не мрійте.
пс. Зі штатів гостювала делегація, поїхала з висновками - тут немає з ким розмовляти.
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30.08.2021 22:36 Відповісти
Не треба стрілки переводити. Свого часу до НАТО взяли і Болгарію, і Румунію, з усіма їхніми проблемами й корупцією. Маріонетка хутіна жо байден не бажає брати Україну до НАТО. А у вас, тупих порохоботів, в методичці написано: валити все на вувузєлу. Маріонеткою пуйла виявився дєдушка Жо, а у вас все одно гундос винуватий.
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31.08.2021 07:28 Відповісти
Европейцы с таким же результатом еще до зели , также смотрели и на порошенко .

И ???

Ещё при порошенко сказки рассказывали , о не возможности вступления в НАТО воюющий страны. Чем же им тогда не угодил «седовласый гетьман» ?

Или здесь причина не в личностях президентов , а в не желании Европы конфликтовать с парашей защищая Украину ?
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31.08.2021 10:06 Відповісти
Порошенко домігся безвізу з ЄС. Так що ви забагато лукавите, м'яко кажучи.
І ніколи вони не говорили, що ні з ким спілкуватись. А зараз і говорять і демонструють.
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31.08.2021 10:19 Відповісти
Такое впечатление, что эти люди рассматривают вопрос вступления в НАТО с позиции покупателя, который заполнив анкету, ожидает дисконтную карточку в супермаркете!
Ведь он сделал покупку и заполнил анкету, где же дисконтная карта?!
Для Европы, принять Украину в НАТО сейчас, это автоматически означает принять участие в войне!
Никто и никогда не будет искать проблем на свою голову и до лампочки, что там в уставе НАТО написано про критерии вступления.
Даже страны, которые всегда поддерживают Украину, не проголосуют за то, что бы принять ее в НАТО.
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30.08.2021 22:36 Відповісти
Ни один закон в мире не запрещает Шарлиз Терон выйти за меня замуж.
Так почему я ещё не в НАТО, тьфу, не в Шарлиз Терон?
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30.08.2021 22:40 Відповісти
Более чем странное условие---не иметь конфликтов для вступления в блок коллективной безопасности. В том то и дело, что имея конфликт очень нуждаются в коллективной гарантии и безопасности! А когда подобного нет---так и не сильно нужно. Лицемерие более чем. Рынок сбыта нужен кацапский ЕС. И ничего иного. Туда сколько не при---умнут всё. В этом и туфта момента для нас конечно. Пора востанавливать тактическое ЯО. И быстро. И можно. И есть пока кому.
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30.08.2021 22:47 Відповісти
США завжди виходили з принципу, сформульованого іще Тедом Рузвельтом: "Сомоса - сучий син, але це наш сучий син". Тому, якби було бажання, то взяли б. А раз не беруть, то, значить, бажання немає. Крапка. І вувузєла тут ні до чого.
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31.08.2021 07:31 Відповісти
Сталось чудо. Політики нарешті почали читати, що там пише насправді, а не повторювати ворожу пропаганду.
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30.08.2021 22:59 Відповісти
Я больше верю Кал-юлайд, чем этому типу который бредит что во время войны можно вступить в НАТО.
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30.08.2021 23:17 Відповісти
Посмотрим как НАТО будет воевать за Эстонию когда там появятся зелёные человечки, скорее там будет повторение афганского сценария
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30.08.2021 23:27 Відповісти
Может и не будут воевать, но газ точно перестанут покупать.
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30.08.2021 23:32 Відповісти
А московитам, что газ качать или героин из афгана гнать, какая разница. Думаю Европа выберет газ, а не беженцев и наркотрафик. Со злом надо бороться, а Европа к этому не готова
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01.09.2021 18:18 Відповісти
Віра це не про факти.
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31.08.2021 20:42 Відповісти
"Незваный гость хуже татарина"©
Бундес-Фрау Украине уже сказала, как отрезала: "Хрен вам на штрудель, а не НАТО".
Пафосная бабища Витуля Нуланд раздражённо гаркнула: "Член вам в проктату, а не членство в НАТО".
Креативная чувиха Керсти Кальюлайд прикололась: "Мордой не вышли ни в НАТО, ни в ЕС, ни для эстонских инвестиций".
Мы НАТО хотим взять на измор? Или хотим так забебать Столтенберга, чтобы он повесился? Может хватит уподобляться банному листу, пытаясь прилипнуть к голой жопе НАТО?
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30.08.2021 23:45 Відповісти
В НАТО не может находиться страна, в которой процветает политическая коррупция : ,,конверты за правильное голосование,, .... за привычные ,,конверты,, могут продать военную тайну НАТО .
Если это фейки СМИ и некоторых депутатов, то Прокуратура должна привлечь их к судебной ответственности за клевету , ,,конверты,, подрывают авторитет страны .
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31.08.2021 00:04 Відповісти
Норми нєт, а прецеденти були? У договорі немає норми, яка не дозволяла б вступ в НАТО країни під час війни на її території, - Вінніков - Цензор.НЕТ 1936 Ну, щоб прохачі роз'янювали учасникам альянсу, кого вони повинні приймати в члєни, за яких умов і на яких засадах...
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31.08.2021 00:39 Відповісти
...боюсь и без войнушки нас тама очень хотели видить, как улитка велосипедиста...ну, разве что "инкогнито", забашляв какому-нить деловоду и подсунуть Наши Бумаги и потом говорить: а вота и мы в нати.
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31.08.2021 05:41 Відповісти
Скільки вже можна за те НАТО говорити! Навіть друзі України кажуть що мінімум кілька десятиліть не бачити нам НАТО як свині неба.
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31.08.2021 07:10 Відповісти
пока у власти зеленая сопля - нам ничего не видать!
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31.08.2021 12:04 Відповісти
 
 