Головні новини 30 серпня: скандал з п'яним ДТП Трухіна, Зеленський полетів до США
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"Слуга народу" Трухін потрапив у п'яну ДТП, а потім новина про це зникла з 30 сайтів, зустріч з Байденом ще раз перенесли, але Зеленський вже летить до США, Україна за день завоювала на Паралімпіаді 11 медалей, - головні новини 30 серпня.
П'яне ДТП "слуги народу" Трухіна
Скандал дня. У ДТП під Києвом нардеп "СН" Олександр Трухін потрапив ще 23 серпня, травми зазнали 6 осіб. Справжнім скандалом це стало, коли понад 30 інтернет-ЗМІ спочатку опублікували, а потім видалили новину про аварію. За даними "Детектор медіа", за видалення новини редакції отримали по $ 200. При цьому є відеозапис аварії, і навіть не один, аж два. Справу розслідує поліція і, за даними ЗМІ, поліцейські на місці записали, що за кермом був не Трухін. Журналісти тим часом згадали, що колишня дружина Трухіна Ксенія Мартинова, дочка партнера Коломойського Олексія Мартинова, в 2009 році на смерть збила 62-річну жінку. Мартинова на свободі і як і раніше водить автомобіль.
Зеленський полетів до США
Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться не 31 серпня, а 1 вересня. Її перенесли вдруге: спочатку планувалося, що президенти зустрінуться 30 серпня. Причина перенесення - події в Афганістані. Президент уже вилетів в США, після відвідин Вашингтона він відбуде до Каліфорнії.
Спецоперація: українці евакуювали з Кабула афганських перекладачів
У Київ з Кабула вивезли 19 перекладачів, які працювали з канадськими військовими, і членів їхніх сімей, далі вони вирушать до Канади. Евакуювати цих людей не змогли ні канадські військові, ні Держдеп США. Впоралися тільки українці.
Матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять
Із запитом про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до СБУ. "Ми розсекретимо матеріали, їх 70 томів. Ми звернулися ініційовано до СБУ для того, щоб розсекретили 46 документів на сьогодні. Накази, задуми, донесення, інформаційні бюлетені і так далі", - сказала Венедіктова. Вона додала, що після цього розслідування набуде "іншої картини".
Лавров заступився за Сталіна
Глава МЗС Росії заявив, що спроби зобразити Сталіна головним лиходієм свого часу - це "атака на наше минуле, на підсумки Другої світової війни".
11 медалей за день
Українські спортсмени завоювали 30 серпня на Паралімпіаді 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі. Таким чином, всього з початку змагань у нашої збірної вже 54 нагороди.
Отримав сьогодні срібло легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії. Росіянам довелося фотографуватися один з одним.
Вітчизняна місія на Місяць
Політ збирається здійснити британська приватна компанія, заснована українцем. Місія доставить на Місяць техніку для наукових досліджень, виготовлену українськими інженерами. Раніше техніку на цей супутник Землі доставляли тільки США, Росія і Китай. Політ заплановано на 2022 рік.
Будь ласка, зачекайте...
Похоже, что Зе и IDA прибудут в Washington DC одновременно !
Оце була б НОВИНА
Beard
@Angrybeardman
·6 год
Взагалі ситуація з Трухіним показова.
За роки війни-95% журналістів України гідно захистили титул-ІНФОПОВІЯ.
Один поперед одного публікували "джинсу",всі найгірші фейки,зробили все,щоб Трухін і подібні прийшли до влади,а тепер за 20$(точна сума не має значення) повидаляли новини.
Beard@Angrybeardman 7 ч
Дехто з представників інфокуртизанства почав жалітись, що до них прийшли листи з вимогою видалити інфу про Трухіна, і їм цікаіво, чи це тиск на ЗМІ.
Недорогенькі, це не тиск - це законне право "любити" вас за вашою згодою. Так, так, саме за вашою згодою. Ви дали згоду, коли знищували авторитет того, хто врятував країну, того, хто дав вам шанс відмитись від Януковського бруду, яким ви мазались і вже тоді вішали на себе цінники, ви жерли "шашлички" з рук того, хто цілеспрямовано знищує Україну і її гідність.
Ви замовчували все, що розкривало сутність зеленого блазня. Ви імпотенти, які не мають найменшого розуміння, що таке чесність і гідність, ви ІНФОПОВІЇ. Немає до вас поваги, немає до вас жалю, є тільки огида.
Листи, які вам прийшли з вимогою - це тільки квіточки. Скоро у вас не будуть вимагати - вам будуть просто давати команду як дворовій шавці, і ви раді будете виконати, бо ціна вам $20.
- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе
- стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
От тільки з 95% ви погарячкували.
Как сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север», это произошло вечером в понедельник, 30 августа.
Один украинский военный погиб, еще один был ранен и доставлен в госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Имя погибшего бойца пока не названо.
...
Понял, что его турне может вообще не состояться.
А как же тогда все планы погулять, прибарахлиться, пофоткаться?!)))
Представляю, как они там все ржут каждый день с этих 73% дебилов от 30% пришедших на выборы вообще. А заодно и с адекватных людей...
Долго еще будем спонсировать его забаганки???
Новини, Політика 30 серпня 2021, 19:29 News UA
Нам вдалось дізнатись про роль скандального нардепа в харчовому ланцюжку монобільшості.
Про це пише ТК Зелені чоловічки
❗️Олександр Трухін - не звичайна рядова зелена кнопка серед слуг. Він один з ключових персонажів Коломойського у президентській фракції і має родинні зв'язки з групою Привату.
Але, що більш важливо, Трухін - безпосередній реалізатор схеми зарплат в конвертах 20/30/50, в якій звичайні слухняні організми під зелену кнопку отримують 20 тисяч доларів на місяць; ті, хто може бодай два слова зв'язати на ефірах та в парламенті - по 30 тисяч доларів; а топові обличчя партії, типу Арахамії і Корнієнка - по 50 тисяч. 😱
🤷♂️Координує зарплату отримання зарплат в конвертах особисто Єрмак, в залежності від ступеню виконання забаганок шмарклі і ОПи.
Тому офіс Зеленського й кинувся захищати Трухіна, розсилати темники слугам, організувала зачистку інфополя та «рєшать» з правоохоронцями.
Бо якщо Трухіну засвітить реальний термін, він піде на угоду зі слідство і здасть Єрмака і Зеленського з потрохами. Зраджувати йому не звикати.🤷♂️
Тепер зрозуміло, чому Трухін поводив себе зухвало після аварії, а в ОП так старається його відмазати від відповідальності.